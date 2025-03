Christian Nodal necesitó terapia por las críticas a su relación con Ángela Aguilar

Desde que anunciaron su relación el año pasado, Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido blancos de críticas y ataques en redes sociales. Hace poco, el cantante de “Adiós amor” contó cómo ha lidiado con todo esto.

En una entrevista en el programa Venga la Alegría, Nodal contó que tomó la decisión de acudir a terapia para poder lidiar con todo el estrés emocional que le generaban los ataques en redes sociales.

“La realidad es que yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o realidad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran inventar, hablen lo que quieran hablar y a disfrutar la vida’”, dijo.

Pese a los ataques, el cantante contó que ha aprendido a mantenerse al margen de la polémica y no caer en el juego de quienes solo lo quieren lastimar. Esto le ha permitido disfrutar de los momentos especiales de su relación en privado.

“Yo creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento le gustaría contar su versión de lo que ocurrió en su relación con su ex Cazzu, Nodal descartó hacerlo.

“Ya lo que ha pasado ha sido suficiente (…) está de más, todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo el mundo tiene su vida, todo el mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meter el pie a nadie no me interesa yo creo que ya quien quedó como ‘el bueno o el malo o la mala o el bueno ya está de más, no quiero enfocarme en eso”, aseguró.

No quiere más hijos por ahora

En una entrevista en el programa Ventaneado, el cantante de “Adiós amor” aseguro que aún están muy jóvenes para pensar en tener más hijos y que quieren esperar unos años.

“En unos 10 años yo estoy seguro, que creo que sí. Estamos chiquitos, estamos jóvenes. Yo creo que nos falta mucho por seguir conociéndonos y disfrutando la vida, pero en unos 10 años yo creo que sí (tendremos hijos)”, dijo Nodal, quien ya tiene una hija fruto de su relación con Cazzu.

Nodal ya es padre de una niña llamada Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu.

