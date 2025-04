Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de abril de 2025

Escorpión

Deja de seguir en el suelo por esa persona, es momento de ponerte de pie y tomar todas tus fuerzas para ir por el mundo conquistando cada uno de tus sueños, ya no es momento de quedarte con ganas de nada sino de ir por eso que siempre quisiste y que en su momento no pudiste tener. Nunca dejes nada pendiente y menos en esta época o repercutirá en tu futuro. Mucha suerte en juegos de azar, cambios de horario en el trabajo y un viaje en mente. Si aun no tienes pareja es momento de que salgas y te diviertas que esa persona no llegará a tocar la puerta de tu casa. En el amor muchos cambios al no saber qué camino elegir. Podrías ser víctima de robo y por parte de una amistad. Grandes amores del pasado retornan, pero no te preocupes ya no dolerán ni te afectarán, pasarán al cuarto del olvido. Ten cuidado con quien te relacionas muchas de tus amistades no han sido leales y podrían dañarte de alguna forma.

Libra

No te dejes despreciar por nadie, vive la vida y disfrútala, dale vuelo a la hilacha y conoce y disfruta tu soltería. Muchos momentos buenos llegarán a ti y con ellos el amor se manifestará más que nunca, tu pareja se ha sentido algo solo o sola, muéstrale lo contrario y vuelve hacer esa persona de la que él o ella se enamoraron. Negocio en mente y cambio de ciudad podría surgir en próximas fechas. Cuidado con el alcohol en caso de tomar pues podrías cometer una indiscreción. El amor llegará cuando tenga que llegar y sin dolor solo con alegría y buenos momentos. Si ya tienes una relación no recrimines ni trates mal a quien tienes a tu lado o de lo contrario llegará el momento en que tengan que tomar caminos distintos. Vienen posibilidades de que te truenen la piñata y de que te enteres de una gran verdad que te abrirá los ojos y te enseñará a no volver a confiar en las personas que te rodean.

Virgo

Momento de enfrentar la realidad, laboralmente no se visualizan grandes cambios, debes esperar el momento para crecer y conseguir lo que te has propuesto. Una mentira o infidelidad en caso de tener pareja. Te vienen enfrentamientos con tu pareja en caso de tener por malos entendidos. Mucho trabajo y movimientos en tu economía que te dejarán grandes ganancias trata de no gastar en cuestiones que no necesitas o se te podría complicar un poco a mediados de mes. Nunca permitas que te dañen con palabras ni malos entendidos, deja siempre las cosas en claro. Cuidado con pensar mal de quienes te rodean pues al hacerlo podrías mostrar de qué este hecho. La vida es bella si así la quieres ver, deja de buscar obstáculos y de pensar de manera negativa o de lo contrario no lograrás avanzar. No descuides más tu cuerpazo criminal pues en poco tiempo podrías aumentar demasiado de peso. Amor de una noche y noticias del extranjero.

Leo

Cuidado con contar tus sueños y planes hay personas muy envidiosas a tu alrededor que buscarán dañarte. Mucha suerte en negocios de comida, no des pie a chismes así que deja las cosas bien en claro para no cometer errores. Un viaje está por llegar. No es momento de recriminaciones ni de tratar mal a nadie, es momento de mejorar en los aspectos negativos y de evolucionar para ser una mejor persona y mostrarle al mundo de qué este hecho. Un viaje en mente y la idea de hacer algo en tiempo libre ya sea un curso o negocio propio. Un cambio en tu situación laboral y arreglo de documentos se visualizan para esta semana. No dejes que chismes de lavadero de amistades te hagan sentir mal, ya sabes que te gusta ser sincero y decir las cosas en la cara, hazlo y así sabrás ponerlas en su lugar. Sueños premonitorios que te dirán lo que sucederá. Amistad se enferma o sufre de depresión. Un amor de tierras lejanas podría aparecer en tu vida en cualquier momento y enseñarte lo bello que es la vida.

Cancer

Momentos de mucha incertidumbre y de mostrarle al mundo quién eres, ten cuidado y no te dejes llevar por chismes y a figuraciones. Cuida más la manera de comportarte y más si estas saliendo con alguien pues podrías dejar una mala imagen de ti. Tu carácter podría alejar a esa persona que tanto te gusta, eres una perita en dulce, pero quien te conoce sabe que eres el mismo demonio cuando sales de tu estado de confort. En el amor algunas discusiones por malos entendidos, pero al final del día el amor se fortalecerá mucho al punto de que surja un compromiso o la relación madure demasiado. Cuida más la parte de tu organismo pues problemas de colitis podrían afectarlo. Días de mucha reflexión, cuida más lo que te rodea, vienen muchos cambios que tendrás que atender lo más rápido de lo que te imaginas. Amor de una noche podría surgir y con una amistad, toma tus precauciones o podrías ser quien más mal la pase.

Géminis

Ten presente que las oportunidades no regresan así que aprovéchalas conforme van llegando. Mejoras en tu estado de ánimo, no des pie a equivocaciones y no perdones los mismos errores muchas veces pues solo te agarrarán el hilo y te la harán una y otra vez. Días de mucha luz, no dejes de creer en el poder que tienes para conseguir lo que te propones, has pasado ya por situaciones muy difíciles y has salido a flote, ya no es momento de caer, deja que cada persona se haga responsable de sus actos, tu no estas para cargar con responsabilidades ajenas. Ten cuidado por los caminos que andas pues podría haber accidentes o pérdidas materiales. Sigue tu vida de la mejor manera y aprende de cada una de tus equivocaciones, noticias inesperadas de dineros llegarán. No es momento de confiar en todo mundo o te llevarás grandes sorpresas. Has estado en vuelto en energías negativas por parte de ciertas personas a las que no les caes bien y quieren verte destruido. Hay muchos pensamientos en tu cabeza que podrían deprimirte o hacerte sentir mal, ya no es momento para esas cuestiones.

Tauro

Ten tus precauciones antes de tomar cualquier decisión, que nadie intervenga en tus planes, enséñale al mundo de lo que eres capaz y de lo que puedes conseguir. Tu buen corazón te llevará por el camino correcto, ya no hay odio en tu corazón para dañar a quienes te lastimaron, con contrario sabes que la vida y el karma pondrá en su lugar todas esas cuestiones. Amistad necesitará mucho de tus palabras pues terminará una relación. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no te dará nada. Deja de pensar en que las personas cambiarán por ti pues no lo harán. Aguas con lo que piensas pues se podría hacer realidad, viene un dinero y la posibilidad de emprender un viaje en el cual la pasarás a todas margaras. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. No permitas que nadie se interponga en tus planes, vienen días buenos y malos en los que la vida te enseñará a quien debes de valorar y a quien simplemente debes hacer a un lado.

Aries

Aprende a decir NO, deja que cada persona se enoje o piense lo que quiere de ti, ya no es momento de complacer a todo el mundo por el simple hecho de no quedar mal, que cada persona se rasque con sus uñas que cuando tú los has necesitado no han estado ahí para apoyarte. La vida te está devolviendo lo que te debía aprovéchalo y ya no dejes ir nada. Quizás tu carácter no sea el mejor del mundo, pero una cosa es cierta, te has comido lo que has querido y has dicho sin pelos en la lengua lo que has sentido, si alguien se ha sentido ofendido con tus palabras ha sido su problema y no el tuyo, no te culpes por esos errores, al contrario, siéntete orgulloso de ser una persona leal y no una persona falsa. No trates como prioridad a quien te ve como una simple opción. Vienen momentos muy buenos que disfrutarás con amistades, te la pasarás de lo mejor sin embargo unos problemas con pareja podrían hacerte más fuertes, recuerda que en primer lugar estará la persona que tienes a un lado, así que trata de darle un poco más de importancia.

Sagitario

Amistad termina relación. Un chisme podría ponerte muy de malas y vendrá de quien menos lo imaginas, cierra ciclos y no permitas que nadie vuelva a herirte o hacerte más daño, ya no es momento de volver a tropezar con la misma piedra, un nuevo amor tocará tu puerta y vendrá acompañado de mucho amor y comprensión. Tu carácter tan cambiante será la causa de tu situación, aprende a quitar de tu vida todo eso que te ha dañado o te ha hecho sentí mal, perdona los errores de las personas y sobre todo los tuyos que has sido tu peor juez. No dejes nada para mañana si puedes conseguirlo desde hoy, la vida te pondrá en charola de plata todo lo que necesitas para ser feliz, sino lo sabes aprovechar ya no volverá, ponte muy vivo con tus sentimientos pues podrían jugar contigo y serte infiel al poco tiempo y quizás ni cuenta te vas a dar. Aguas con esperar más de las personas, te podrías llevar grandes decepciones. Viene un viaje y una reunión con amistades o familia, te la pasarás de lo mejor.

Capricornio

Cuida más tu salud y no traigas el pasado a tu presente o de lo contrario jamás lograrás avanzar en tu vida. Una noticia te alegrará la vida y te hará sentir de la mejor manera. Momento de pensar si lo que haces te hace feliz en tu vida o es necesario hacer un cambio para dejar de quejarse y lamentarse en tu día a día. Tu carácter de la fregada es la causa de tanta salación que has venido cargando en tu vida, ya quita toda esa pesadez que cargas y te impide seguir cosechando éxitos, es momento que cambies esa manera tan fría que tienes con tu pareja o no lograrás salir de la monotonía a la que han entrado. Una propuesta laboral está por llegar, deja en claro hacia dónde te diriges y todo te saldrá de maravilla, deja de perder el tiempo y de gastar a lo tonto o en poco tiempo lo lamentaras, si piensas en grande tus ganancias serán de la misma manera, no descuides la parte de tu corazón y sentimientos pues podrías terminar en una situación muy deprimente.

Acuario

Amor de una noche se presenta y sin tienes pareja podrían llegar a discutir por diferencias que han venido cargando desde ya vario tiempo, la desconfianza y la inseguridad podría estar dañando demasiado la relación. Si estas soltero o soltera es momento de pensar más en ti y de preocuparte por recuperar tu cuerpazo criminal y de ver la vida de otra manera, no dejes que nadie te manipule y disfruta lo que tengas que disfrutar, días de mucha reflexión y de mostrarle al mundo que si lo quieres es posible de conseguir. Cierra ciclos del pasado y vive tu presente con tu mejor cara. El futuro es incierto y lo único que tienes es tu presente así que vívelo y disfrútalo ahora que estás en el mejor momento de hacerlo. Un gran amor del pasado aparecerá o tendrás noticias de él o ella, te darás cuenta de que la vida pone a cada persona en su sitio. Arreglas documentos o te preparas para iniciar negocio de ventas.

Piscis

El amor te va a enseñar que todo en esta vida es posible si se quiere y se desea, nunca trates de aparentar algo que no eres o la vida misma se encargará de ponerte en su lugar. Noticias de amistad foránea y familiar mejorará mucho en cuestiones de salud. Aguas con caídas y golpes o pérdidas de objetos. Cambios laborales que te ayudarán mucho a descansar un poco más y a mejorar económicamente. Ten cuidado con ir demasiado de prisa en tu vida o de lo contrario podrías sufrir un accidente o enfermedad. Cuida mucho la forma en la que tratas a quienes te rodean pues tarde o temprano de esa forma te tratarán a ti, recuerda que el karma no duerme y en cualquier momento te va a llegar. Momentos de mucha incertidumbre y de mucha desconfianza al darte cuenta de que personas que te rodean te han mentido y te han dañado inclusive sin tu darte cuenta. Momento de cerrar el baúl de los recuerdos y vivir tu presente, ya no vivas de eso, es mejor decir adiós a esas cuestiones y vivir lo nuevo que la vida tiene para ti.