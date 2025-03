Ángela Aguilar dedica su premio en Billboard Women in Music a las mujeres inmigrantes

La noche del sábado 29 de marzo en Inglewood, California, Ángela Aguilar fue una de las grandes protagonistas del evento Billboard Women in Music 2025.

La cantante mexicana recibió el Breakthrough Award en una ceremonia llena de momentos emotivos, donde su mensaje resonó con fuerza en la audiencia. Aguilar subió al escenario visiblemente conmovida tras interpretar el icónico tema “Cielito Lindo”. Su actuación estuvo acompañada por Harmony Project, un coro comunitario compuesto por niños y jóvenes de diversos orígenes, incluyendo inmigrantes, lo que añadió un significado especial a la presentación.

Al recibir su premio, la artista aprovechó para reflexionar sobre los desafíos que ha enfrentado en el último año, incluyendo el intenso escrutinio mediático que ha rodeado su vida personal. Sin embargo, dejó claro que nada la ha detenido en su camino artístico. “Aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie. Porque la música es lo que soy”, expresó con firmeza.

En un discurso que fue ovacionado de pie, Ángela Aguilar dedicó su reconocimiento a las mujeres inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. “Para aquellas que cruzan fronteras con el corazón lleno de esperanza, pero que enfrentan incertidumbre y miedo […] Ustedes merecen seguridad, dignidad y el derecho a soñar”, afirmó con la voz entrecortada por la emoción.

El evento, conducido por Laverne Cox, celebró a mujeres influyentes de la música y la industria. Entre las homenajeadas destacaron figuras como Doechii, aespa, Erykah Badu, Gracie Abrams, Meghan Trainor y Tyla, quienes recibieron reconocimientos por su impacto en el panorama musical.

El discurso completo de Ángela Aguilar:

“Este Breakthrough Award significa mucho para mí, porque este año casi me quebró. Y, sinceramente, he tenido que estar en el escenario y cantar entre lágrimas, he tenido que soportar el peso del juicio y la especulación sobre una historia que ni siquiera he contado, una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie.

Porque la música es lo que soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes que yo, como mi abuela Flor Silvestre, y me ha enseñado que las mujeres aquí presentes no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Ella me enseñó que se puede luchar en silencio y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen los demás.

A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debe hacerse más pequeña para encajar en las ideas que otros tienen sobre quién es, no lo hagas. En este mundo intentarán escribir tu historia por ti; no los dejes. Canta tu verdad y cuando te digan que te calles, si es lo que realmente quieres, si es lo que realmente deseas, canta aún más fuerte.

Por último, quiero tomar este momento para alzar mi voz por aquellas mujeres cuyas voces no siempre tienen un escenario, por aquellas que dejan atrás todo lo que conocen y cruzan fronteras con nada más que esperanza en sus corazones, solo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Por las mujeres inmigrantes de este país que trabajan incansablemente construyendo, criando, sacrificándose y que, aun así, siguen siendo invisibles, ignoradas y desprotegidas, este premio es para ustedes. Las veo. Las honro. Ustedes merecen seguridad, dignidad y el derecho a soñar. Y si mi voz, mi música y mi presencia en este escenario pueden recordarles que no son invisibles, entonces cantaré por ustedes cada vez que suba aquí.

Así que esta noche acepto este premio por cada mujer que ha tenido que abrirse camino. Por mi abuela. Por mi madre, quien es homenajeada esta noche. Y por cada mujer que ha allanado el camino para que cada niña pueda soñar. No nos estamos derrumbando, estamos avanzando. ¡Gracias, y que viva México!“

