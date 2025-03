Agente migratorio admite que pidió a mujeres mostrar sus senos para poder ingresar a EE.UU.

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Nueva York obligó a las mujeres a exponer sus senos para entrar al país, según las autoridades.

Shane Millan, de 53 años, del condado de Jefferson, admitió haber ordenado a las mujeres que se quitaran la parte de arriba para él “para su propia satisfacción”, según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York.

El agente fronterizo una vez se negó a dejar entrar a una mujer a Estados Unidos con su bebé hasta que le mostrara sus pechos, según documentos judiciales consultados por The New York Post.

También buscó cómo decir frases como “necesitaré que te levantes la camisa y el sujetador” en español, detallan los documentos.

Los delitos de Millan ocurrieron mientras estaba destinado en Wellesley Island, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde era responsable de procesar a los inmigrantes a través de una cámara web cuando cruzaban al país desde México.

Mientras procesaba a la mujer que estaba con su hija pequeña el 10 de agosto de 2023, Millan mintió y le dijo que su expediente decía que tenía un tatuaje en el pecho, según los registros judiciales.

Cuando ella respondió que no tenía tal tatuaje, Millán le ordenó que se levantara la blusa y se lo mostrara, lo que ella hizo, a través de una cámara web, desde el cruce fronterizo en Eagle Pass, Texas, según su acuerdo de culpabilidad.

Durante la misma llamada, le dijo a la mujer que tenía que mostrar sus senos nuevamente para confirmar que no tenía tatuajes, y cuando ella se negó, le dijo que no firmaría su documentación para ingresar a los EE. UU. si no lo hacía.

Cuando la mujer puso a su bebé en el suelo y expuso sus senos una vez más, Millán le dijo: “Está bien… Bienvenida a los EE.UU.”, refieren los documentos.

Millán le ordenó a una segunda mujer que expusiera sus senos después de pedirle primero a su esposo y a sus hijos que salieran de la habitación el 25 de agosto de 2023, según su acuerdo de culpabilidad.

Después de que ella le dijera que tenía un tatuaje en la clavícula, la mujer primero se bajó el escote de la camisa para mostrárselo antes de que Millán le ordenara que se levantara la camisa y el sostén en dos ocasiones distintas durante la entrevista.

Millán está acusado de ordenar a otras mujeres que expongan sus senos durante sus procesos virtuales, según los registros judiciales.

Se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo el amparo de la ley en un tribunal federal en Syracuse. Millán será sentenciado el 7 de julio y enfrenta hasta dos años de prisión y una multa de hasta 200,000 dólares.

