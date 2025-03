NASCAR Cup Series: Mexicano Daniel Suárez quedó en segundo lugar en Las Vegas

La Pennzoil 400 de este domingo en La Vegas Motor Speedway tuvo al piloto mexicano Daniel Suárez en un papel protagónico, luego de finalizar en la segunda posición de la carrera por la NASCAR Cup Series.

El mexicano, que compite para Trackhouse Racing Team, arrancó la competencia desde el puesto 23 y tuvo una actuación muy destacada para terminar escoltando a Josh Berry, quien logró su primera victoria de NASCAR al mando de su Ford número 21 de Wood Brothers Racing.

Suárez quedó a 1.358 segundos de Berry, mientras que Ryan Preece completó el podio en el tercer lugar.

La carrera estableció el récord de más cambios de liderazgo en una contienda por la Cup Series en Las Vegas, con hasta 32 líderes diferentes. Sin embargo, Berry, quien comandó el pelotón durante 18 vueltas, se terminó quedando con el triunfo.

Suárez y Berry tuvieron una lucha férrea por la victoria, incluso llegando a hacer contacto entre sus vehículos. El resultado era muy necesario para el nacido en Monterrey, de 33 años, cuyo mejor resultado hasta ahora había sido un puesto 13 en la Daytona 500.

Para el mexicano del Chevrolet #99 la próxima oportunidad será en Miami, el próximo 23 de marzo, cuando corra en el Homestead-Miami Speedway. “Un poco decepcionado, pero Josh hizo un gran trabajo. Hicimos todo bien, el equipo hizo un gran trabajo, nuestro auto fue veloz, pero fallamos un poco en el short run, creo que por eso perdimos la carrera. Pero, en general, muy orgulloso”, declaró Suárez.

Daniel Suárez, el piloto mexicano que deja huella en NASCAR

Suárez es un piloto mexicano que ha hecho historia en NASCAR, convirtiéndose en un referente para la comunidad latina en el automovilismo estadounidense. Llegó a la competencia hace 13 años y, en 2016, se convirtió en el primer no estadounidense en ganar un campeonato nacional de NASCAR al consagrarse en la Xfinity Series.

Desde su llegada a Estados Unidos, Suárez enfrentó numerosos desafíos, desde la barrera del idioma hasta la falta de oportunidades para los latinos en el deporte. “Ha sido un viaje largo, nadie me ha regalado nada, he tenido que remar contra corriente en muchas circunstancias, pero eso es lo que hace este viaje más dulce”, contó en entrevista con La Opinión.

A pesar de las dificultades, el mexicano nacionalizado estadounidense se muestra optimista sobre el futuro y destaca que, con el tiempo, más latinos han comenzado a interesarse en Nascar. “Hace 12, 13 años cuando yo llegué aquí ese camino no existía. Ha sido un camino largo, pero no cambiaría por nada lo que he vivido para apoyar esta posición”, afirmó.

En 2022, Suárez alcanzó otro hito al convertirse en el segundo latino en ganar una carrera en la Nascar Cup Series, tras el colombiano Juan Pablo Montoya. Este logro consolidó su papel como una figura clave en el automovilismo y reforzó su compromiso con la comunidad hispana. “México me quiere y me apoya, pero me siento muy afortunado de ser ese piloto que representa a todos los latinos en Nascar”, aseguró.