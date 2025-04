“Un país hostil”: los miles de canadienses que están cancelando sus viajes a EE.UU. por las políticas de Trump

Muchos canadienses están molestos con Trump.

Primero fueron las amenazas de que Canadá se convertiría en el estado 51 de Estados Unidos. Luego, el anuncio de que impondría aranceles a los productos canadienses. Y más recientemente, la noticia de que una canadiense estuvo detenida durante dos semanas en territorio estadounidense y sometida a “tratos inhumanos” por el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.).

Son sucesos que no solo han deteriorado la relación entre los dos países —una estable alianza de más de 8 décadas—, sino que también han provocado un gran movimiento de ciudadanos que abogan por “boicotear” a EE.UU.

Y una de las maneras de hacerlo es dejando de viajar a su vecino del sur.

La oficina nacional de estadísticas de Canadá registró una caída del 23% en los viajes en auto de residentes de Canadá hacia EE.UU. en febrero de 2025 comparado con el mismo mes del año anterior. Además, los viajes en avión cayeron un 13%.

La periodista canadiense Kate Dingwall hace parte de los canadienses que cancelaron sus viajes a EE.UU. “Mi pareja y yo decidimos no seguir adelante con las vacaciones que habíamos planeado en Estados Unidos este año”, dijo.

“Me preocupa la frontera y quedarme atrapada allí por algún motivo, sobre todo con lo quisquilloso que es Trump con Canadá. Hay una sensación de intranquilidad en torno a visitar Estados Unidos en este momento”, agregó.

Keith Serry, un escritor y comediante que vive en Montreal, canceló cinco espectáculos en abril en Nueva York debido a la situación política.

“La verdad es que no me siento seguro viajando a Estados Unidos en este momento. Además, siento una fuerte aversión a gastar mi dinero de cualquier manera que pueda ayudar a la economía de un país hostil”, escribió en su página de Facebook.

Muchos también han optado por reemplazar productos estadounidenses que usualmente compraban por productos canadienses, como muestran cientos publicaciones en redes sociales con la etiqueta #BuyCanadian (compra canadiense).

Getty Images: Estados Unidos recibe cada año más visitas de residentes de Canadá que de ningún otro país.

“El momento para elegir a Canadá”

La decisión de viajeros como Dingwall y Serry va en línea con el mensaje que dio el ex primer ministro, Justin Trudeau, ante el anuncio de Donald Trump de que impondría aranceles del 25% para los productos canadienses.

“Los canadienses estamos dolidos. Los canadienses estamos enfadados. Vamos a elegir no ir de vacaciones a Florida o a Old Orchard Beach (Maine)”, planteó Trudeau.

“Ahora es el momento para elegir a Canadá. Puede que eso signifique cambiar tus planes para las vacaciones de verano para quedarte aquí”, dijo en otra declaración.

En 2024, la Oficina de Viajes y Turismo de EE.UU. registró 20.2 millones de visitas de residentes de Canadá.

Aunque es muy pronto para saber qué tanto disminuirá esa cifra como resultado del actual sentimiento antiestadounidense, los expertos anticipan un impacto económico significativo.

La U.S. Travel Association, la organización que representa a la industria turística en EE.UU., advierte que una reducción del 10% de los viajeros canadienses supondría más de $2,000 millones que se dejarían de gastar al año en EE.UU. y 14,000 trabajos perdidos.

Getty Images: Varias provincias canadienses retiraron las bebidas alcohólicas estadounidenses de las estanterías.

Las medidas y los mensajes de Trump

Donald Trump se refirió a Canadá como “el estado número 51” por primera vez en diciembre de 2024.

Lo que inicialmente parecía un chiste se transformó en una amenaza seria cuando afirmó que planeaba usar su “fuerza económica” para anexionar a Canadá, un mensaje que por supuesto provocó el rechazo de los canadienses.

Días después, llegó el anuncio de los aranceles. “Lo que quiere es ver un colapso total de la economía canadiense, porque eso le hará más fácil anexionarnos”, dijo Trudeau en ese momento.

Recientemente, el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, subió el tono de la conversación y dijo que la histórica relación de su país con EE.UU., basada en la cooperación económica y militar, “se acabó”.

A los aranceles y la amenaza de anexión, se suma el caso de la actriz canadiense Jasmine Mooney, quien relató que fue detenida y “encadenada” por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante 12 días.

Su testimonio ha hecho que muchos canadienses tengan miedo de viajar.

Ryan Northcott, un canadiense que relata que canceló su viaje a Nueva York, expresó en un video de Tiktok: “Vi lo que le pasó a Jasmine Mooney y he visto videos de que cuando vas a la frontera te revisan todo […] Hay algo que simplemente me parece que no está bien, por no mencionar cómo está siendo tratada Canadá”.

Además, una orden de Trump que afecta directamente a los viajeros canadienses también ha provocado rechazo.

Como parte de sus planes para “proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, el gobierno de EE.UU. comenzó a exigir a los viajeros canadienses que ingresan por tierra al país que se presenten ante las autoridades una vez completen 30 días en el país.

Antes, los canadienses podían entrar sin ser registrados y quedarse hasta 6 meses sin tener una visa.

Ahora, el propio gobierno de Canadá indica en su más reciente advertencia a los viajeros que “no cumplir con el requisito de registro podría resultar en sanciones, multas y enjuiciamiento por delito menor”.

Getty Images: “Nunca el estado 51” se leía en un cartel en una manifestación en Ottawa.

Los snowbirds

Con esa medida, se vieron particularmente afectados los snowbirds (pájaros de nieve), apelativo con el que se conoce a los canadienses, muchos de ellos jubilados, que viajan cada año durante el invierno a destinos más cálidos como Florida o Arizona, generalmente durante más de 30 días.

Según la Canadian Snowbird Association, se trata de más de un millón de personas.

En un grupo de Facebook de snowbirds canadienses, la molestia con Donald Trump se ve por todas partes.

“No hay posibilidad de que los canadienses sigamos acudiendo en masa a EE.UU. para pasar el invierno”, decía una publicación.

“Soy canadiense y no soporto a Trump. No culparía a ningún compatriota canadiense por no querer viajar o irse de vacaciones a Estados Unidos”, decía otra.

Stephen Fine, presidente de Snowbird Advisor, una compañía dedicada a ofrecer información y servicios para los migrantes estacionales canadienses, le dijo a BBC Mundo que, como el deterioro de las relaciones entre los dos países se ha dado ya terminando el invierno, no se puede decir que menos snowbirds canadienses estén yendo a EE.UU.

Sin embargo, “en general, hay un sentimiento negativo por parte de los snowbirds canadienses y algunos dicen que no tienen intención de volver a Estados Unidos el año que viene”, dice Fine.

Los profesores Valorie Crooks y Jeremy Snyder, que han estudiado el fenómeno de los migrantes estacionales de Canadá a EE.UU., plantean que “la asequibilidad y la facilidad de movimiento son dos factores importantes que permiten los viajes estacionales de larga duración”.

“Por ello, no es de extrañar que volvamos a tener noticias de los snowbirds a la luz de los acontecimientos recientes”, agregan.

Getty Images: Cientos de miles de canadienses viajan durante el invierno boreal a estados como Florida y Arizona.

El efecto económico

Tourism Economics, una compañía especializada en previsiones de la industria turística, pasó de pronosticar un crecimiento del 8,8% en los viajes hacia EE.UU. en 2025 a prever una disminución del 5,1% con respecto a 2024.

Y señaló que el cambio se debe a la “tensión en las relaciones diplomáticas” y los “aranceles arrolladores”.

En las aerolíneas, el impacto del momento que atraviesa la relación entre Canadá y EE.UU. parece ser ya significativo.

Según Mike Vernot, vocero de la compañía de analítica de datos sobre aviación Cirium, “las aerolíneas han reducido en aproximadamente un 4,4% el número de asientos en vuelos entre Canadá y EE. UU. para abril, mayo y junio con respecto a la programación que habían publicado el 31 de enero”.

Algunos destinos en EE.UU. se verán particularmente afectados, según los datos de Cirium. El 31 de enero había programados 2.024 vuelos desde Canadá hacia los aeropuertos de Fort Lauderdale y Miami para los meses de abril, mayo y junio de 2025. Para el 25 de marzo, esa cifra había bajado a 1.799.

Además, Flair Airlines, una compañía canadiense de vuelos de bajo costo, dejará de cubrir la ruta Toronto-Nashville. Y WestJet, que había anunciado que abriría un vuelo desde Calgary hasta el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, recientemente confirmó que no lo hará.

Y no es porque los canadienses estén dejando de hacer viajes internacionales.

“Hemos recibido consultas de personas que están buscando destinos alternativos para el próximo año. Los más populares son México, España, Portugal y el Caribe”, señaló Stephen Fine, de Snowbird Advisor.

Diarmaid O’Sullivan, director de ventas y mercadeo de un hotel en las Islas Bermudas, describió que en las últimas semanas tuvieron un incremento inusual de clientes canadienses interesados en reubicar allí eventos que habían planeado inicialmente en Estados Unidos.

Getty Images: WestJet, la segunda aerolínea más grande de Canadá, ya ajustó sus ofertas de vuelos a las nuevas tendencias de la demanda.

Curiosamente, todo esto está sucediendo justo cuando EE.UU. estaba experimentando un crecimiento récord en el sector de los viajes y el turismo.

Según un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la industria turística en EE.UU. tuvo un impacto económico de $2.26 billones, el mayor en todo el mundo.

“Estas cifras nos ayudan a comprender la importancia del sector en EE.UU., y demuestran que una disminución del turismo procedente de los principales países de origen podría perjudicar significativamente la economía estadounidense”, afirmó la profesora de la Universidad de Nevada en Las Vegas, Marta Soligo.

“Las consecuencias de estos problemas pueden afectar tanto a las grandes corporaciones con sede en EE.UU. como a las pequeñas empresas”, agregó.

El boicot canadiense también ha encendido alarmas en el sector de los bienes raíces, dado que los canadienses son los extranjeros que más propiedades compran en EE.UU. según la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces.

Amar Charles Marouf, un ciudadano canadiense, resume el boicot como una cuestión de valores: “Somos un país que se enorgullece, imperfecta pero intencionadamente, de valores como la inclusión, la equidad y los derechos humanos. Cuando esos valores se sienten desfasados con respecto a lo que está sucediendo al otro lado de la frontera, se hace más difícil justificar nuestra participación allí”.

Canadá no es el único país que está viendo con recelo las medidas del gobierno de Donald Trump. Desde el 20 de enero, Francia, Dinamarca, Alemania, Finlandia y Reino Unido también han emitido advertencias para sus ciudadanos que tienen intenciones de viajar a EE.UU.

