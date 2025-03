Lanzan trailer oficial del remake de Lilo & Stitch: cuándo se estrena

Estamos en la época de los ‘remakes’ y Disney pronto estrenará uno muy especial: Lilo & Stitch. Sin embargo, la historia del pequeño extraterrestre y la tierna hawaiana se vivirá ahora en ‘live action’, es decir, con actores reales.

Disney Studios lanzó el trailer oficial este miércoles y confirmó que la fecha de estreno en salas de cine será el próximo 22 de mayo.

Aunque la película mantiene el mismo guion del clásico de 2002, esta vez se aprecian mejor los detalles folclóricos de Hawái, ambientada en la isla de Kauai, un archipiélago del estado.

Una niña solitaria que perdió a sus padres en un accidente vehicular adopta a un “perro” que en realidad es un travieso extraterrestre, quien se esconde de unos cazadores intergalácticos que pretenden eliminarlo.

Aunque Lilo está encantada con él, Stitch solo trae problemas que ponen en aprietos a la hermana mayor de la niña, Nani, provocando que un trabajador social la amenace con separarlas si no crea un ambiente apto y de protección.

Será interesante ver cómo Disney mantiene el concepto de la película animada, ahora con la participación de actores que no solo deben preservar el guion, sino ofrecer detalles que sean más interesantes y llamativos, especialmente vinculados a la cultura hawaiana.

Dirección y protagonistas del remake de Lilo & Stitch

La dirección corre a cargo de Dean Fleischer Camp, quien fue muy aclamado por Marcel the Shell with Shoes On, así que hay confianza en su sensibilidad para contar historias tiernas con personajes animados.

En cuanto al reparto, Maia Kealoha interpreta a Lilo y Zach Galifianakis también tiene un papel importante, aunque no se ha revelado públicamente cuál será.

Por su parte, el personaje de “Stitch” será creado con CGI (Imágenes Generadas por Computadora) algo que ha generado dudas entre los fans por cómo se verá en pantalla, sin embargo, el trailer demuestra que el resultado es más que atractivo.