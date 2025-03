La exposición prenatal al flúor puede puede afectar la cognición

El flúor es un elemento natural que se encuentra en diversas fuentes de agua potable alrededor del mundo. Aunque en muchos lugares su presencia es baja, en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia e Irlanda, el flúor se añade intencionalmente a las fuentes de agua potable como medida preventiva contra las caries. Sin embargo, la adición de este mineral al suministro de agua potable es un tema controvertido debido a las preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos para la salud. Un reciente estudio realizado por el Instituto Karolinska de Suecia refuerza la preocupación sobre los posibles impactos del flúor en el desarrollo cognitivo, especialmente en los niños durante la etapa fetal y los primeros años de vida.

La investigación, publicada en la revista Environmental Health Perspectives, examina los efectos de la exposición al flúor en 500 madres y sus hijos en las zonas rurales de Bangladesh, un país donde el flúor se encuentra de manera natural en el agua potable. En esta región, las concentraciones de flúor son comparables a las encontradas en muchas otras partes del mundo, lo que hace que los hallazgos del estudio sean relevantes en un contexto global. En Bangladesh, los niveles de flúor en el agua suelen ser altos, lo que coloca a las madres y a sus hijos en una situación de exposición constante, la cual se mide a través de muestras de orina. Esta medición es importante porque refleja la exposición prolongada al flúor proveniente no solo del agua potable, sino también de otros productos como alimentos y productos de cuidado dental.

Los psicólogos involucrados en el estudio evaluaron las capacidades cognitivas de los niños en los años de vida cruciales, a los cinco y diez años, utilizando pruebas bien establecidas para medir aspectos clave del desarrollo cognitivo. Los resultados del estudio revelaron que las madres que tenían mayores concentraciones de flúor en su orina durante el embarazo tenían hijos con menores capacidades cognitivas, especialmente en áreas como el razonamiento verbal y la capacidad para procesar información sensorial. Estos efectos fueron más notables en los niños de diez años.

Una de las observaciones más significativas del estudio es que los niveles de flúor en las madres, que se encontraron en concentraciones medias de 0,63 mg/L en la orina, estaban relacionados con una disminución en el rendimiento cognitivo de los niños a medida que crecían. Este hallazgo es especialmente importante dado que las concentraciones de flúor en el agua potable de muchos países, incluidos los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE), no superan los 1,5 mg/L. En otras palabras, las exposiciones al flúor por debajo de estos límites aún podrían tener consecuencias significativas en el desarrollo cognitivo, lo que plantea la necesidad de revisar los umbrales de seguridad.

Es relevante señalar que el impacto en la cognición de los niños no se observa de manera uniforme. Mientras que en los niños de cinco años no se halló una correlación significativa entre las concentraciones de flúor y las habilidades cognitivas, a los diez años la relación fue más clara. Esto puede deberse a que los niños más pequeños tienen mayor variabilidad en la absorción y almacenamiento del flúor, particularmente en los huesos. La exposición prenatal al flúor, en particular, mostró una asociación negativa con las capacidades cognitivas, aunque no se identificó un umbral específico a partir del cual el flúor deje de afectar el desarrollo cognitivo.

Otro hallazgo interesante del estudio fue que las niñas parecían ser más afectadas por la exposición prenatal al flúor que los niños, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Este hallazgo sugiere que podría existir una vulnerabilidad diferenciada entre géneros, lo que requiere más investigaciones para comprender mejor cómo el flúor influye en el desarrollo cognitivo de los niños en general.

A pesar de que el estudio proporciona evidencia de una posible relación entre el flúor y el desarrollo cognitivo, es importante recordar que se trata de un estudio observacional. Esto significa que no se pueden establecer conclusiones definitivas sobre causalidad. Los investigadores reconocen que la medición del flúor en una sola muestra de orina puede introducir cierto margen de error en la clasificación de la exposición. En este sentido, los científicos subrayan la necesidad de más estudios longitudinales para confirmar estos hallazgos y determinar los mecanismos moleculares subyacentes que podrían explicar los efectos del flúor en el cerebro.

El equipo de investigación ha expresado su intención de ampliar el estudio a otras poblaciones y desarrollar modelos experimentales para comprender mejor los mecanismos que impulsan estos efectos. La importancia de seguir investigando sobre los riesgos del flúor es clara, ya que incluso pequeñas alteraciones en el desarrollo cognitivo de la población pueden tener consecuencias significativas para la salud pública, afectando el rendimiento académico y el bienestar general de las futuras generaciones.

