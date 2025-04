Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de abril de 2025

Escorpión

Debes aprender a cuidar las apariencias y más si esa persona te importa tanto. Cuidado de confiar en amigos que solo te buscan por interés, sabrás identificarlos. Amores de una noche y cambios de última hora, cuidado con una persona de piel blanca que podría hacerte ver tu suerte y hacerte pasar un mal momento sin que haya necesidad de que así deba de ser. Viaje en puerta y convivirás con amistades que tenías tiempo de no ver, así como tu familia. Cuidado con cambios de conducta repentinos los cuales podrían dañar demasiado tu vida y tu entorno sin darte cuenta. Momento en que veas la vida de manera distinta, en que te enfoques en eso que mueve tu vida y tu mundo y buscas oportunidades de crecimiento en muchas áreas. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños; deja la flojera a un lado que no es momento de perder el tiempo en tonterías.

Libra

Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Debes aprender a decir que no y a no meterte en problemas que no te corresponden. Semana de poner todo en orden porque tienes un desmadre en casa que después no vas a encontrar la salida, recuerda que lo viejo almacenas cosas negativas. Ten cuidado con cambios de humor repentinos que dañaran mucho a quienes más quieres y amas, es parte de tu signo, pero debes aprender a controlarte. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. Aprende a decir que no cuando no sientas la necesidad de ayudar o apoyar a quienes te rodean. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Cuidado con palabras tontas de personas que buscarán afectar con cometarios negativos a tu familia. Viene un amor muy fuerte el cual te podría hacer ver tu suerte y pagar una vieja deuda que dejaste pendiente.

Virgo

Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Un amor del pasado retorna y con los cambios importantes en tu estado de ánimo. Aprende a buscar soluciones a esos problemas que te están agobiando en estos momentos de tu vida. Debes aprender a no meterte donde no te llaman ni confiar en las personas que se te acercan con una cara y a tus espaldas andarán ladrando pestes de ti. La vida te va a dar una gran sorpresa que tiene que ver con familiar lejano. Es momento de creer en las oportunidades económicas que se te estarán presentando esta semana, aprende a ver la vida de manera distinta pues se te van a dar muchas cosas que estaban estancadas. Debes aprender a no pedir de rodillas lo que por derecho te corresponde, días de muchos cambios e incertidumbres los cuales deberás aprender a controlar para no desviarte por caminos equivocados. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario que te va a beneficiar. Debes aprender a decir que no y no siempre estar para esas personas culeras que solo buscan aprovecharse de ti.

Leo

Un compromiso en puerta para familiar y la llegada de un dinero extra. Momentos muy perros, pero deberás de cerrar ese ciclo inconcluso que no te deja avanzar, cierra tu pasado y manda a todas esas personas que te dañaron a la fregada, ya deja atrás esos rencores y perdona a quien te dañó, la vida te va compensará por tus buenas acciones. No dejes que la vida te cobre viejas facturas así que tienes que aprender la lección para no volver a cometer los mismos errores. Si tienes pareja, te podrían hacer de chivo los tamales, así que deja bien cenada a tu pareja y dale bien de comer para que no tenga motivos. Cuida mucho tu entorno, andas entre pura persona envidiosa que te envidian todo y eso se debe a que tú dices las cosas al chile y sin pelos en la lengua y eso les molesta demasiado por ellos no tienen los productos de gallina para hacerlo. Cuidado con la persona que tienes de pareja en caso de tener porque podría estarte engañando o mintiendo y tomando dinero que no es suyo. No dejes que la monotonía en tu relación te dañe o afecte demasiado, debes de innovar cada que puedas para salir de cualquier situación en la que te puedas encontrar.

Cancer

No permitas que nadie cree un mal concepto de ti, aprende a poner un alto a esas personas que no te ayudan y solo afectan tu entorno y capacidad de lograr lo que quieres y deseas en la vida. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor dejará de ser tu prioridad sin embargo una persona de tu pasado de hace 2 o 2 años volverá a tus filas y podrías consolidar algo ahora si bueno y duradero, pero todo va a depender de tus ganas y esfuerzo que le pongas. Eres una persona muy vulnerable que suele atraer cuestiones de brujería y demás, aprende a buscar ayuda con las personas adecuadas y a protegerte de la manera más adecuada para no pasar por esas situaciones. Deja que el mundo te sorprenda, te viene una canita al aire que te vas a echar con amistad o alguien del trabajo. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues cometerás una indiscreción y echarás de cabeza a persona que ha jugado chueco. Sino te pones perra con tus enemigos van a ser de ti lo que quieran, debes aprender a poner en su lugar a las personas que se quieren pasar de listos contigo sino más adelante no podrás detenerlos.

Géminis

Ten mucho cuidado con quien te relacionas porque viene una persona la cual podría hacerte tu vida de cuadritos. No des por hecho nada y duda hasta de tu propia sombra pues podrías ser engañado o traicionado como ya fuiste en tu pasado. Un amor que te hará llorar demasiado llegará. Cuidado con pérdidas materiales. Amores importantes, si tienes pareja la comunicación y la confianza serán la base para poder salir de cualquier situación que los tenga estancados. Momento de que te apliques en sueños y metas, ya no es momento de pensarle tanto, la gente de todas maneras va a hablar hagas o no hagas así que ha llegado el momento de que las opiniones y críticas de las personas no te importen, la vida es bella así que ponte las pilas y ve tras tus objetivos. Viene un encuentro muy intenso con vecino, vecina o amistad que te dejará muy pensativo, no apuestes nada por nadie y menos sino lo hacen por ti. Cuidado con caer en monotonía en caso de tener una relación, a veces se pierde mucho el encanto por caer en la rutina de los pendientes del día. Cuidado con una noticia en el terreno de los dineros, pues un dinero que estabas esperando podría no llegar. Viene una semana muy perra llena de cambios buenos en lo sentimental.

Tauro

Tu aflójale mientras te guste no hay problema. No permitas que la monotonía shingue tu relación en caso de tener una, la vida es bien justa pero algunas veces no le pones las ganas o el empeño que se requiere. Infidelidad en una relación. Amiga te buscará para pedirte un consejo, sino sabes que decirle es mejor quedarte callado. Gente chismosa en cualquier esquina y si les haces caso los vas a engrandecer, ancina que pasa de lleno y no te detengas a arrojar piedras, no vale la pena perder el tiempo con quienes no entienden. Sino tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. Es momento que creas más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas pues estas a poco tiempo de lograr una meta que te habías planeado. Es momento de creer en eso que desde niño o niña has querido y deseado, pero sobre todo ponerte a trabajar en eso para que las cosas fluyan como quieres y has esperado. No dejes que la monotonía friegue tu relación en caso de tener una, algunas veces eres muy celoso y demasiado desconfiado.

Aries

No dejes que otras personas opinen de tu vida o de lo que es solo tuyo. Eres muy perris cuando se trata de defender lo tuyo, así deberías de ser para todo y créeme que ahorita tendrías todo lo que quisieras sin tener ninguna necesidad. Cuídate de accidentes y de estados deprimentes. No te sigas culpando por errores que no son tuyos, deja que cada persona se haga garras con sus cosas, tu no estas ya para eso. Cuidado con fuego en casa porque podría surgir un accidente del cual te lamentarás mucho. Viaje que te dejará muy buen sabor de boca, andas algo enchilado por ciertas cuestiones de las que te enteraste, has andado en boca de varias personas, la vida te dirá con quién sí y con quién no. Busca la manera de ser feliz con eso que te llena el alma, un amor a ratos solo te absorberá tu energía y no podrás tener algo a largo plazo. Pondrás en su lugar a cierta persona que se la pasa fregándote la existencia. Se planea un viaje con familia y hay posibilidad de embarazo en próximas fechas. Ten mucho cuidado con lo que pides y deseas al universo porque podría hacerse realidad y lamentarte mucho. Muchas oportunidades de viajar y de que se consolide ese trabajo que tanto has deseado.

Sagitario

Si das esperas recibir lo mismo y uno una patada en tus partes nobles, que se te vaya quitando lo tonto o tonta y no des paso sin huarache. Amor de una noche te dejará bien satisfecho. Has tenido en mente pensamientos muy tontos que tienen que ver con el pasado y el futuro, deja de pensar en eso que ni existe y centra tu atención en tu presente que es lo único que tienes seguro. Si ya tienes pioresnada ponle las cartas en la mesa y exígele lo que mereces, pero también dale lo que tu pides. Relájate y si esa persona no quiere dar ese paso next, ya no estas para perder el tiempo y esperar a quien nomás no se decide en entrar ni deja a nadie hacerlo. Amor del pasado retorna, te darás cuenta de que ni te va ni te viene, asunto superado. Date la oportunidad de creer más en ti y de darte cuenta que lo que quieres lo podrás conseguir siempre y cuando le talonees para que así sea. Deja que el mundo arriesgue sus problemas tu no estas para cargar con ellos, ten cuidado de que se te haga bolas el engrudo ancina que dale al gym y al zumba y métele a la dieta y verás buenos resultados en muy poco tiempo. Debes aprender a no confiar a la primera en personas que se te acercan porque podrían aprovecharse de ti y sacar algún provecho.

Capricornio

Ten cuidado con cambios de humor repentino que afectar a tu familia de manera muy fuerte. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones, es momento de tomar decisiones que van a repercutir en tu futuro inmediato. Cerrarás ciclo de amistad con personas que te traicionaron, ya no eres una persona de segundas oportunidades. No te opongas al destino más bien disfrútalo. Sí tienes miedo a decir lo que sientes jamás lograrás avanzar en tu vida. Es momento que aprendas la lección y que no te dejes manipular por terceras personas, ten mucho cuidado en lo que quieres y deseas de este mundo porque muchas cuestiones podrían hacerse realidad en poco tiempo sobre todo lo negativo. Semana muy intensa llena de cambios laborales que debes atender, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces. Cambia tu forma de ver la vida y centra tu tiempo en ese negocio que has tenido en mente y no has querido ni podido llevar a cabo. Cuidado con robos y extravíos los cuales podrían presentarse en cualquier momento. La vida te dará dos noticias buenas y con ellas viene un embarazo o nacimiento dentro de la familia que los llenará de bendiciones.

Acuario

En perris te andarás manejando, sin duda alguna es difícil que te vuelvan a dañar y jugar el dedo en el hocico, traes mucha maldad en ti y eso se debe al trato que la vida te ha dado pues ya no te dejas de nadie ni pretendes caerle bien a nadie. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás mucho, pero debes no gastar en nada que no necesites. Ten mucho cuidado con enfermedad en riñones o hígado pues estarán a la orden del día, cuidado con amores de una noche los cuales podrían traerte problemas y quedar enamorada o cautivada de alguien. Cuídate de rateros pues te podrían fregar una lana o algunas pertenencias, manda al chorizo amistades hipócritas que te dan una buena cara delante de ti y cuando te vas se la pasan ladrando de ti. No permitas que chismes afecten tu relación en caso de tener una. No permitas que otras personas se inmiscuyan en tus planes, tú tienes la última palabra para decidir tus metas y sueños, días en los que te tocará tomar decisiones y decidir hasta dónde quieres llegar con ciertas personas, recuerda no lastimar a nadie porque te lastimarán a ti. No dejes nada pendiente este mes se ve perfecto para lograr cada uno de tus objetivos. Un cambio de look te vendrá perfecto. Si ya tienes una relación se viene un viaje y se soluciona problema que venían cargando. Vienen amores importantes que vuelven del pasado, pero esta vez será muy diferente porque podría surgir algo que no pensabas con quien estuvo poco tiempo contigo.

Piscis

No temas a decir lo que sientes, no es momento de callarte nada. Amores que dolían comenzarán a quedar fuera de tu vida y de tu existencia. No dejes que el mundo se ponga en tu contra, vívelo y disfrútalo y deja que el mundo ruede sin tener que dar explicaciones a nadie. Cuidado con guardar rencores absurdos. Noticia inesperada te pondrá de buenas. Amores del pasado retornan y los mandarás derechito a freír espárragos, eres una persona demasiado dura y no tienes compasión y piedad cuando te hieren inclusive llegas a lastimar a quienes quieren si se llegan a pasar de lanza. Amistad te mira con ojos de pasión, sin embargo, tiene miedo de dar ese paso pues sabe que podría perder tu amistad. Sino estas seguro de lo que sientes no des ese paso porque terminarás lamentándote o arrepintiéndote y no habrá vuelta atrás. Momento de poner las cartas sobre la mesa y darte cuenta de que solo tienes esta vida para vivir y disfrutar al máximo sin darle explicaciones a nadie. Descansa lo que tengas que descansar y levántate para mostrarle al mundo de lo que estás hecho. Es momento de que creas en tus oportunidades y que le des para delante si quieres concretar algo bueno en la vida, deja a un lado a esas personas que te causan estrés y conflictos y ve por algo seguro que mueva tu vida y tu mundo.