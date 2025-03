William Scull advierte a Canelo: Que se cuide de mis golpes

William Scull, campeón de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), advirtió a Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre su poder antes de su pelea el 3 de mayo en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista con Jorge Ebro del Nuevo Herald, Scull alabó las habilidades de Canelo Álvarez, pero dejó claro que no será presa fácil para el mexicano como muchos han expresado.

“Canelo es un gran boxeador. Todo el mundo sabe que es una leyenda que maneja todas las distancias y que es fuerte. Yo lo respeto y agradezco que me haya dado la posibilidad de hacer una unificación del título mundial. Voy a cuidarme de sus golpes y él que se cuide de los míos porque también se va a responder“, dijo.

Canelo Álvarez quiere recuperar su título de la FIB y enfrentará a Scull. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Hay que trabajar para seguir callando bocas en el mundo. Para nadie es un secreto que mucha gente no me conoce. El mismo cubano me conoce muy poco y piensa que seré presa fácil. Pero no es así. Yo soy un boxeador que siempre he venido de menos a más. Si hoy estamos aquí es por algo. Todas las peleas que he tenido, todas las he ganado”, aseguró.

Antes de su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez fue ordenado por la FIB a defender el título frente a William Scull, su retador obligatorio. Como el cubano no es conocido por los fanáticos y el mexicano tenía otros intereses, ambos llegaron a un acuerdo para que se hiciera a un lado y el organismo lo despojó del cinturón.

Scull conquistó el cinturón de la FIB tras vencer por decisión unánime a Vladimir Shishkin el pasado mes de octubre y se convirtió en el primer campeón diferente en las 168 libras luego de que Canelo Álvarez dominara la categoría por tres años seguidos como indiscutido.

El cubano había informado que estaba en negociaciones con el tapatío, pero se pensó que la pelea no se daría porque Jake Paul estaba siendo considerado también para mayo. Después de anunciar su contrato con Arabia Saudita, el duelo del mexicano con el youtuber fracasó y el actual campeón de la FIB fue anunciado como su rival.

Ahora el cubano tendrá la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez para unificar los títulos de la categoría y arruinar sus planes, ya que de ganar el mexicano, la próxima pelea sería contra Terence Crawford en septiembre.

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el monarca oficial de la FIB en las 168 libras. El cubano tiene marca invicta después de 23 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

