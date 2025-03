J Balvin y su firme opinión sobre el matrimonio: “Es un compromiso con la sociedad”

Aunque J Balvin y Valentina Ferrer están muy felices con su relación, parece que no tienen planes de ir al altar por el momento. Así lo dejó claro el reguetonero colombiano en una reciente entrevista.

En una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades para el programa Primer Impacto, el cantante de “Ginza” compartió su opinión sobre el matrimonio, luego de que fuera cuestionado sobre si tenía planeado casarse con Valentina.

“¿Cuál es la diferencia? Yo veo pura gente casada…”, dijo el reguetonero.

Al ser cuestionado sobre si creía en el matrimonio, J Balvin expresó su más sincera opinión: “Yo creo que es una fiesta muy bacana (genial). Yo siento que el matrimonio es una fiesta y es un compromiso con la sociedad”.

El cantante reiteró que su compromiso es con su pareja y no con la sociedad, por lo que considera que no debe celebrar una boda para complacer a los demás.

“Entonces, yo no veo la diferencia realmente entre estar casado o no. Casado es que la gente diga: ‘El marido, la esposa de…’ Pero siento que es como un contrato, no sé… O sea, lo respeto, pero como yo lo veo, ‘tú no me perteneces’, ni yo le pertenezco a ella. No, es como que la libertad realmente de ser, ese es el amor”, explicó.

J Balvin aseguró que su pareja Valentina Ferrer, quien es la madre de su hijo Rio, comparte la misma opinión que él.

“Ambos pensamos lo mismo, no es que sea algo que yo impuse, ni mucho menos con una mujer tan brava como la mía”, dijo.

¿J Balvin y Valentina Ferrar están buscando un hermanito para Río?

En abril del año pasado, Valentina Ferrer fue cuestionada por Despierta América sobre si ella y J Balvin tenían planeado darle un hermanito a Río.

“No sé, pregúntenle a él”, dijo Ferrer en referencia al cantante. La reportera también aprovechó para preguntarle a la modelo si tenían planes de casarse. “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”, respondió tajante.

Seguir leyendo:

· J Balvin hará la voz de un personaje en la nueva temporada del anime “Solo Leveling”

· J Balvin recordó cuando fue secuestrado antes de ser famoso

· J Balvin muestra lo enamorado que está con “Rio”, su nuevo tema musical