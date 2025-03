Stephen A. Smith vuelve a opinar sobre el hijo de LeBron James: “Siempre creí que tenía potencial”

Stephen A. Smith, el influyente analista deportivos de la cadena ESPN, sorprendió este viernes al reconocer que podría haber subestimado el potencial de Bronny James, hijo de la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

“Siempre he creído que este chico tiene potencial, una vez que lo vi jugar, supe que podría estar en la NBA”, afirmó durante su programa de televisión.

El cambio de postura del comunicador llegó después de la actuación de Bronny este jueves 20 de marzo, cuando el escolta registró la mejor actuación de su corta carrera profesional.

En la derrota de su equipo por 118-89 ante los Milwaukee Bucks, el hijo mayor de LeBron James anotó 17 puntos y repartió cinco asistencias, aprovechando los minutos en cancha mientras los principales anotadores del equipo permanecen fuera por lesión.

LeBron James, una de las bajas, observó desde la banca cómo su hijo tomaba las riendas del equipo en algunos pasajes del partido. JJ Redick, entrenador de los Lakers, también se refirió a su desempeño: “Lo hemos monitoreado en la G League y sentimos que, cuando ha tenido la oportunidad de jugar con nosotros, ha sido realmente bueno. Así que no me sorprende lo que hizo esta noche”.

Bronny, quien ha sido objeto de un intenso escrutinio desde que anunció su intención de ingresar al Draft de la NBA 2024, parece estar encontrando su ritmo en el equipo angelino.

El tenso encuentro entre LeBron y Stephen A. Smith

El cambio en la opinión de Stephen A. Smith sobre Bronny James ocurre semanas después de un incidente con LeBron James en el Crypto.com Arena. El 6 de marzo, tras la victoria de los Lakers sobre los New York Knicks en tiempo extra, el cuatro veces campeón de la NBA confrontó al periodista, exigiéndole que dejara de hablar de su hijo en televisión.

“Te lo voy a decir una sola vez, deja a mi hijo fuera de esta situación”, le habría dicho James a Smith en un momento que quedó captado por las cámaras y se volvió viral en redes sociales.

El origen de la molestia de LeBron radicaría en los comentarios previos de Smith sobre Bronny, quien había asegurado que el joven no estaba listo para la NBA y que su llegada a los Lakers estaba más relacionada con la influencia de su padre que con su talento.

Sin embargo, tras la confrontación, Smith aclaró su postura en su programa First Take. “Ese no era un jugador de baloncesto confrontándome, era un padre”, comentó. “No puedo estar enojado con LeBron. Es un gran hombre de familia y un excelente padre que se preocupa profundamente por su hijo”.

A pesar de su comprensión hacia James, el analista dejó claro que no se retractaría de sus palabras. “Me pagan para decir las cosas como las veo. Mantengo lo que dije. Bronny es un novato. Aún tiene que demostrar que pertenece a este nivel. Y la atención que recibe no es culpa de los medios, sino de la propia narrativa que LeBron ha construido a su alrededor”.

Pero ahora, pequeñas actuaciones como la de este jueves, podrían hacer creer a Smith que Bronny efectivamente sí está al nivel de la NBA.





