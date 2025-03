Julia Stiles revela cómo Harvey Weinstein “arruinó” su película “Down to You” por una escena: “Fue una tontería” 

La actriz estadounidense Julia Stiles, sumamente reconocida por sus papeles en “10 Things I Hate About You” y la saga de “Jason Bourne”, reveló el impacto “negativo” que ocasionó el exproductor Harvey Weinstein en su cinta “Down To You”, llegando a sentirse “tonta” por una acción en particular.

Durante su reciente participación en el podcast Films To Be Buried With con Brett Goldstein, el pasado 12 de marzo, Stiles mencionó cómo la intromisión de Weinstein “arruinó” la película “Down To You”, estrenada en el año 2000 como parte de la “ola” de comedias románticas que surgieron durante aquella época.

Según lo mencionado por la también modelo, la filmación de la cinta transcurrió de manera amena y profesional. Durante esta época, Stiles logró congeniar en gran manera con su coprotagonista Freddie Prinze Jr., a quien consideró un “actor encantador y maravilloso”.

Sin embargo, y de acuerdo con la actriz, todo cambió cuando Weinstein se involucró en la producción: “Y entonces Harvey Weinstein lo consiguió y decidió aprovechar esta tendencia… y simplemente se volvió una tontería”.

La acción que Julia Stiles “odió”

En su misma participación, Stiles afirmó que, luego de la intromisión del exproductor, este ordenó una serie de regrabaciones centradas, específicamente, en la añadidura de una escena de baile debido al “éxito” que la actriz consiguió con la misma acción en otras películas.

Cuando hicimos las regrabaciones, me dijeron que (Harvey) decidió que, debido al éxito de ‘Save the Last Dance’ y ‘10 Things I Hate About You’, donde yo bailaba en la mesa de billar, necesitaba que bailara en la película” Julia Stiles – Actriz

Sin embargo, y a diferencia de sus anteriores trabajos, los cuales contaban con una “justificación” para que Stiles bailara, la actriz reveló que esta acción la hizo sentirse “tonta”, además de que no aportaba nada a la historia central de “Down To You”.

Fue una tontería. ‘Pongámosla en una mesa de billar y que baile’. Ni siquiera fue imaginativo. Me sentí muy mal haciéndolo todo el tiempo. No sé si salió en la película, pero fue molesto. Porque pensaba: ‘bueno, esto es muy barato y no aporta nada a la historia’” Julia Stiles – Actriz

A pesar de la buena “química” obtenida entre Stiles y Prinze Jr., la película fue destrozada por la crítica, además de recaudar una cifra menor a la esperada de solo $24 millones de dólares.

Actualmente, Weinstein se encuentra en espera de un nuevo juicio por violación en Manhattan, Nueva York, luego de que el Tribunal de Apelaciones anulara su condena inicial el año pasado por diversas irregularidades en el proceso.

