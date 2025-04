Comunidad Trans preocupada por cambios a política de pasaportes

Lupita, una mujer trans, residente de Los Ángeles, que pide no ser identificada, se prepara para viajar a España la próxima semana.

“La verdad que estoy nerviosa, pero no por lo que diga mi pasaporte sobre mi sexo sino porque me da miedo que me quiten la residencia por mi apariencia latina porque estamos ante un gobierno federal que es racista y homofóbico”, dice.

Afirma que en realidad la comunidad Translatina no sabe qué va a pasar bajo las nuevas órdenes ejecutivas de Trump, y está viviendo momentos de incertidumbre.

“Habían dicho que nos iban a quitar todos los pasaportes. No sé qué tanta verdad exista. Es un relajo, pero puede que mientras se aclara todo y nos informamos bien, el oficial en la frontera o en el aeropuerto, te detenga unas dos horas para investigarte más”.

El presidente Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a las personas trans y no binarias, en un dramático giro de reversa de las políticas del expresidente Biden que apoyaban el cuidado de afirmación de género.

En su primer día en el cargo, emitió una orden ejecutiva en la que establece que el país solo reconoce dos sexos, mujer y hombre.

“Los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”, dice la orden.

Pero además el documento pide a las agencias gubernamentales, utilizar las nuevas definiciones de los sexos, incluyó una directiva dirigida para los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional para que exigieran que los documentos de identificación emitidos por el gobierno, incluyendo pasaportes, visas y tarjetas de Global Entry, reflejen el sexo al momento de la concepción.

Bajo la nueva Política de Pasaportes, en 24 horas el Departamento de Estado comenzó a retener algunos pasaportes y otros documentos (como actas de nacimiento y órdenes judiciales) presentados por personas transgénero, intersexuales y no binarias que habían solicitado actualizar la designación de sexo en sus pasaportes estadounidenses.

El Departamento de Estado suspendió de inmediato las solicitudes de pasaportes nuevos o actualizados con marcadores de género que no se ajustan a la nueva definición.

Por lo tanto, ya no se expiden los documentos con una “X” que solicitan algunas personas que no se identifican como hombres ni mujeres, ni atenderá las solicitudes de cambio de los marcadores de género entre “M” y “F” para las personas transgénero.

La opción de elegir “X” se eliminó de los formularios de solicitud de pasaporte en línea.

“Lo que sabemos es que si eres ciudadano, y en tu pasaporte aparece la X de no binario, te lo confiscan al momento en el aeropuerto. Esos pasaportes ya no son válidos”, dice Lupita.

En su caso, menciona que ella nació como hombre, pero se asume como una mujer trans.

Sin embargo, a la hora de entrar al aeropuerto, y pasar por seguridad, debido a que en su pasaporte aparece como masculino con su nombre legal, se viste como hombre para evitar problemas.

“Recién vine de Las Vegas, al pasar por seguridad, al momento que el oficial tuvo mi pasaporte en sus manos, me miró dos veces. No pasó de ser un momento incómodo”.

Dice que para las personas que son residentes y ciudadanos y hace muchos años cambiaron su nombre en su documentación oficial de identidad, no cree que haya ningún problema.

“El problema será para quienes están haciendo la transición. Tal vez será mejor que no viajen por ahora. Todo es muy incierto”, dice.

Comunidad Trans tiene derechos

El abogado en migración, Alex Gálvez considera que las personas trans no deberían tener problema para ingresar al país, aún cuando haya una transformación física que no coincida con su nombre y la foto.

“Lo más grave es que si hay sospecha de parte del oficial, de que la persona en el pasaporte no es la misma que tienen en frente, puede que la pasen a una segunda revisión, pero al tomarles las huellas se van a dar cuenta que es la misma”.

Menciona que vestirse o cambiar la apariencia está protegido por la Constitución como parte de su derecho a la libertad de expresión

“La ley si se aplica bien, protege a las personas Trans y gays que tienen derechos bajo la Constitución y deberían poder viajar, y cualquier acción en contra es una violación de sus derechos constitucionales”.

Sostiene que lo que es un hecho es que las políticas de Trump van a afectar a las personas Trans que quieren aplicar para la residencia porque no les va a dar la habilidad para escoger el sexo que quieran.

El abogado Gálvez confía que su mayor temor es que un día cualquiera, Trump anuncie una orden ejecutiva para quitar el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse.

“Teniendo la corte que tenemos, no me sorprendería para nada”.

Demanda en curso

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Massachusetts y el bufete de abogados Covington & Burling LLP, en nombre de siete personas que no han podido obtener pasaportes que se correspondan con su identidad debido a la nueva Política de Pasaportes del Departamento de Estado o que probablemente se verán afectadas en su próxima renovación, presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts.

“Los demandantes han visto sus vidas trastocadas por una política caótica claramente motivada por la animosidad, que no beneficia en absoluto al interés público”, declara Sruti Swaminathan, abogada del Proyecto LGBTQ y VIH de la ACLU.

“Nuestros clientes necesitan viajar por trabajo, estudios y familia, y obligarlos a llevar documentos que contradicen directamente su conocimiento sobre sí mismos, o incluso a ocultarlos, es un intento flagrante de violar su privacidad y negarles la libertad de ser ellos mismos”.

La demanda argumenta que la Política de Pasaportes implementada por el Departamento de Estado viola la Ley de Procedimientos Administrativos porque es inconstitucional, arbitraria y caprichosa, y no cumple con los requisitos de proporcionar notificación y comentarios sobre los cambios en los formularios del gobierno.

“He vivido prácticamente toda mi vida adulta como hombre. Todos en mi vida personal y profesional me conocen como hombre, y cualquier desconocido en la calle que me encontrara me vería como tal”, dice Reid Solomon-Lane, de North Adams, Massachusetts.

“Pensé que 18 años después de mi transición, podría vivir mi vida con seguridad y tranquilidad. Ahora, casado y padre de tres hijos, la orden ejecutiva de Trump y la consiguiente política de pasaportes han amenazado esa vida de seguridad y tranquilidad”.

Añade que si su pasaporte reflejara una designación de sexo incompatible con quien es, se vería obligado a revelar su identidad, cada vez que lo use para viajar o identificarse, lo que podría poner en riesgo su seguridad y la de su familia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) revela que han sido contactados por más de 1,500 personas transgénero o familiares, muchos de ellos con solicitudes de pasaporte suspendidas o pendientes, que están preocupados por poder obtener pasaportes que reflejen con precisión su identidad.