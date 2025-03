Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de marzo de 2025

Sagitario

No dejes proyectos empezados, es momento que te enfoques en todo eso que has querido y deseado o de lo contrario pasará el tiempo y para el día de mañana quizás sea muy tarde. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien igual que tu podrían resultar enojados y armarse un gran problema o lío el cual les costará trabajo resolver. Días en los cuales podrías perder la paciencia con quien te ha hecho esperar demasiado y no te ha resuelto nada. Viene reencuentro con ex amistades, te la vas a pasar a todo dar, va a ser mediante una reunión. Cuidado con lo que comes hay problemas de gastritis muy fuertes que te pueden dañar. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan hacerte pasar un mal rato. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías estar cometiendo graves errores, debes no limitarte en lo que quieres e ir por ello sin que nadie te detenga

Capricornio

No te quejes de lo que no puedes tener pues si es así es porque no has luchado lo suficiente y no has empleado las estrategias que se requieren. Vienen buenas cosas en el terreno del amor sin embargo necesitas quitar de tu camino todo eso que estorba o no te deja avanzar de buena manera, has tenido oportunidades buenas pero algunas veces exiges más de la cuenta. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar de todos pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Comenzarás a ver la luz en muchas situaciones y ciertos proyectos que estaban estancados comenzarán a cuajas y las cosas te saldrán como quieres, deseas y necesitas. Ten cuidado con persona de piel blanca la cual te está robando o ha tomado algo que es tuyo y por derecho te corresponde.

Acuario

Cuidado con dolores de espalda. Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda sin embargo no sueles dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti. Si crees y confías en ti, podrás lograr cuanto te propongas. Amor de una noche se presentará y oportunidad de que te inviten a una fiesta. Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos fuertes. Ten cuidado con amistades falsas las cuales podrían aparecer en cualquier momento. No debes comprometerte en nada sino estás seguro o segura de lo que quieres hacer. Se vienen días en los cuales una personas del pasado podría tocar tu puerta y meterte en problemas o conflictos. Aprende a decir que no y a no tratar de solucionarle la vida a todo mundo cuando no has podido solucionar ni la tuya. No te dejes llevar por chismes y menos si vienen de personas que pertenecen a tu familia y que solo se han burlado de ti y te han utilizado. El dinero va comenzar a fluir en tu vida solo debes aprender a cuidarlo.

Piscis

Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien. Vienen amores baratos de una noche, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento, mejoras laborales y cambios en estados de ánimo. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Ten cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar y no va suceder porque te vas a quedar esperando. No te dejes influenciar por amistades que no quieren verte bien y que buscarán la manera de dañar tu autoestima con malos comentarios. Se vienen cambios en el amor que debes atender a la brevedad sobre todo si tienes una relación amorosa para que eso no se salga de control y termines mal. Cuidado con un viaje que se puede cancelar en cualquier momento y con enfermedades respiratorias.

Escorpión

Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás su camino. Tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitaras y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido. No te dejes llevar por el qué dirán y aire de a quitar de tu vida y tu camino a esas personas que no te suman nada y solo te restan y causan conflictos. En el amor vete preparando porque te viene la posibilidad de entablar una relación bastante buena con una persona que conocerás en pocos días. Debes cuidar un poco más tu autoestima y no confiarte de quienes te rodean pues buscarán la manera de dañarte con malos comentarios. Debes aprender de tus errores para no volver a caer en ellos y aprender a soltar y perdonar a quienes te han dañado de alguna manera.

Virgo

Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente. Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. No es momento de pensar en el pasado sino de ver por el presente y agradecer a la vida todo lo que te da, cuídate de amores exprés los cuales solo te traerán dolores de cabeza. Hay oportunidad de realizar un viaje con amistades en el cual te la pasarás de lo mejor, disfruta y agradece que vida solo una. K te dejes manipular por los miembros de tu familia que buscarán afectarte de muchas maneras. Se viene un cambio de casa y la posibilidad de hasta cambiar de automóvil. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora que es lo único que tienes seguro. Vienen días en los cuales estarás expuesto a chismes y malos comentarios.

Libra

Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomas está de oquis en tu vida. Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta hacerlo mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. No es momento de sacrificarte por nadie porque al final no van agradecer nada y solo te van a causar conflicto. Se vienen días en los cuales el dinero va comenzar a fluir solo debes cuidar en qué gastas.

Leo

Amores del pasado retornan, pero no habrá cavidad en tu vida para ellos. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte cayado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar. Si ya tienes una relación debes de reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal y pregúntate si la persona que tienes a tu lado lo merece. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Un amor del pasado será tu debilidad, sin embargo, también será con quien quizás jamás logres concretar algo estable en todos los sentidos por todo lo que vivieron y no fue sano anteriormente.

Cancer

Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no lo expongas tan pronto con la primera persona que aparece. Eres de los signos más justos y cuando algo no te gusta lo dices como es y sin pelos en la lengua ni miedo a represarías ni el qué dirán. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda que tú tienes el control y estas para escoger no para ser escogido. Te vienen llamadas del pasado que deberás de atender y no dejarlas pasar, cierra ciclos que ya no te conducen a nada o de lo contrarios seguirás estancado o estancada sin poder salir de ese bache. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Ten cuidado con robos y extravíos de documentos o dineros. Se aproximan unas compras y posibilidades de un viaje con familia o amistad.

Géminis

La llegada de amistad del pasado te hará sentir mucha paz y tranquilidad. Despréndete de rencores de tu pasado que no te dejan avanzar y solo te causan problemas. Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento. La vida te va a dar una gran lección. Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia.

Tauro

Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. Cuidado con lo que comentas y sale de tu boca pues sin darte cuenta lastimas a quien no lo merece. Mujer piel clara podría meterte en problemas a ti o miembro de tu familia. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán ingresos extras. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye poco a poco así que no te desesperes y dale hacia adelante. Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha chingado la existencia. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Amores del pasado ya no seguirán doliendo, es el momento de desprenderte de todo eso que te hace daño y no te permite avanzar. Tu fortaleza deberá estar más fuerte que nunca por cuestiones que sucederán. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte.

Aries

En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Cuidado con cambios de actitud que no te conducirán a ningún sitio, amores de una noche y posibilidad de reencontrarte con tu pasado el cual te llenará de muchas satisfacciones. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Una relación está por terminar en próximas fechas, podría ser miembro de la familia quien se separe. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por si no eres tú. Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado.