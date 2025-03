En el fútbol mexicano buscarían a una nueva figura de la liga española

En el fútbol mexicano se han acostumbrado en los últimos años a contratar jugadores provenientes de LaLiga de España. Rayados de Monterrey ha sido uno de los principales compradores. Sin embargo, clubes como los Tigres de la UANL y las Águilas del América también buscarían cerrar una contratación de este mercado.

A pesar de la buena difusión televisiva y las varias opciones de visualización, el fútbol mexicano llega poco a España. Las diferencias de horario podrían ser un factor a tomar en cuenta. Según el periodista Julio Maldonado ‘Maldini’, el conocimiento de la Liga MX es casi nulo en aquellas latitudes.

“La realidad es que el fútbol mexicano se ve poco en España. Hay que ser muy especialista, es accesible, pero se ve muy poquito, fuera de España menos. Hay desconocimiento, no se sigue demasiado en Europa“, dijo ‘Maldini’ en una entrevista con TUDN.

Sin embargo, Rayados de Monterrey ha logrado convencer a varios futbolistas españoles para que llegaran a la Liga MX. El último de ellos fue Sergio Ramos. En este sentido, a pesar del desconocimiento, no es imposible poder cerrar este tipo de contrataciones.

“Con la llegada de varios jugadores a Monterrey, Oliver Torres, Sergio Ramos o Sergio Canales, se puede introducir un poco más en España”, explicó.

Bombazo en la Liga MX

En este sentido, según informaciones de ‘Maldini’, las Águilas del América y los Tigres de la UANL intentarían cerrar dos fichajes importantes provenientes de LaLiga. A pesar de que no se especifica cuáles serían estos jugadores, Maldonado aseguró que el interés es real.

“Me consta que Tigres puede fichar a un jugador de LaLiga española importante, América también, Javier Aguirre me lo dijo antes de la entrevista, pero no me supo decir qué jugador, creo que América va a fichar a un jugador importante de la liga española, poco a poco se seguirá más”, informó.

Desde Futbol Total MX se aventuraron a indicar un posible nombre del fútbol español. Antoine Griezmann ha estado en el radar del Club América y lo han mencionado como uno de los posibles refuerzos azulcrema. No está de más mencionar que el futbolista francés también ha estado en la lista de Los Angeles FC, pero en las últimos días ha perdido peso su acercamiento a la Major League Soccer.

