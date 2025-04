Ayuno intermitente: De qué manera algunas persona spueden sacar el máximo provecho

Un reciente estudio publicado en Annals of Internal Medicine ha revelado que una estrategia basada en la reducción de calorías en días alternos puede ser más efectiva para la pérdida de peso que la restricción calórica diaria. La investigación, realizada durante un año, analizó el impacto de un régimen en el que los participantes reducían su ingesta calórica en un 80% de lo necesario para mantener su peso durante tres días no consecutivos a la semana, mientras que en los días restantes no tenían restricciones específicas, aunque se les incentivó a mantener una alimentación equilibrada.

Los resultados fueron notables. Los participantes que siguieron este esquema lograron perder en promedio 17 libras (7.7 kilogramos), lo que representó un 60% más de reducción de peso en comparación con aquellos que optaron por disminuir su ingesta diaria en un tercio. Según los investigadores, este enfoque puede resultar más sencillo de seguir en el tiempo, ya que la restricción diaria suele ser difícil de mantener debido a la sensación de privación constante.

La Dra. Victoria Catenacci, profesora asociada de medicina en la Universidad de Colorado y autora principal del estudio, destacó que muchas personas encuentran complicado adherirse a una dieta con restricciones calóricas diarias. En cambio, un modelo que permite alternar días de control estricto con días de alimentación más flexible podría facilitar la adherencia y el éxito a largo plazo. Aunque ninguno de los grupos alcanzó a cabalidad sus objetivos calóricos establecidos, aquellos que implementaron la reducción en días alternos terminaron consumiendo menos calorías en general y mostraron mayor compromiso con el plan.

Por su parte, la Dra. Danielle Ostendorf, profesora adjunta en la Universidad de Knoxville y coautora del estudio, explicó que investigaciones previas sobre ayuno intermitente no habían mostrado resultados tan alentadores, probablemente porque la cantidad de días de restricción no era la adecuada. En algunos estudios, la reducción era demasiado frecuente, lo que dificultaba la adherencia, mientras que en otros casos la cantidad de días de ayuno era tan baja que no producía efectos significativos.

Además del control de la ingesta calórica, los participantes formaron parte de un programa integral de cambio de hábitos que incluyó el establecimiento de objetivos de ejercicio, reuniones grupales dirigidas por especialistas en nutrición y apoyo individualizado. Los investigadores enfatizaron que este componente fue clave para el éxito del plan, ya que brindó a los participantes una red de apoyo social que los ayudó a mantenerse motivados y responsables con sus objetivos.

Otro aspecto importante es que ninguno de los participantes reportó efectos adversos relacionados con la dieta. Sin embargo, los autores del estudio señalaron que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la investigación se realizó exclusivamente en adultos sanos y no incluyó personas con enfermedades metabólicas como la diabetes. Por esta razón, recomiendan que cualquier persona interesada en probar este método consulte previamente con un médico o nutricionista para asegurarse de que sea una opción adecuada para su condición de salud.

La Dra. Amy Rothberg, endocrinóloga y directora del Programa de Control de Peso de la Universidad de Michigan, se mostró a favor de que los pacientes exploren diferentes estrategias de alimentación, siempre y cuando se mantenga un balance en la calidad de los alimentos consumidos. En su opinión, el éxito de cualquier dieta depende de la capacidad del individuo para sostenerla en el tiempo. “Si una persona siente que este método le funciona y puede mantenerlo sin problemas, entonces es una buena opción”, afirmó.

Una de las limitaciones del estudio es que no se realizó un seguimiento a largo plazo para evaluar si los participantes lograron mantener su pérdida de peso después del año de intervención. La cuestión de la sostenibilidad sigue abierta, ya que en muchos casos las dietas restrictivas generan un efecto rebote una vez que se abandona el plan estructurado.

En definitiva, los investigadores coinciden en que no existe una única estrategia ideal para la pérdida de peso. La clave radica en encontrar un enfoque que se adapte a las necesidades individuales y que pueda sostenerse con el tiempo sin generar frustración ni efectos negativos en la salud. La Dra. Catenacci concluyó que la mejor dieta para cualquier persona es aquella que se siente viable a largo plazo, ya que la adherencia es el factor determinante para el éxito en la gestión del peso.

Este estudio aporta evidencia valiosa sobre una alternativa viable para la pérdida de peso y abre la puerta a nuevas investigaciones que analicen su efectividad en diferentes poblaciones y a largo plazo. Mientras tanto, quienes estén considerando probar esta estrategia deben hacerlo con la orientación de profesionales de la salud para asegurarse de que sea segura y adecuada para su organismo.

Sigue leyendo: