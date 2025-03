Zurdo Ramírez quiere la revancha con Bivol en 200 libras

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez expresó que le gustaría tener una revancha con Dmitry Bivol en el peso crucero donde ostenta el campeonato unificado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con The Ring, el Zurdo Ramírez explicó que en la primera pelea con Bivol no estaba al 100%, pero ahora en las 200 libras cree que será diferente porque se siente más fuerte y rápido.

“La revancha contra Bivol sería mejor. Me costó mucho hacer 175 libras. No le quito mérito, pero no estaba al 100% contra él esa noche. Soy más fuerte y rápido en peso crucero. Mi peso es bueno porque no me estoy deshidratando. Será diferente para mí en la noche de la pelea contra Bivol”, dijo.

Dmitry Bivol es el campeón indiscutido de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

En la pelea que protagonizaron en el 2022, el Zurdo Ramírez quería vengar la derrota que le propinó Dmitry Bivol a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo de ese año, pero el ruso lo superó en las tarjetas con facilidad.

Tras el revés con Bivol, el mexicano intentó hacer una pelea más en las 175 libras contra Gabriel Rosado, pero falló en el pesaje. Poco después decidió ascender al peso crucero e hizo historia para el boxeo de su país al convertirse en el primer campeón unificado de esa división.

Ahora, el monarca de las 200 libras deberá enfrentar a Yuniel Dorticos -retador oficial por la AMB- y luego ver si unifica con Jai Opetaia.

En cambio, Dmitry Bivol se coronó campeón unificado de peso semicompleto al tomar venganza y arrebatarle los títulos a Artur Beterbiev en la revancha. Por los momentos el ruso no tiene ninguna pelea programada, pero podría volver a enfrentar a su compatriota por tercera vez.

Dmitry Bivol venció en la revancha a Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la OMB tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

