Trump firmará el jueves una orden para desmantelar el Departamento de Educación

El presidente Donald Trump se dispone a firmar el jueves una orden ejecutiva largamente esperada que busca eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, cumpliendo así una promesa de campaña de intentar desmantelar la agencia, según una hoja informativa de la Casa Blanca citada por medios.

Trump alegó durante la campaña que el Departamento de Educación estaba lleno de “radicales, fanáticos y marxistas”.

La hoja informativa de la Casa Blanca afirma que la medida “entregará la educación a las familias en lugar de a las burocracias”.

Trump y quienes propugnan la eliminación del departamento llevan mucho tiempo afirmando que la agencia les ha fallado a los estudiantes estadounidenses.

Se espera que Trump firme la orden, que se ha estado preparando durante semanas, en una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistirán varios gobernadores republicanos y comisionados estatales de educación.

Trump ordenará a su secretaria de educación, Linda McMahon, que tome “todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados”, según un resumen de la orden de la Casa Blanca, reportó por primera vez USA TODAY.

También exige la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.

Trump declaró a la prensa el 4 de febrero que, aunque había nominado a McMahon para dirigir el Departamento de Educación, finalmente quería que perdiera su puesto.

“Lo que quiero es dejar que los estados gestionen las escuelas”, declaró Trump el 4 de febrero. “Creo firmemente en la libertad de elección de escuela. Pero además de eso, quiero que los estados gestionen las escuelas, y quiero que Linda se quede sin trabajo”.

La orden de Trump, que casi con certeza generará impugnaciones legales, establece un nuevo desafío para los límites de la autoridad presidencial después de que los esfuerzos de la administración Trump para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fueran bloqueados esta semana por un juez federal de distrito en Maryland.

Tras informes de que Trump planeaba firmar la orden ejecutiva, la American Federation of Teachers emitió un comunicado en el que implora al Congreso que se oponga a la orden ejecutiva y que no “renuncie a su responsabilidad con todos los niños, estudiantes y familias trabajadoras, quienes merecen un futuro lleno de promesas y posibilidades, no sueños frustrados”.

El sindicato de maestros mencionó una encuesta de NPR/PBS News/Marist realizada en febrero que reveló que más del 60% de los estadounidenses se oponen firmemente a la erradicación de la agencia.

A pesar de la orden ejecutiva, el presidente Trump necesita que el Congreso apruebe la erradicación de la agencia, según el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos. Dicha medida requeriría 60 votos para su aprobación en el Senado, y actualmente solo hay 53 republicanos.

