Presidente de la Reserva Federal advierte que los aranceles retrasarán la lucha contra la inflación

Jerome Hayden Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal (Fed), anticipa que la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump dificultará la batalla para reducir la inflación.

Sin mencionar el nombre del republicano de 78 años, el estadista originario de Washington describió en conferencia de prensa una visión distinta con respecto al futuro de la economía en las próximas semanas.

“Creo que, con la llegada de la inflación arancelaria, es posible que se retrasen más avances.

Realmente no muestra un mayor progreso a la baja en la inflación este año, y eso realmente se debe a los aranceles que están entrando”, enfatizó.

La semana pasada, Donald Trump aseguró que la disminución de la inflación en Estados Unidos se debía a los ajustes llevados a cabo en poco más de un mes de haber retornado a la Casa Blanca.

“La inflación ha bajado muchísimo y se basa en lo que hemos hecho. Lo hemos logrado en muy poco tiempo”, enfatizó.

Estados Unidos pretende imponerles aranceles a las importaciones de productos elaborados por sus socios comerciales Canadá y México. (Crédito: Paul Sancya / AP)

Sin embargo, Jerome Powell describió que existe una incertidumbre económica “inusualmente elevada”, lo cual le representará a la Fed un nuevo desafío en caso de continuar adelante con los aranceles impuestos a los países con quienes comercia Estados Unidos.

“Será muy difícil evaluar con precisión qué proporción de la inflación proviene de los aranceles y de otras (fuentes).

La inflación de los bienes aumentó significativamente en los primeros meses del año, e intentar relacionarla con los aumentos arancelarios reales… es sumamente difícil”, advirtió.

El presidente de la Fed también hizo hincapié en que los despidos masivos de personal llevados a cabo en varias agencias federales no están teniendo un efecto significativo en la economía del país como lo había contemplado Trump.

“Los despidos que se están produciendo aquí son ciertamente significativos para las personas involucradas y podrían serlo para un barrio, región o zona en particular, pero a nivel nacional aún no son significativos. Pero no lo sabemos. Aún no sabemos hasta dónde llegará esto”, concluyó.

Sigue leyendo:

• Trump amaga con imponerle un arancel de 200% a las importaciones de vino y champán europeo

• Canadá da marcha atrás con arancel eléctrico del 25% tras las amenazas de Trump

• La Casa Blanca da a conocer una hoja informativa sobre las tarifas aplicadas por Trump