Clovis Nienow deja claro que no apoya a ningún participante en La Casa de los Famosos All-Stars

Clovis Nienow aclaró a sus seguidores que no apoya a ningún participante en La Casa de los Famosos All-Stars. Esta declaración llegó después de que un video suyo, compartido en las redes sociales de Lupillo Rivera, lo mostrara pidiendo votos para el cantante.

En el material audiovisual se observa a Nienow pidiendo votar por Rivera, ya que está nominado. Ante esto, explicó que fue grabado hace meses en casa de Lupillo y que ahora, él no apoya a ningún miembro en la competencia.

Además de esto, le insistió a sus fans que votaran por el participante con el que conectarán más dentro de la casa.

Esta semana, Lupillo Rivera, Luca Onestini, Rosa, Erubey, Manelyk y Alfredo Adame son los nominados.

Es la tercera vez que Rivera sube al SUM y se enfrenta a la eliminación, un hecho que no ocurrió en la temporada pasada, puesto que se posicionó como favorito desde el primer momento.

Clovis Nienow habla sobre Aleska

La semana anterior, Aleska Génesis fue la quinta eliminada del reality show. Sin embargo, a su salida se la llevaron detenida por estar vinculada a un presunto robo de unos relojes.

Dicha situación movilizó las redes sociales y también a Clovis, quien pidió tener empatía con Aleska y afirmó que desea que toda la situación se aclare.

En el programa ‘Hoy Día’, contó: “Me da mucha pena, la verdad, me siento triste por la situación, como tú lo dijiste, es una pareja, mi expareja, que terminamos muy recientemente a principios de año y verla en estas imágenes me cuesta trabajo”.

Argumentó que no pudo drenar su eliminación cuando se topó con esa situación: “Entiendo mucho el shock de salir de un reality y que pase todo esto, es súper complicado, yo vi ya que las hermanas (de Aleska) metieron un comunicado, ojalá se pueda esclarecer todo y que pase esto lo más pronto posible”.

Antes de iniciar ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, Clovis y Aleska terminaron su relación después de cinco meses juntos. El conductor mexicano sorprendió a la modelo venezolana con una hermosa propuesta en Cancún, México.

