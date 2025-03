Maxwell Alejandro Frost destaca que votantes de Trump “empiezan a despertar” y reconocer: “esta gente nos ha usado”

Entre los hispanos y otros grupos de votantes parece crecer el remordimiento por haber apoyado en las elecciones al presidente Donald Trump, debido a sus políticas respaldadas por republicanos en el Congreso que impactan a inmigrantes y sus familias, pero también distintos programas de gobierno con alcances por verse, como en Seguridad Social, Medicaid y educación.

Así lo expresa el representante Maxwell Alejandro Frost (Florida-10), que con sus 28 años se mantiene como el miembro más joven del Congreso estadounidense e impulsor de una agenda a favor de las libertades civiles y contra la violencia con armas.

“La gente está empezando a despertar y a ver: ‘¡Vaya!, esta gente nos ha utilizado'”, expresó Frost en entrevista con este diario en el marco de la Conferencia Demócrata Issues 2025. “Mucha gente que podría haber confiado en Trump, ahora siente que tomó la decisión equivocada”.

En cierto modo representas a los jóvenes, porque eres el más joven del Congreso, lo cual es importante en este momento, especialmente. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que has escuchado de esta población, de estos votantes?

“El año pasado participé en la campaña por el derecho consuetudinario y pasé mucho tiempo en universidades y hablando con jóvenes fuera de ellas. El principal problema que escuché de ellos tenía que ver con la vivienda y la asequibilidad. Los jóvenes no creen que puedan comprar una casa. Les preocupa encontrar trabajo, cuánto les pagará ese trabajo y si su salario les cubrirá los gastos de manutención.”

Entrevisté a otros jóvenes y les pregunté qué opinaban sobre los líderes de los partidos, si estaban haciendo lo suficiente para acercarse a ellos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Crees que los partidos realmente están buscando un nuevo liderazgo para mejorar o acercarse a los nuevos votantes?

“Creo que los jóvenes, y en general, todos queremos un cambio radical y transformador. Creo que, en general, hay desconfianza en el sistema político, en los republicanos, los demócratas y en todo, y creo que esa es parte de la razón por la que Trump ganó: porque mucha gente le creyó cuando dijo que cambiaría el statu quo para ellos, pero lo único que está haciendo es manipularlo para beneficio de los multimillonarios y los ricos.

“Así que creo que esta es nuestra oportunidad como demócratas de intervenir y decir: ‘Sí, queremos cambiar el statu quo, pero en realidad queremos hacerlo por ustedes’. Y solo tienen que ver lo que Trump está haciendo. Todo lo que saben es que está haciendo recortes a Medicaid, la Seguridad Social, Medicare y las prestaciones para veteranos. Ahora intentan deshacer algo que sucedió durante la administración Biden: si alguien tenía problemas para pagar su deuda médica, esto afectaba su historial crediticio. Quieren deshacer eso. Es simplemente algo malo, y es porque trabajan para multimillonarios y grandes corporaciones. Y la gente anhela un cambio radical y transformador. Quieren un país donde, sí, la vivienda sea un derecho humano. Todos tengan techo. Quieren un país donde todos tengan atención médica. Quieren un país donde puedan salir y no les disparen. Y la realidad es que el gobierno le ha fallado a la gente durante generaciones, y por eso tantos jóvenes miran el sistema y dicen: ‘¿Qué hay para mí?’. Pero creo que los demócratas tenemos la oportunidad de dar un paso al frente y decir que también apoyamos ese cambio audaz y transformador.”

Ahora vemos a muchos de estos jóvenes votantes que en lugar de ver o escuchar los medios tradicionales recurren a podcasts. Estos influencers tienen miles de seguidores. Algunos, por supuesto, verifican datos sobre diversos temas, pero la mayoría no hace nada al respecto. ¿Cómo afrontar esta situación, especialmente para las nuevas generaciones?

“No se trata solo de los jóvenes, las personas mayores obtienen cada vez más información y noticias de fuentes no directas. Esto no significa que la información provenga de una fuente de noticias, sino que no necesariamente acceden al sitio web de un periódico ni lo leen ellos mismos. Navegan por las redes sociales, a través de podcasts o similares. Y sí, esto ocurre con los jóvenes, pero también con todos los grupos demográficos. Y eso es algo que los demócratas, y en parte por eso me postulé para el DPCC, el Comité de Política y Comunicaciones Demócratas, tenemos que comunicarnos en todas partes al mismo tiempo, con todo, en todo momento. Ya sean redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, podcasts, necesitamos estar presentes y asegurarnos de tener a los mensajeros adecuados en los lugares adecuados.”

Vives en un estado con un doble frente en materia de inmigración, porque está el esfuerzo federal con estas deportaciones, y también el estatal con los programas del gobernador Ron DeSantis y los planes de estas leyes, la Ley SB 1718, que en este momento, creo que se ha detenido un poco debido a una nueva decisión judicial, pero ¿cómo se siente la gente de tu distrito sobre este tema?

“En primer lugar, lo que está sucediendo en este país ha estado sucediendo en Florida durante años, justo bajo el régimen autoritario de Ron DeSantis. Y creo que en Florida hemos reunido la fuerza y ​​los sistemas para cuidar de los inmigrantes indocumentados, para asegurarnos de proteger a nuestra gente, a la comunidad LGBTQ+, a los maestros, a la historia negra, todo lo que ha estado bajo ataque en Florida durante varios años. Parte de ustedes lo saben, mucha gente tiene miedo, pero mucha gente está enojada y contraataca. He estado participando en muchos foros y mesas redondas sobre inmigración. Específicamente, lo hice con un grupo de pastores haitianos. No vinieron diciendo: ‘Tengo miedo. Voy a rendirme y haré lo que sea’. No, dijeron: ‘Tengo miedo por mi congregación. ¿Cómo los protegemos? ¿Qué hacemos? Estamos listos para actuar’. Y lo mismo ocurre con la comunidad latina.

“En general, mucha gente que podría haber confiado en Trump ahora siente que tomó la decisión equivocada. Escribió que revirtió el TPS para Venezuela. Revirtió el TPS para Haití. Ahora habla de la prohibición de viajes, incluyendo a Haití y Cuba. ¡Cuba!, un grupo de personas en Miami que han ido a las elecciones correctas una tras otra. […] Pero la gente está empezando a despertar y a ver: ‘¡Vaya!, esta gente nos ha utilizado. Nos han vendido mentiras para conseguir nuestros votos, y en cuanto tienen la primera oportunidad, quieren deportarnos’.”

¿Es esta sensación más común en tu distrito o general en Florida?

“Sí, creo que es por Florida, pero también lo veo en mi distrito. Mi distrito, por supuesto, es bastante demócrata, y mucha gente, predominantemente latina, son puertorriqueños que llegaron aquí después del huracán María. Estas son las personas que vieron las imágenes de Donald Trump lanzando rollos de papel, que lo vieron intentar bloquear la ayuda a Puerto Rico, a quien alguien en su mitin llamó una isla, una basura flotante. Son el grupo más grande de refugiados climáticos del país. Por lo tanto, comprenden el cambio climático, y creo que eso también forma parte del problema.”

El representante Maxwell Alejandro Frost forma parte del Comité de Política y Comunicaciones Demócratas. Crédito: Jesús García | Impremedia

Durante la Administración Biden trabajaste estrechamente contra la violencia armada, pero ahora estamos en una situación diferente. La Administración Trump no cree en la violencia armada, en mi opinión, después de cubrir muchos temas, los republicanos defienden las armas. Entonces, ¿hacia dónde se dirige tu lucha sobre este tema en este momento?

“En este momento, hay algunas cosas diferentes. En primer lugar, nos estamos enfocando a nivel local. Parte de lo que hizo la Administración Biden fue otorgar recursos a ciudades y pueblos de todo el país y decirles: ‘Aquí tienen, armen su propia oficina de prevención de la violencia armada‘. Y hemos visto que eso sucede, y esas oficinas aún existen. Todavía tenemos la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de Orlando. ¿Y saben qué? La violencia con armas de fuego ha disminuido en Orlando. Boston también ha estado financiando a estos grupos. La violencia con armas de fuego ha disminuido en Boston, con un 40% menos de tiroteos en tan solo unos años. Así que esto funciona.

“A pesar de que la Casa Blanca eliminó la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, algo que nos causó gran consternación, yo reintroduje mi proyecto de ley para cambiarlo, todavía tenemos gente haciendo este trabajo a nivel local en todo el país, por lo que aún tenemos esperanza de mantener las fuentes de financiación unidas, de poder animar a más ciudades, pueblos y estados a realizar este trabajo por su cuenta, y de que eso seguirá impulsando a nivel federal.”

¿Hay algún republicano, al menos uno, que intente estar de acuerdo contigo en esto ahora mismo?

“No, no en este momento.”

La libertad de expresión está siendo atacada por algunas de las órdenes ejecutivas de Trump. Tenemos el caso de Mahmoud Khalil, pero dicen que no es el único, ¿debería la ciudadanía estar preocupada por este tema?

“Deberían estar preocupados por estas cosas. Deberían estar muy preocupados. Sin importar sus ideas políticas. Deberían estar preocupados por el hecho de que un estudiante de posgrado con familia y estatus legal en este país fue secuestrado por ICE sin causa probable ni razón alguna, porque Trump no está de acuerdo con su discurso y lo que dijo. Y no solo eso, lo detuvieron, no le dijeron a su familia dónde estaba y luego dijeron que iban a revocar su tarjeta de residencia y deportarlo.

“Todos deberían estar preocupados, porque lo que Trump intenta hacer es poner a prueba un sistema, pero no solo un sistema. Está poniendo a prueba a la gente. Intenta ver si la gente se indignará por esto, porque quiere el poder de desaparecer a alguien cuando no está de acuerdo conmigo, y eso es lo que hacen los autoritarios.

Deberían estar muy preocupados. Independientemente de sus ideas políticas. Deberían estar preocupados por el hecho de que un estudiante de posgrado con familia y estatus legal en este país fue secuestrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin causa probable ni razón alguna, porque Trump discrepa de su discurso y de lo que dijo, y no solo eso. Lo detuvieron, no le dijeron a su familia dónde estaba y luego dijeron que iban a revocar su residencia permanente y deportarlo.

“Todos deberían estar preocupados, porque lo que Trump intenta hacer es poner a prueba un sistema, pero no solo un sistema, está poniendo a prueba a la gente. Intenta ver si la gente se indignará por esto: ‘Porque quiero el poder de desaparecer a alguien cuando no estoy de acuerdo conmigo’, y eso es lo que hacen los dictadores autoritarios. Trump dijo que sería un dictador. Y ¿es esto? ¿Es esto? Es algo muy serio. Todos deberían estar muy preocupados por esto. Y es solo el primer [caso] del que tenemos conocimiento. O sea, no sabemos si existen [más]. Hay muchísimos residentes permanentes en este país que no hablan inglés, que no tienen familia. Resultó ser un activista de alto perfil, así que todos lo sabemos.”

¿Van a presentar los demócratas alguna iniciativa en el Congreso sobre el caso de Khalil?

“Sí, sí. Jamie Raskin está trabajando actualmente en algo que dirige en el Comité Judicial, y este asunto se encuentra en el centro, así que parte de ello es expresarnos abiertamente al respecto, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero también trabajar dentro del Poder Judicial para determinar qué hacer a partir de ahora.”