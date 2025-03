El Vasco Aguirre no permitirá más berrinches de Henry Martín en la selección de México

El “Vasco” Aguirre, al tiempo que destacó que la selección de México tiene mucho talento en la delantera, también reconoció que esa misma calidad le permitirá poder elegir a los jugadores que considere adecuados y no aceptar enojos como el que hizo Henry Martín en los duelos eliminatorios vs. Honduras en octubre pasado.

Lo anterior surgió a la hora de explicar la controversia que surgió en torno a la ausencia del delantero del América para los juegos del Final Four de la Nations League de la Concacaf en donde México buscará el título este domingo contra Panamá y en donde el Vasco expuso que en una selección no se permitirán esas actitudes.

:”En Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional”, dijo el Vasco, sin querer exhibir al jugador, pero si plantear el código disciplinario que siempre ha manejado.

"Si no te gusta, pa’ fuera"



Javier Aguirre reveló que no convocó a Selección a Henry Martín por reclamo de falta de minutos ¿Está vetado del Tri?https://t.co/8MdNxzRXCD — De10Sports (@De10Sports) March 22, 2025

Y añadió al respecto de esta situación: “En un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el “pinch*” año, pero aquí no. Si no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry, porque es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad”.

“Ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo ha hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”, destacó el “Vasco” Aguirre en una entrevista para la cadena TUDN.

Sin duda fue una sorpresa que Martín no apareciera en la lista de convocados por el actual técnico del Tricolor, pero se asumió que había sido por una lesión, sin embargo, con esta declaración se asume que fue por un tema correctivo y para demostrar como serán las cosas de la disciplina y donde el Vasco no permitirá ningún desplante.

Es una realidad que actualmente el técnico de México tiene tela de donde cortar y ahora para el Final Four de la Nations League de la Concacaf decidió apostar por el talento de los europeos Raúl Jiménez y Santiago Giménez, dejando fuera al artillero del América, a Germán Berterame del Monterrey y a Guillermo Martínez de los Pumas, que habían sido también tomados en cuenta.

Henry Martín no está cepillado

No obstante, el mal humor de Henry Martín no será borrado de la lista de opciones del Vasco Aguirre, sobre todo porque considera que de aquí al Mundial 2026 cuenta con seis opciones, incluyendo al americanista y también a Hirving “Chucky” Lozano, que también tuvo su castigo después de sus desplantes en el proceso de Jaime Lozano.

‘¿NO TE GUSTA?, PA FUERA’ 😬⚽🇲🇽#CentralFOX Javier Aguirre reveló que Henry Martín se molestó por no jugar en Honduras la pasada fecha FIFA, pero él no tolerará enojos en la Selección Mexicana.https://t.co/EivbV9oC9O — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 22, 2025

Es decir que dentro del entorno del Vasco el que sea convocado deberá acudir de buenas y de manera sencilla, sin agrandamientos, sin mal humor, aunque por dentro este trinando, trátese del mejor delantero de la actualidad o de cualquier otro, porque primero está la playera de la selección que los jugadores.

Es un mensaje claro y directo del técnico de México que con esta revelación se reafirma que la disciplina es lo que marcará el resto de su proceso en donde todos los jugadores mexicanos querrán subirse al camión mundialista.

