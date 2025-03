Testamento de Dulce ya fue revelado, asegura Addis Tuñón

A solo unos meses del fallecimiento de Dulce tras una intervención de decorticación pleuropulmonar, se ha dado a conocer que la última voluntad de la cantante con respecto a sus bienes ya ha sido revelada a sus familiares por medio de la lectura “extraoficial” de su testamento. ¿Qué se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

Fue la periodista Addis Tuñón quien, durante la más reciente transmisión del programa “De Primera Mano”, reportó que el testamento de la famosa ya se leyó. Sin embargo, este acto no habría contado con la presencia de un notario, lo que calificaría esta acción como “extraoficial”.

De acuerdo con la comunicadora, los familiares más allegados a la artista (incluyendo a su sobrina y hermana) habrían sido excluidos de la lectura del importante documento: “Estas personas, familiares de Dulce, no fueron llamados. No sé más”, sentenció.

Con respecto a los beneficiarios en dicho testamento, Addis Tuñón indicó que Dulce designó como herederos a su única hija, Romina Mircoli, y a su nieto.

“Se encuentran en total conformidad. No puedo dar más detalles, no me corresponde, pero sí puedo decir que, en el caso del testamento, así como el derecho a las regalías interpretativas de Dulce, está contemplada Romina y está contemplado el nieto de Dulce“, explicó la reportera durante el programa de espectáculos.

A pesar del revuelo que se generó con esta noticia, las partes involucradas han decidido mantenerse con bajo perfil y no emitir comentarios al respecto. No obstante, el pasado mes de enero, Romina Mircoli dejó saber que la última voluntad de su madre estaba estipulada desde hace varios años, razón por la que no se enfrascarían en ningún tipo de batalla legal.

“Todo con mi mamá, afortunadamente, estaba muy en orden. Nunca le tuvo miedo a que, si hago el testamento, es algo como supersticioso, ni nada de eso“, dijo en ese entonces.

