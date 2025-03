Daniel Suárez relata lo difícil y satisfactorio que es para un mexicano sobresalir en el mundo de Nascar

De cara al triple header que correrá en Nascar el fin de semana del 21 al 23 de marzo, el piloto mexicano Daniel Suárez charló con La Opinión sobre su experiencia como inmigrante en Estados Unidos y su llegada a Nascar hace 13 años, además de la situación política y social que se vive actualmente en el país.

Suárez, quien en el 2016 se convirtió en el primer piloto no estadounidense en ganar un campeonato en una serie nacional de Nascar en la Xfinity Series, recordó que, como latino, hace 12 años tuvo que superar muchos obstáculos al llegar a Estados Unidos para poder ganarse un lugar en el campeonato.

“Ha sido un viaje largo, nadie me ha regalado nada, he tenido que remar contra corriente en muchas circunstancias, pero eso es lo que hace este viaje más dulce. Saber que no es fácil para los latinos llegar al mundo de Nascar. Por alguna razón no hay muchos”, expresó.

Sin embargo, el piloto se alegró de que esto esté cambiando y el camino para los hispanos en general esté más abierto y dijo sentirse orgulloso de ser parte de esa transición.

“Creo que poco a poco eso está cambiando, yo creo que más latinos están volteando a ver a Nascar y se está creando un camino mucho más abierto. Hace 12, 13 años cuando yo llegué aquí ese camino no existía. Ha sido un camino largo, pero no cambiaría por nada lo que he vivido para apoyar esta posición, porque este tipo de obstáculos es lo que te forma como persona, como piloto, entonces es parte de tu historia”, aseguró.

Un camino difícil para Suárez en Estados Unidos

Sobre las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar en aquel entonces no quiso ahondar por ser bastantes, pero destacó el momento de su llegada, cuando tuvo que afrontar el cambio de cultura y la barrera del idioma.

“Es muy difícil escoger un solo momento, porque ha habido muchos, es parte del viaje, pero hacer la transición de México a Estados Unidos fue muy difícil, aprender una nueva cultura, un nuevo idioma… yo no hablaba inglés cuando llegué aquí… No es fácil, pero al mismo tiempo, como te digo, eso es lo que hace este viaje mucho más dulce”, continuó.

Su responsabilidad como latino en Nascar

En cuanto ser el único representante latino en el campeonato y apenas el segundo en la historia en coronarse en una competencia de Nascar Series, lo cual logró en el 2022 en Sonoma Raceway, solo después del colombiano Juan Pablo Montoya, quien hizo lo propio 15 años antes, Suárez dijo sentir una gran responsabilidad al sentirse abrazado por tanta gente no solo de México, sino de habla hispana de todo el continente.

“Es una gran responsabilidad y es algo que me encanta. Ser el único piloto de Nascar que habla español es una gran responsabilidad. México me quiere y me apoya, pero me siento muy afortunado de ser ese piloto que representa a todos los latinos en Nascar”, aseguró.

Y la labor de Daniel no es solo como piloto y representante latino, sino que también busca ayudar a que otros compatriotas formen parte de la historia del automovilismo en Estados Unidos, como es el caso de Andrés Pérez Lara, piloto de 19 años. Ya está corriendo en las categorías Nascar.

“Siento que es parte de mi responsabilidad poder guiar y ayudar a los jóvenes talentos que vienen de nuestro país para mí es muy importante. Andrés viene haciendo muy bien las cosas, ya dio uno de esos brincos, el de ir de México a Estados Unidos y ahora dio el segundo brinco de las categorías regionales a la categoría de la Truck Series y yo creo que viene haciendo muy bien las cosas. Hablo con él muy seguido, trato de aconsejarlo, pero como se lo digo a él y a mucha gente: solamente se pone más difícil conforme vas creciendo. Tienes que seguir empujando, trabajando y tienes que seguir mejorando como persona y como piloto, porque cuando llegas a la máxima categoría de Nascar te das cuenta que todos los pilotos son buenos, entonces la diferencia ya no está en el talento (al conducir), sino en la mente, en la gente que está alrededor de ti, en cómo te preparas y en qué tanta hambre tienes, son muchas cosas que aprendes con el tiempo”, explicó.

“La tormenta no dura para siempre” y el clima político en Estados Unidos

Finalmente, sobre el ambiente de división que se vive actualmente en Estados Unidos por los cambios políticos y sociales, el piloto regiomontano de 33 años dijo que con el tiempo las cosas volverán a su cauce y que los latinos son muy importantes para la economía estadounidense, por lo que sugiere apelar a la esencia resiliente y trabajadora de los hispanos.

“Yo me he dado cuenta de que los inmigrantes son gente muy trabajadora, con mucha ambición, con mucha hambre y hay que mantener eso en mente. Estados Unidos es uno de los países con más oportunidades en el mundo, es un país de migrantes prácticamente de todo el mundo, mi mejor consejo es que siempre sigan caminando hacia adelante, teniendo un progreso. Al final del día la tormenta para, la tormenta no dura para siempre y las cosas tienen que nivelarse”, manifestó.

“La economía la creamos nosotros y si se van los inmigrantes todo se acaba, porque los inmigrantes son muy importantes y en mi muy humilde opinión los mexicanos, los latinos somos gente muy dedicada que lo que queremos es una oportunidad para demostrar lo que podemos hacer”, concluyó.

En Miami, el piloto que dio voz a “Danny” Swérvez en la película Cars 3, de Pixar, espera contar con el apoyo de la afición latina “que siempre está al 100” y sacar un buen resultado en la pista que considera “que es de las mejores” del campeonato.

*Sigue leyendo:

· Daniel Suárez: ciudadanía, matrimonio y ahora playoffs de Nascar

· Daniel Suárez y su equipo reciben sanción previa a carrera en Talladega

· Pilotos de NASCAR casi terminan a los golpes luego de carrera en México