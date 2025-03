Usa tu mente para aliviar el dolor crónico

Estas tres técnicas pueden ayudar a las personas que sufren dolor persistente, según las investigaciones

La falta de sueño es consecuencia del dolor crónico. Las terapias psicológicas pueden ayudar con este problema.

By Meeri Kim

El dolor es la forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos que algo anda mal. Cuando es agudo, suele comenzar de repente, con una causa evidente (como una fractura) y una solución estándar. Pero el dolor crónico, que experimenta uno de cada cinco adultos en Estados Unidos, persiste durante más de tres meses (o más allá del tiempo de curación previsto de una lesión). Y a veces no tiene una causa clara. Entonces, si tienes dolor crónico, ¿cómo puedes encontrar alivio y mejorar tu calidad de vida? “Hemos aprendido mucho en los últimos años sobre las principales diferencias entre el dolor agudo y el crónico, que requieren enfoques muy distintos”, afirma la doctora Kimeron Hardin, psicóloga clínica y presidenta de la Asociación Americana de Psicología del Dolor.

El dolor crónico va más allá de la experiencia sensorial de “¿cuánto duele y dónde duele?”, afirma Steven P. Cohen, catedrático de anestesiología y vicepresidente de investigación y medicina del dolor de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. Nuestros pensamientos, emociones y comportamiento pueden afectar significativamente la sensación física del dolor crónico.

Los medicamentos, la fisioterapia, las inyecciones de esteroides y los dispositivos implantados pueden ser útiles, pero investigaciones más recientes han descubierto que las técnicas que abordan los aspectos psicológicos del dolor también pueden proporcionar alivio. En este artículo, analizamos tres de estos tratamientos.

Pregúntale a tu médico de atención primaria si estas opciones pudieran ser una opción para ti. Él puede derivarte a un profesional de salud mental especializado en dolor crónico. También puedes encontrar especialistas en aapainpsychology.org.

Terapia cognitivo-conductual

Esta es una forma de terapia conversacional a corto plazo que ayuda a las personas a identificar pensamientos y comportamientos negativos y a desarrollar habilidades para modificarlos. Para las personas con dolor crónico, esperar lo peor o centrarse en el dolor puede, de hecho, aumentar el malestar que sienten. “Muchas personas tienen pensamientos basados ​​en el miedo o catastróficos sobre el dolor que pueden empeorarlo”, afirma Hardin. “La TCC (terapia cognitivo-conductual) puede ayudar a comprender los patrones que podrían estar agravando el dolor y enseñarte a reconocer y reemplazar esos pensamientos con algo que sea calmante, reconfortante e incluso más preciso”. Una revisión de Cochrane de 2020 descubrió que la TCC llevó a una reducción pequeña pero significativa de la discapacidad y la angustia.

Terapia de aceptación y compromiso

Esta terapia tiene algunas similitudes con la TCC, pero también utiliza técnicas de atención plena. Mientras que la TCC se centra en cambiar la forma en que las personas perciben su dolor, la TAC (terapia de aceptación y compromiso) ayuda a las personas a aceptar su dolor y a comprometerse con cambios en su estilo de vida que disminuirán sus efectos.

Estos cambios son un consejo habitual para afecciones como la hipertensión arterial y también pueden ser útiles para tratar el dolor crónico. La inactividad física, el estrés y la falta de sueño se relacionan con un dolor crónico más intenso. La TAC también ayuda a las personas a identificar lo que más importa para su calidad de vida, como el tiempo en familia, y a determinar qué acciones pueden facilitarlo a pesar del dolor. Una revisión de 25 ensayos clínicos realizada en 2022 reveló que la TAC ayudó a reducir la discapacidad y la depresión, así como a mejorar la calidad de vida.

Terapia de reprocesamiento del dolor

Las personas con dolor crónico sin causa identificable, como la fibromialgia y algunos dolores de espalda, pueden volverse hipersensibles a estímulos como la presión o el calor, un proceso denominado sensibilización central. El dolor resultante de una alteración en el procesamiento del dolor “significa que no hay una lesión o daño nervioso evidente”, afirma el doctor Christopher Robinson, doctor en medicina y doctorado, médico científico del departamento de anestesiología, medicina perioperatoria y del dolor del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

La terapia de reprocesamiento del dolor es una técnica emergente que ayuda al cerebro a desaprender este tipo de dolor. Los terapeutas hacen que las personas realicen movimientos que temen que les causen dolor, como agacharse, mientras las entrenan para que perciban sus sensaciones como resultado de una actividad cerebral no peligrosa, en lugar de daño en los tejidos. Su objetivo es silenciar lo que podría considerarse una falsa alarma del sistema nervioso.

Un ensayo clínico de 2021 reveló que dos tercios de las personas con dolor de espalda crónico que recibieron cuatro semanas de terapia de reprocesamiento del dolor no sintieron dolor o casi no lo sintieron después del tratamiento.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de febrero de 2025 de Consumer Reports On Health.

