Tim Walz afirma haberle advertido a Kamala Harris que integrarlo a su campaña podría ser un desastre

Timothy James Walz, actual gobernador de Minnesota y exaspirante a convertirse en vicepresidente de la nación, asegura que —anticipadamente— le advirtió a Kamala Harris sobre el posible desastre de su incorporación a la campaña demócrata.

Durante una entrevista concedida a la revista New York Magazine, el político de 60 años una vez más analizó los puntos que provocaron la derrota de su partido en las elecciones de noviembre pasado.

“Tal vez no seamos ambiciosos. No criticaré la campaña. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero no creo que la vicepresidenta Harris haya tenido que ser tan audaz. Teníamos poco margen de maniobra“, expresó.

Walz incluso señaló haber sido honesto con Kamala Harris sobre lo que podría ocurrirle a su campaña si lo convertía en compañero de fórmula.

“Le dije que aproximadamente el 90% del tiempo puedo ser realmente bueno, pero aproximadamente el 10% del tiempo puedo ser un desastre porque hablo con el corazón, como un maestro sentado en una sala de profesores o un trabajador sentado en la mesa de descanso”, indicó.

Tim Walz no desecha la opción de contender para reelegirse como gobernador de Minnesota. (Crédito: Matthew Putney / AP)

Lo controversial de la pareja demócrata que aspiraba hacer historia en las elecciones fue su falta de respaldo en la boleta electoral, la cual contrastó con los $1,000,000,000 recabados a través de donaciones.

Sin embargo, bajo la perspectiva del mandatario de Minnesota no hay nada nuevo que aprender de su reciente derrota, pues su partido lleva varios años sin conectar con la ciudadanía.

“Creo que sería una tontería que aprendiéramos tantas lecciones de esto, porque viene sucediendo desde hace varios ciclos, sobre todo desde 2016, y estamos teniendo dificultades para ampliar nuestro atractivo y motivar a la gente”, enfatizó.

En las últimas semanas, Walz parece estar decidido a retomar protagonismo en los medios informativos, pues no descarta buscar reelegirse como gobernador ni tampoco participar en las próximas elecciones presidenciales quizá hasta como aspirante, eso en caso de contar con el respaldo de su partido.

“Nunca rechaces un trabajo que no te hayan ofrecido. Haré lo que sea necesario. Ciertamente no sería tan arrogante como para pensar que tengo que ser yo quien lo haga. Deberías tener el deseo de hacerlo si te piden servir”, mencionó en otra entrevista previa concedida el mes pasado al diario The New Yorker.

