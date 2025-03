Una “Estrella de la Muerte” al borde de la explosión intriga a los científicos: nuevo secreto expuesto

A miles de años luz de la Tierra, un fenómeno cósmico mantiene en vilo a la comunidad científica. Se trata de “WR 104”, una estrella masiva en sus últimos momentos de vida, que ha sido apodada la “Estrella de la Muerte” debido a la posibilidad de que su explosión genere un estallido de rayos gamma. Esta catástrofe cósmica, en teoría, podría representar una amenaza para la vida en nuestro planeta.

¿Por qué se llama “Estrella de la Muerte”?

“WR 104” forma parte de un sistema binario junto a otra estrella caliente y masiva. Su interacción genera una nebulosa con una forma espiral que ha capturado la atención de los astrónomos.

El temor inicial radicaba en la orientación de esta estrella, ya que si su explosión estuviera alineada con la Tierra, la radiación resultante podría afectar gravemente la atmósfera y la vida en nuestro planeta, reseña Science Alert.

Sin embargo, recientes estudios liderados por el astrónomo Grant Hill, y publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, han revelado que la orientación de “WR 104” no es tan peligrosa como se temía.

Su plano orbital está inclinado con respecto a la Tierra, lo que significa que cualquier estallido de rayos gamma resultante de su muerte se dispersaría en otra dirección.

Esto disipa los temores de un evento catastrófico en un futuro cercano. Aunque no se espera que “WR 104” explote en varios cientos de miles de años, este hallazgo representa un alivio para quienes estudiaban los posibles efectos de un fenómeno de este tipo.

Un nuevo misterio en el cosmos

A pesar de esta aparente tranquilidad, la investigación dejó una incógnita inesperada. Si bien los polos de la estrella no están alineados con la Tierra, su espiral de polvo sí parece estarlo. Esto indica que la interacción entre el polvo y la órbita estelar podría ser más compleja de lo que se pensaba.

“El Universo nos sorprende con misterios que no esperábamos”, señala Hill. Este descubrimiento demuestra que, aunque hemos despejado una posible amenaza, aún queda mucho por aprender sobre la dinámica de las estrellas moribundas y su impacto en el espacio.