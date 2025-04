Daniella Navarro opina sobre el presunto romance entre Nacho Casano y Samira Jalil

A solo algunas semanas de convertirse en el cuarto eliminado de “La Casa de los Famosos All Stars”, Nacho Casano sigue dando mucho de qué hablar. Y es que ahora protagoniza una ola de rumores sobre un posible romance con la panelista Samira Jalil, mismos a los que su ex pareja Daniella Navarro ya reaccionó. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Los cuestionamientos sobre la vida amorosa del argentino no tardaron en llegar a oídos de la venezolana durante una dinámica de “preguntas y respuestas” que realizó desde su cuenta de Instagram. En medio de dicha interacción, la histrionisa recibió la pregunta: “¿Samira y Nacho son pareja?”, misma que no dudó en abordar con un contundente mensaje.

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, Daniella Navarro expresó que: “Esta pregunta no me compete a mí responderla. Si ustedes quieren saber si Nacho y Samira son pareja, pregúntenle a ellos. Yo, como una de las mejores amigas del señor Casano, apruebo o no apruebo y si no aprobara igual tengo que aprobar porque uno a los amigos los apoya“.

Bajo esta misma tesitura, indicó que se toma muy enserio su papel de amiga, razón por la que se mantiene al margen de interferir en las decisiones de Nacho Casano, pero le brinda su apoyo de manera incondicional.

“Sabe que yo estoy para él con sus aciertos y desaciertos. Si es Samira, pues venga cuñada, si es otra también bienvenida”, dijo contundente. “Siempre y cuando me lo quieran mucho, me le tengan paciencia, y cualquier cosa les doy consejitos porque si hay alguien que lo conoce, soy yo”, añadió.

Con respecto a su amistad y la historia de amor que la precede, Daniella Navarro aseguró que hoy en día su lazo de hermandad es muy fuerte. Y mandó a callar los rumores afirmando que su esposo le tiene un gran aprecio al actor.

“Nacho y yo somos amigos, nos queremos muchísimo, nos tenemos una gran confianza, pero nuestro amor de relación se transformó de amistad. Afortunadamente nosotros tenemos la madurez para entender que no funcionamos como pareja pero como amigos somos partners y eso mi esposo lo respeta“, aclaró.

