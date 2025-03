Alcalde republicano desafía a Tim Walz, gobernador de Minnesota, a un combate de lucha libre

Glenn Jacobs, alcalde de Tennessee, le lanzó un reto a Tim Walz, gobernador de Minnesota, para combatir sobre un ring de lucha libre.

Durante su participación en el podcast del gobernador de California Gavin Newsom, el excompañero de fórmula de Kamala Harris se burló de los partidarios de Donald Trump involucrando incluso a la World Wrestling Entertainment (WWE), al decir que podría enfrentar a dos conservadores en una pelea.

“Creo que podría darle una paliza a la mayoría. De verdad lo creo. Sé que puedo dejarlos atrás, pero no sé si vamos a caer en ese estado de: ‘Vale, te vamos a retar a una pelea de la WWE'”, señaló.

En respuesta, el miembro del Salón de la Fama de la WWE y también republicano por el condado de Knox retó públicamente al mandatario de Minnesota en una entrevista concedida a red de noticias NewsNation.

“Me lanzó el guante, así que tuve que recogerlo. Entonces lo reté a un combate de lucha libre benéfico. Pensé que podríamos recaudar cientos de miles con este evento, y que todo iría a la caridad. Dividiríamos la entrada al 50%: la mitad iría a mi organización benéfica y la otra mitad a la suya. Así que es una gran oportunidad para divertirse, pero también para contribuir a una buena causa”, expresó.

Bajo la perspectiva de Tim Walz haber perdido las elecciones presidenciales es un golpe del cual no logra recuperarse. (Crédito: Matthew Putney / AP)

En las últimas semanas, Walz parece asumido una posición más activa en la política nacional y no sólo en el estado que gobierna.

Sin embargo, sus comentarios no sólo han incomodado a los republicanos en el poder, sino a sus propios compañeros de partido, pues reconoció que, bajo su perspectiva, Kamala Harris y él nunca tuvieron una ventaja clara para ganar las elecciones.

“En la jerga del fútbol, estábamos en una defensa preventiva para no perder cuando nunca tuvimos nada que perder porque no creo que nunca estuvimos por delante. No deberíamos haber actuado de forma tan segura.

Considero que probablemente deberíamos habernos arriesgado y haber hecho los cabildos abiertos, donde (los votantes) podrían decir: ‘Eres un mentiroso, no creo en ti’… Creo que podría haber habido más de eso”, subrayó en una conversación entablada con el sitio web Politico.

Sigue leyendo:

• Tim Walz reconoce que haber perdido las elecciones presidenciales es “un infierno”

• Tim Walz estaría dispuesto a contender por un tercer periodo como gobernador de Minnesota

• Tim Walz asegura que Trump emplea el “discurso de los dictadores” y lo llama desquiciado