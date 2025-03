Horóscopo de Mhoni Vidente para abril de 2025

Mhoni Vidente ha lanzado sus horóscopos de abril 2025 en donde le dice a cada signos del zodiaco cómo será su mes y de qué forma tener más suerte.

Aries

El Arcángel Miguel es el que te va a guiar en este mes de abril, te va a ayudar a quitarte energías negativas y mal de ojo, recuerda qué tu signo padece mucho de este tipo de energías porque son muy vistos, así que no lo dudes e invócalo y protégete.

La carta de La Estrella te salió en este mes, que sin duda nos dice que serán 30 días mágicos de buena suerte y podrás realizar todo lo que tiene en planes y más porque es tu mes de cumpleaños, así que disfruta mucho tu buena suerte y trata de ser discreto y no platicar nada a nadie de tus metas.

Te festejas con tus seres queridos y recibes regalos que no esperabas que te van a dar mucha alegría. Sales de viaje dos veces en Semana Santa.

Tu mejor día de la semana es el viernes, tus días mágicos son 01, 03, 06, 07, 11, 14, 19, 20 y 27 que serán días claves para hacer cambios positivos; tu color es el rojo y naranja.

Cuidado con los fraudes, siempre lee lo que firmes y no tengas prisa por solucionar algún problema, recuerda que es importante irse con calma. Punto débil: presión alta y cuello es tensión.

En el amor seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses, pero recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño, así trata de mantenerte tranquilo y sobrellevar la relación amorosa, que como quiera vas a poder vencer todos los obstáculos y seguirán juntos.

Sales de viaje en este abril por cuestiones de trabajo, te invitan a una boda, sigue con tus estudios y preparas ya el titulo y maestría, recuerda que eres uno de los signos más inteligentes del zodíaco y tiene que estar siempre preparándote.

A los Aries que están solteros seguirán los amores nuevos en este mes y tu signo más compatible son Capricornio y Leo, que con estos signos te sentirán muy enamorado.

Vendes un carro y decides cambiarlo por uno más reciente. Tus números de la suerte 07, 23 y 40, recuerda que tendrás tres golpes de suerte.

Tauro

El Arcángel Gabriel es el que te va a guiar en este mes de abril y te va a ayudar a recibir los mensajes que necesitas para ordenar tu vida, no lo dudes en invocarlo que será de mucha ayuda en tus momentos de incertidumbre.

La carta de La Torre te dice que tendrás nuevos comienzos en lo laboral, que te viene un proyecto nuevo que será mejor pagado y saliendo mucho de viaje para cerrar contratos, recuerda que tu signo es el fuerte y líder, así que trata de llevar a todos los que te rodean a un mejor nivel.

Tu punto débil es el estómago e intestino, así que trata de cuidar tu alimentación. Tu mejor día de la semana es el viernes, tus mejores días son 01, 05, 10, 11, 15, 20, 21, 24, 27 y 30 de abril, tu color es el verde y rojo. Se te recomienda que en este mes de abril dejes ir lo que no era para ti, recuerda que es el momento de cambios radicales y positivos.

Recuerda que a finales de mes empieza tu mejor época la de tu cumpleaños y eso hace que todas las buenas energías estén alrededor de tu signo, así trata de aprovechar esa corriente de abundancia.

Trata de no ser tan terco en situaciones amorosas que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor para ti. A los Tauro que están solteros les vendrá alguien del signo Virgo, Escorpio o Acuario que serán tu pareja ideal.

Te invitan a irte de viaje en estos días, tú ve que te ayudará a renovar tus energías. Cuidado con problemas con el alcohol y vicios, recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace siempre estar en fiestas, así trata de controlar los vicios en tu vida.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, esa va ser tu frase del mes. En la escuela seguirás con exámenes o viendo la posibilidad de estudiar otra carrera, recuerda que tu signo siempre le gusta ayudar a los demás y son buenos en la formación de negocios, así trata de estudiar médico o administración, que eso se te va a dar muy fácil. Tu numero de la suerte es 05, 16 y 24 y tendrás un golpe de suerte.

Géminis

El Arcángel Uriel es el que te va a guiar en el mes de abril y te va a ayudar a tener más ingresos y formar un patrimonio para tu futuro, solo invócalo todos los días y recibirás sus bendiciones.

Tu carta del tarot es El Mago que significa pide que se te dará, así tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral, pero eso sí, trata de no ser tan comunicativo para que no tengas problemas de salación y mal de ojo.

Tu mejor día de la semana es miércoles, tus días mágicos son 02, 04, 09, 11, 14, 15, 21, 23 y 29 de abril, tu punto débil el riñón y hormonas, trata de ir con tu médico. Tu color es el amarillo y rojo.

Va a ser un mes de hacer raíces de abundancia, es decir, tener un patrimonio firme, recuerda que tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice así trata estar este mes de abril con tus pensamientos en positivo.

Habrá alguien de Aries o de Libra que te van a proponer un negocio, hazlo que son tus signos más compatibles y nunca te van a traicionar. Ten cuidado con el estrés, recuerda que también tus energías tienen que descansar y recuperar fuerzas así trata de salirte unos días de vacaciones o al campo que eso te ayudará mucho a estar de lo mejor.

En el amor seguirás con tu pareja muy estable, solo recuerda tener cada quien su espacio y mantener una buena comunicación de lo que no te gusta que haga y verás que seguirán de lo mejor.

A los Géminis que están solteros les vendrá en este cuarto mes del año alguien del signo de Libra, Acuario o Piscis que serán muy compatibles contigo.

Ten cuidado con los papeles que vayas a firmar o si tiene una demanda puesta revisa siempre todo el proceso legal.

Te busca un ex amor para volver trata de hablar bien y claro y ya dejar esa situación amorosa en el pasado y seguir avanzando, tu numero de la suerte es 01,09,26 con dos golpes de riqueza.

Cáncer

El Arcángel Metatron es el que te va a ayudar en este mes de abril es el poderoso en cuestión de salir adelante de cualquier problema que tengas y poder tener más riqueza en tu vida, así que no lo dudes, invócalo para tengas una vida más feliz.

Tu carta del tarot es El Emperador, sin duda en este mes tu signo tendrá grandes oportunidades de crecer económicamente y tener más liderazgo en cuestión laboral, así que te ofrecen un puesto de mayor jerarquía, así que no lo dudes en aceptarlo.

Esta carta también nos dice que recibirás una propuesta de matrimonio, así que es tiempo de formar una familia, recuerda que tu punto débil son la tiroides y los pulmones, así que trata de cuidarte de las infecciones.

Tu mejor día es el martes, tus días mágicos son 01, 03, 07, 10, 16, 18, 22, 28 y 30 de abril, vendrá un movimiento poderoso en cuestión de tu vida personal acepta los cambios que se avecinan, tu color es azul y blanco.

Recuerda que tu signo como es su elemento el agua eso lo hace ser más sensible y que tengas muchas energías encontradas a tu alrededor, por eso esos treinta días van ser de estar quitándote todo lo negativo que venias cargado de meses anteriores y te recomiendo que uses mucho algo de oro o de plata para que sea tu amuleto.

Te invitan a salir de viaje y decide visitar a unos familiares, sigues con tus clases de inglés que eso te ayudar mucho en el futuro, tendrás un golpe de suerte y va a ser con los números de tu mes que son 06, 27 y 50.

Te haces una cirugía estética que todo te va a salir de lo mejor, te busca un amigo para pedirte dinero prestado, trata de no darle para que no te roben la suerte y tú sigue como hasta ahora muy original en todo lo que realizas.

Leo

El Arcángel Rafael es el que te va a guiar en este mes de abril, así pide tu sanación de cuerpo y espíritu y verás cómo serás sanado de todos los males que venías cargando de tiempo atrás, así no lo dudes en invocarlo que te va a ayudar.

Tu carta del tarot te salió El Sol, que sin duda para tu signo es sinónimo de buena suerte; es la combinación perfecta de las energías positivas en todo lo que realices, pero eso sí, tienes que manejarte en bajo perfil y ser más humilde para que no te cargues energías negativas cualquier cambio de trabajo que realices se te va a dar con más riqueza y estabilidad.

Esta carta del Sol también se te recomienda seguir con el ejercicio y salir a caminar con los rayos del sol que eso te va a ayudar a sentirte más protegido.

Tu mejor día del mes es jueves, tus días mágicos son 02, 05, 07, 10, 14, 17, 21, 25 y 30 de abril, tu color de la abundancia es el rojo y naranja, recuerda siempre mirar más allá no tener límites en tu vida.

Mes de divorcio o trámites legales, es el tiempo de dejar a un lado las aventuras de hacer cosas sin pensar, recuerda que tu signo es fuego y eso hace que seas muy impulsivo y no tomes decisiones muy apresuradas así trata de calmarte y pensar siempre dos veces lo que vayas hacer en tu trabajo y vida amorosa.

Cuídate mucho de las envidias o de los chismes, trata de no platicar mucho tu vida privada, recuerda que en este momento son tus amigos, pero después no, así trata de solo confiar en tu familia.

Tendrás problemas de vías urinas y espalda baja por una infección, trata de tomar más agua. Empiezas en este mes una nueva carrera universitaria, recuerda que tu signo es muy imperativo siempre tiene que mantener la mente.

Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 17 y 70, ya no seas tan celoso en tu relación amorosa y controlador, recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza y su espacio cada quien y tus mejores parejas son Aries, Sagitario y Acuario, así no dudes y enamórate en este mes de abril.

Te regalan una mascota, recuerda que tu casa es tu refugio de buenas energías, así trata de siempre limpiarla con agua bendita y no invites a tanta gente para que no se contamine.

Virgo

El Arcángel Jofiel es el que te va a guiar en este mes de abril, así que no lo dudes en invocarlo cuando tengas la necesidad de resolver una situación laboral o amorosa, inmediatamente llegará tu ayuda y este arcángel también abre las puertas de la abundancia.

La carta del tarot es El Mundo, que te dice que son momentos de salir de viaje o cambiarse de casa, recuerda que tus energías no se pueden estancar, así que no lo dudes, haz cambios importantes en tu día a día y verás cómo se mejora tu situación económica y personal.

Esta carta te ayuda a resolver problemas de migración o pasaporte, así que trata de realizarlo en este mes de abril.

Tus días mágicos son 01, 02, 09, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25 y 30 de abril, tu punto débil la migraña y dolor de piernas y huesos; trata de ir con tu médico. Tu mejor día es el sábado.

Va a ser un mes lleno de nuevas posibilidades de riqueza y patrimonio, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con la divino y meditar más en tu vida diaria.

Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia para Semana Santa, ten cuidado con problemas de tránsito y policías, trata de manejar con cuidado, ten cuidado con los chismes y malas energías que van a estar rodeándote en estos días, así que trata de no platicar tus planes y recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace ser presa de las malas personas y te recomiendo usar mucho perfume y agua bendita para cortar esas energías negativas.

En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad, trata de tomar uno curso de redes sociales y edición de video que eso te va a ayudar mucho en tu trabajo. Te invitan a trabajar en una campaña publicidad, tendrás un golpe de suerte con los números 12, 17 y 25 tu color es el verde y naranja, tu signo compatible en el amor Cáncer, Tauro y Capricornio y tendrás propuesta de amor verdadero.

Libra

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en este mes de abril, así que cada vez que sientas incertidumbre en tu futuro o una preocupación, invócalo y verás cómo vendrá a ti sin ningún problema, también te va a ayudar a salir de adelante de cualquier problemas económico y judicial.

La carta del tarot es El Juicio, te reafirma que debes de seguir estudiando y tomar clases de idiomas que eso te va a ayudar a crecer más en lo profesional. Esta carta te ayudará a tener una visa americana y papeles de migración.

Tus mejores días son 01, 03, 05, 07, 10, 11, 15, 19, 21, 29 y 30 de abril, tu mejor día de la semana es el martes, tu color es el blanco y rojo, pide un deseo que va a ser cumplido casi inmediatamente, recuerda que este arcángel te da la certeza de que se va a cumplir.

Deja a un lado las inseguridades y los celos, trata de estar tranquilo estos treinta días de este mes y seguir enamorado de tu pareja, y si estas soltero Libra, tus signos compatibles son Acuario, Aries y Géminis.

Tramitas tu papelería de visa o permiso de migración, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones y utilidades trata de invertirlo en ti, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo.

Te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o publicidad y eso te va a ayudar mucho para tener más trabajo extra.

Cuídate de dolores estomacales y de infección de intestino porque va a ser tu punto débil todo el mes. Tus números de la suerte todo el mes van a ser el 02, 15 y 18, y tendrás dos golpes de suerte.

Recuerda que el amor se da no se compra, así que no trates de impresionar con eso a la persona que te interesa tu trata de ser igual que siempre y verás que se te va a dar esa relación amorosa.

Escorpio

El Arcángel Rafael es el que te va a guiar en el mes de abril, así que no lo dudes en invocarlo que te va a dar la sanación que tanto necesitas para vivir mejor y este arcángel si lo invocas todos los días te va a ayudar a vivir una vida amorosa de la mejor manera, sin problemas de celos o traiciones.

Tu carta del tarot es El loco, que te dice que el dinero va a fluir mágicamente, que tus números de la suerte son 04, 11 y 57, trata de no meterte en problemas que no son tuyos y soltar lo que no era para ti y así aprenderás a vivir más en la tranquilidad.

Tus mejores días del mes son 03, 05, 07, 10, 11, 14, 17, 20, 25 y 30, tu mejor día de la semana es lunes, tu color es el verde y amarillo, punto débil el páncreas y el riñón, trata de tomar más líquidos e ir con tu médico.

Trata de mantener esa buena actitud y controlar tus enojos e impulsos porque eso va a hacer que tengas contratiempos.

Ten cuidado con las pérdidas y robos; sé más precavido sobre todo en las fiestas o reuniones. Unas amistades se van a alejar de ti por cuestiones de chismes y malas energías, pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía está más sana y sin tantos tropiezos y te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa para que cortes las malas energías.

Sales de viaje por cuestiones de cerrar contratos, tendrás arreglar papelería de identificación o seguro social y eso te ayudará a tener tus papeles en orden. Recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado.

En el amor a veces piensas que nadie es para ti, pero recuerda que tu signo es agua y eso te hace muy sentimental y dramático, así trata de seguir conociendo personas del signo de Libra, Cáncer o Piscis que van a ser tu pareja ideal y a las relaciones amorosas no le busques más pretextos para enamorarte.

Sagitario

El Arcángel Miguel es te va a guiar en este mes de abril y te ayudará a cuidarte de los enemigos ocultos y tener la fuerza suficiente para vencer obstáculos, no lo dudes que es tu mes de tener más estabilidad personal y quitarte mal de ojo y brujerías, así que invócalo siempre.

Tu carta del tarot es El Ermitaño, que sin duda nos reafirma que en este mes de abril vas a poder solucionar todos los problemas que se te presenten y más en cuestiones legales o de migración.

Cuidado con los pleitos de pareja, no llegues al divorcio. Tu mejor día de la semana es domingo, tus mejores días es 01, 07, 12, 14, 16, 19, 21, 26 y 27 de abril, tu punto débil el exceso de comida y vicios, por fin resuelvas una situación familiar que tenía muy preocupado, recuerda que tu signo siempre trata que su familia sea lo más importante en su vida.

Terminas de pagar tus deudas y empieza ahorrar para comparte un carro, un amor del pasado regresa a tu vida, solo ten cuidado con ese amor y trata de platicar bien la situación que lo hizo separarse y quedar en claro.

Te llega un dinero extra por cuestiones de pago de utilidades, sales de viaje o te invitan unos días a pasarla con tu pareja que tu signo compatible son Leo, Aries y Géminis.

Tú número de la suerte del mes va a ser 13,21,66 y tu color es el azul y blanco, tendrás dos golpes de suerte, sigues con tus estudios, trata de no distraerte para que no tengas problemas con tus exámenes.

Te haces una cirugía médica y todo va salir de lo mejor, es importante que te hagas notar que siempre levantes la mano para tomar las decisiones en el trabajo.

Capricornio

El Arcángel Uriel es el que te va a guiar en este mes de abril, te va a ayudar a crecentar más tu patrimonio y tener una estabilidad de trabajo que solo lo invoques y verás cómo va a llegar a tu vida lo que tanto necesitas, eso sí, trata de ser más discreto y no platicar tus metas de vida.

La carta del tarot es el As de Oros que te dice que es el momento de cambiarse de trabajo o poner un negocio propio, que eso te va a ayudar a tener más ingresos y que la buena suerte es tuya.

Tu punto débil la ulcera y gastritis, trata de no hacer tantos corajes y seguir con tu ejercicio que te estás viendo de lo mejor.

Tu mejor día de la semana es viernes, tus mejores días del mes son 01, 03, 05, 07, 11, 13, 16, 20, 22, 30 y tu color es el azul y rojo.

Vas a recibir un regalo del destino que te dará mucha felicidad, te invitan a dar una conferencia y una plática de tu carrera, recuerda que tú eres uno de los signos más inteligentes del zodiaco por eso casi siempre estudian leyes, relaciones públicas o idiomas y son buenos maestros.

Ten cuidado con tu mal carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren así trata de analizar lo que dice y vivir en paz con los que te rodean.

Tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto y a ti te asigna un puesto con más jerarquía.

Tus números de la suerte de este mes son 10, 25 y 30 y tendrás tres golpes de suerte. Ten cuidado amigo de Capricornio, con las envidias o mal de ojo, trata de usar mucho perfume y ponerse algo de plata como protección.

Te invitan a salir dos veces de viaje, hazlo, que eso te va a ayudar a renovar las energías. Trata de no invertir en negocios que desconoces que no se puede confiar mucho en tus amistades o socios, tus signos compatibles en el amor Aries, Tauro y Virgo, que hablarás de tener un hogar y relación estable.

Acuario

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en este mes de abril, que no lo dudes en invocarlo que podrás resolver situaciones negativas que te rodean, recuerda que es importante siempre estar en conexión con tu arcángel para que puedas destruir todas las energías negativas que te rodean y brujerías.

La carta del tarot es la Rueda de La Fortuna que nos dice que es el tiempo de estar arriba, que no lo dudes que esas nuevas oportunidades de crecimiento se te darán sin demoras, pero eso sí, trata de solucionar todo lo que tenías pendiente en tu vida como el divorcio, la tesis o título universitario, pagos atrasados.

Es el mes de solucionar todo el pasado, tu mejor día de la semana es sábado, tus días mágicos son 01, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 20, 22, 29 y 30 de abril, tu color es el amarillo y naranja, tu punto débil es las torceduras y el riñón.

Mes de estar dispuesto a ser feliz y quitarte obstáculos de personas negativas, se te recomiendo salirte a caminar o hacer ejercicio para que tu energía se haga más fuerte y mantenerte más saludable.

Te llega la propuesta de un trabajo nuevo y va a ser con un puesto de jefatura o gerencia que una mujer te hacer la propuesta laboral.

Eres muy bueno para los negocios de comunicaciones o internet, trata de asociarte con amigos y poner uno en este mes que te va ir de lo mejor.

Preparas fiesta para uno de tus hijos o tu pareja, tus números de la suerte de este mes son 07, 20 y 54 y tendrás dos golpes de suerte.

Trata de ya no volver con parejas de tu pasado, recuerda que si ya te hizo te va a volver hacer, así cerrar círculos y conocer personas más compatibles con tu signo que son Aries, Libra y Géminis.

Piscis

El Arcángel Gabriel es el que te va a guiar en este mes de abril, así que vas a recibir noticas que te hará muy feliz para cambios positivos de trabajo y amoroso, así que no lo dudes en invocarlo, que recibirás los mensajes indicados.

Tu carta del tarot El Carruaje, que nos dice que no tengas miedo al qué dirán, tu sigue así de original que te va a ayudar a crecer más en lo personal.

Esta carta del tarot te dice que eres el mejor en cuestión de conciliación, así que trata de estudiar algo de leyes y administración que te va a ser mucho en el futuro.

Tu mejor día de la semana es martes, tus días mágicos son 01, 04, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 29 y 30, tu color es el rojo y blanco.

Trata de respirar profundo y quitarte el mal humor y seguir con tu rutina de ejercicio que eso te ayudará a mantenerte saludable. Cuídate de problemas de infección de la piel o trata de ir con un dermatólogo.

En el amor sigues muy enamorado de tu pareja actual que tu signo más compatible es Leo, Cáncer o Tauro, que hablarás de casarte o vivir en pareja.

Mandas hacer un proyecto de ingeniería o realizas varios diseños para una empresa internacional. Vuelves estudiar idiomas o haces un diplomado, recuerda amigos de Piscis, que este mes de abril vendrán a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional.

Juegas en la lotería con los números 03, 14 y 30 con tres golpes de suerte. Recuerdas mucho un amor del pasado, trata de hablar con él y llegar a un arreglo, recuerda que los rencores no son buenos.

Sigue leyendo:

• Horóscopo Chino de abril 2025: predicciones del mes para cada signo

• Las buenas acciones de 4 signos del zodiaco les traerán buen karma

• Conoce cuáles son los signos más bendecidos del zodiaco