Horóscopo de Mhoni Vidente del 4 al 6 de abril de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopo del fin de semana y le dice a tu signo del zodiaco cómo tener más suerte del 4 al 6 de abril de 2025.

Aries

Viernes de estar con mucho trabajo y preparar informes de cierre de un proyecto nuevo de trabajo, recibes una compensación salarial por un pago atrasado y recuerda pagar deudas de tu tarjeta de crédito para sanar tu economía.

Ten cuidado con problemas de insomnio y trata de no desvelarte mucho para que no enfermes de los nervios, recuerda que es tu punto débil.

Estas en ese día que te recuerda mucho el amor de alguien que se fue, pero es normal trata de ya cerrar ese círculo y distraerte tu solo con más diversiones.

Trámites el pago de un curso en este sábado de idiomas, un amor te buscará en fin de semana para invitarte a salir recuerda que el signo de Aries es el conquistador del zodiaco.

Ten cuidado con los enemigos ocultos trata de siempre protegerte y no platicar tus planes, tus números de la suerte son 06, 07 tu color es el rojo, recibes un regalo que te dará mucha alegría recuerda que estas en tu mejor etapa tu cumpleaños.

Tauro

Viernes de conocer personas muy afines a ti, recuerda que estás en una etapa de relaciones públicas por eso trata de vestirte de lo mejor y usar mucho perfume.

Te liquidan una deuda del pasado, piensas en arreglar trámites de escuela y pagar la colegiatura, eres muy bueno para ingeniería o medicina trata de tomar esas carreras profesionales.

Ya no te engañes tú mismo amigo de tauro y ya deja esa persona que no es para ti son tiempos de cerrar círculos y avanzar en tu vida sentimental.

Sábado de salir de fiesta y festejar a un familiar, ten cuidado con las enfermedades de estómago o no comas tanto en la calle, domingo de reflexionar que necesitas en tu vida y para qué dirección vas así trata de definir qué quieres para poderlo conseguir. Tus números de la suerte son 01, 29, tu color es el azul.

Géminis

Viernes de analizar un cambio de trabajo y buscar uno aparte del que tienes para recibir más ingresos, recuerda que tu signo siempre necesita sentirse seguro económicamente para poder avanzar en su vida y tienes que buscar nuevas formas de ganar dinero.

Te buscan para invitarte a una fiesta este fin de semana, recuerda que es importante que también te distraigas para te quites el estrés.

Se enferma un familiar, pero no será grave de estarás dando apoyo moral, terminas de hacer unos pagos y te actualizas en tus cuentas bancarias.

Ya no seas tan rencoroso trata de perdonar y empezar de nuevo, recuerda que ya no pienses en el pasado y concéntrate en tu presente.

Tus números de la suerte son 01, 25, tu color es el verde, haces una renovación de tu celular por uno más reciente. Domingo de salir con la familia de paseo.

Cáncer

Viernes de hablar con varias personas para cerrar un negocio del extranjero y decides vender una propiedad para recuperar efectivo, recuerda que tu signo es muy bueno para las ventas así trata de tomar cursos de ventas.

Te hablan para arreglar un trámite de abogados o demandas que saldrá a tu favor, recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el amor así trata de ser más cauteloso con tu pareja y saber diferencias el sentimiento puro a la conveniencia.

Haces arreglos para salir de viaje este mes de abril con tu familia, ya no le des vueltas a la situación de tu pareja si estás casado trata de darse un tiempo y comenzar de nuevo.

Será un fin de semana de mucha diversión y visita de tus familiares, tus números de la suerte son 02, 40 tu color es el blanco.

Leo

Viernes de tener una sorpresa económica y te pagan una deuda del pasado recuerda que es mejor no prestar tu dinero para después no pases disgustos, recuerda que debes tener cuidado con tu salud y no dejar nada a la desidia.

Ve con tu médico y atiéndete que es importante llevar un control de alimentación, piensas en salir de viaje en este mes de abril y visitar a tu familia así aprovecha y compra tu boleto de avión y vete que son tiempos de disfrutar.

Sábado de estar con amigos para celebrar el cumpleaños de un familiar, tendrán un golpe de suerte con los números 09, 21 tu color es el naranja.

Te busca un amor del pasado que quiere regresar recuerda que tener otra oportunidad que lo más importante que tu estes feliz.

A los Leo que están casados tendrán muy buena convivencia y estarán hablando de ser padres.

Domingo de ir al campo a recuperar energías que a tu signo le hace mucho bien estar en contacto con el sol y la tierra.

Virgo

Viernes de ayudar a un familiar con un problema económico y resuelves deudas del pasado para estar más tranquilo, recuerda que tu signo es el pilar de la familia y siempre te van a buscar tu apoyo.

Tendrás tres días de mucha suerte en todo lo relacionado a negocios propios, recuerda que uno de tus mejores meses es abril así trata de aprovecharlo en todos los sentidos y trata de vender los fines de semana ropa o comida para tener más ingresos.

Ya no discutas tanto con tu pareja, si estás casado recuerda que el que se enoja pierde, así que se paciente en tu vida sentimental.

Tus números de la suerte son 04, 20 tu color es el amarillo. Domingo de estar arreglando la casa para vivir más cómodamente.

Libra

Fin de semana de lo mejor muchas sorpresas te van a estar rodeando, recuerda que estás en tu etapa de enamorarse y que se acercan personas compatibles a ti disfruta el amor.

Viernes de estar en juntas de trabajo con tus superiores para hacer los cambios necesarios para ser más eficientes recuerda que tu signo le gusta mucho la perfección.

Ten cuidado con los chismes de amores del pasado, trata de cerrar ciclos, te busca un familiar para invitarte a una fiesta este sábado.

Reacomodas tus muebles y haces cambios en tu hogar este fin de semana para que las energías estén más positivas te rodean con mayor fuerza.

Tus números de la suerte son 01,27 tu color es el rojo, domingo de ir al cine y de paseo con la familia, ya preparas tu viaje de semana santa así que trata de irte de vacaciones que lo necesitas relajarte.

Escorpio

Viernes de estar con algo de dificultades en tu trabajo y escuela por tanta energía negativa que hay a tu alrededor, trata de ponerte algo de plata y cargar un limón verde en la bolsa para que la corte de esas malas energías, recuerda que tu signo es muy envidiado porque tiene mucha luz propia así que desconfía de todos los que te rodean.

Te buscan unos amigos para invitarte irte de viaje en semana santa tu diles que sí, te va a servir para despejarte y te vas a divertir mucho.

Te llega un dinero extra por la venta de un inmueble, un amor nuevo te va a robar el pensamiento así que trata de conquistar a esa persona y disfrutar la relación sentimental.

Domingo familiar y estar recordando alguien que ya no está contigo, tus números de la suerte son 10, 28 tu color es el verde fuerte.

Sagitario

Fin de semana de muchas actividades deportivas y reuniones familiares, recuerda que tu signo lo domina mucho el estar siempre en compañía de tus amigos y familiares para sentirse de lo mejor, así disfruta cada instante.

Ten cuidado con los gastos excesivos, recuerda que comprando artículos que no necesitas no se cura la depresión así que trata de salirte a caminar hacer ejercicio para que te sientas mejor de ánimo.

Te invitan a salir de viaje este domingo y te vas con tu pareja unos días fuera, trata de arreglar tu casa y acomodar bien tu ropa para la energía positiva se renueva tendrás un golpe de suerte con los números 00, 21, tu color es el naranja.

Capricornio

Fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado y de exámenes de escuela trata de ponerte al corriente y no dejar ya tus asuntos para lo último, recuerda siempre hay tiempo para todo así que trata de administrar el día a día.

Trata de no decir palabras que a ofenden a tus seres queridos solo por un arrebato de enojo, recuerda que tienes que controlar tu mal carácter.

Te invitan a una cena este viernes tu ve que te vas a divertir mucho, te compras ropa y zapatos para el verano, ya no recuerdes lo malo que te pasó con ese amor trata ya olvidarlo y empezar de nuevo que el amor siempre llega con alguien del signo de Aries o Virgo.

Decides ponerte a dieta y hacer ejercicio que eso te mantendrá con mejor calidad de vida, tus números de la suerte son 07, 30 tu color es el azul y blanco. Domingo de salir al campo a disfrutar la naturaleza.

Acuario

Viernes de estar con mucho trabajo y estar arreglando papelería que tenías pendiente de impuestos y pagos atrasados, recuerda amigo de Acuario que tu signo siempre necesita ser ordenado y no gastar de más para no estar presionado en tu economía.

Sigues con el ejercicio que eso te ayuda a estar más activo y mejores energías que tú eres el deportista del zodiaco.

Tendrás mucha suerte en el amor en este fin de semana con tus signos compatibles de Tauro y Géminis.

Mandas arreglar tu carro y decides cambiarle una llanta, buscas ayudar a una amiga por un problema de divorcio.

Ya no seas tan celoso en tus relaciones trata de ser menos intenso, te dan un curso de neuro listica aplicada en este fin de semana que va a ayudar a estar mejor interiormente. Tus números de la suerte son 14,55 tu color es el rosa y rojo.

Piscis

Viernes de estar con mucho trabajo y sacando ideas nuevas para un negocio propio, recuerda que tu signo siempre le gusta el dinero y eso te hace estar buscando cómo conseguirlo y estás en una de tus etapas de reinventarse en lo laboral.

Ten cuidado con el alcohol o los vicios trata de no te dominen este fin de semana porque tendrás muchas fiestas así que tener mentalidad fuerte para que los vicios no te dominen.

Eres muy bueno para estar ayudando a los demás y encontrar la solución de los problemas, pero eso hace que te cargues de energías negativas así trata de darte baños de agua bendita y sal en grano todos los viernes para cortar lo negativo.

En el amor sigues sin conocer a la persona ideal y tratas de suplantar ese amor que ya no está en tu vida tu conoce y déjate querer que un clavo saca otro clavo.

Arreglas tu carro y pagas lo que debías de él, tus números de la suerte son 10, 31 tu color es el rojo y amarillo tu domingo de meditación y encontrar la paz espiritual.

