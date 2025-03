14 artículos que se venden en Sam’s Club y es mejor evitar

Sam’s Club se caracteriza por ofrecer diferentes opciones, una gran variedad de artículos, para diferentes zonas del hogar y también alimentos, y uno de sus principales atractivos es sin duda los precios competitivos que, en la mayoría de los casos, están por debajo de otras cadenas minoristas.

Sam’s Club se ha posicionado como una de las mejores opciones en cuanto a cadenas minoristas se refiere a la hora de comprar productos de calidad con descuentos exclusivos que le permite a los consumidores hacer un mejor uso de su presupuesto y ahorrar parte de su dinero.

Aunque puede ser una forma efectiva de ahorro, Sam’s Club ofrece algunos productos que los clientes y compradores describen como un desperdicio de dinero. En esta oportunidad, enlistamos 14 productos que los usuarios recomiendan no comprar en la cadena minorista.

Lociones: En la mayoría de los casos no son estables, al abrirse la botella su tiempo de duración o el tiempo de vida del producto suele ser entre los 12 y 24 meses. Aunque una loción vieja posiblemente no haga daño, su efectividad no será igual que al principio y si no se almacena correctamente, pueden aparecer bacterias dañinas.

Los champús y acondicionadores de Sam’s Club: También se encuentran en la lista de productos que no se recomiendan comprar, dado que pueden perder su eficacia con el tiempo. Se aconseja no comprar los paquetes grandes de tres productos a menos que sea una familia numerosa y todos usen los mismos productos para el cabello.

Aceite de cocina: En la cadena minorista ofrecen aceite de cocina por galón, aunque es mejor evitarlo, teniendo en cuenta que su vida útil es hasta 4 meses, y si se vence pueden provocar descomposición de las grasas saludables y generar reacciones alérgicas.

Especias: Aunque las especias no se vencen ni se echan a perder, siempre y cuando no se mezclen con otros productos alimenticios, pueden tornarse rancias y perder su sabor con el tiempo. Generalmente duran 6 meses y si no se abren pueden perder sus bondades rápidamente.

Harina: Las harinas bien selladas pueden durar hasta año sin mayor inconveniente, pero hay algunas que contienen centeno, almendra o trigo sarraceno, y generalmente tienen una vida útil menor que el resto, así que se recomienda comprarlas en cantidades más pequeñas.

El papel de regalo suele ser una de las compras principales en navidad, especialmente con estampados navideños, pero si se compra en paquetes de 4 o más, puede ser un desperdicio de dinero. En cambio, se puede adquirir en tiendas de dólar por un precio más económico y con una variedad mayor.

Sam’s Club vende salmón fresco a un precio accesible de $10,98 dólares la libra. Sin embargo, el salmón de piscifactoría que encontrará en la tienda genera diferentes problemas de salud, al contener contaminantes orgánicos persistentes (COP) vinculados con la diabetes tipo 2, la obesidad y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

El yougur griego tiene un valor por onza de $0,21 en Sam’s Club, mientras que las tiendas Walmart tienen paquetes similares a partir de $0,17 por onza.

Pollo fresco: Es otro de los productos que tiene competencia en Sam’s Club, otras cadenas minoristas tienen precios parecidos, el pollo cuesta $2,67 por libra en Walmart frente a $2,68 por libra en Sam’s Club, pero a veces, los ahorros de Walmart pueden ser incluso mayores. Por ello se recomienda revisar las ofertas semanales para un mayor ahorro de dinero.

Libros: Aunque la mayoría no va a Sam’s Clubs por libros, se recomienda evitarlos en la próxima visita a la cadena minorista, al ser costoso y no ofrecer una variedad de opciones para los amantes de la lectura, hay otras tiendas donde la diversidad y el precio es mejor.

Tarjetas de regalo: Algunos compradores juran que siempre se deben comprar tarjetas de regalo en Sam’s Club, aunque otros no lo recomiendan al asegurar que las tarjetas de Sam’s Club no funcionan al intentar canjearla.