“No me ha pagado”: Arquero del Valencia le ganó apuesta a Vinícius Junior en el penalti

El arquero del Valencia, Giorgi Mamardashvili, fue protagonista absoluto en el triunfo 2-1 de su equipo frente al Real Madrid este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Su destacada actuación no solo frenó los constantes ataques merengues, sino que también vino acompañada de una anécdota que generó sonrisas tras el partido: apostó 50 euros con Vinícius Jr. a que le detenía un penalti… y ganó.

“Tuve una conversación con Vinícius y gané 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y gané. Me tenía que pagar, pero no me ha pagado”, contó entre risas el guardameta georgiano, elegido como el mejor jugador del encuentro.

El penalti, cobrado por una falta sobre Kylian Mbappé en el minuto 13, representaba una oportunidad para que los blancos se adelantaran en el marcador.

Sin embargo, Mamardashvili adivinó la dirección del disparo de Vinícius y logró una atajada determinante. “Creo que sí fue penalti”, opinó el portero.

Más tarde en el partido, el brasileño del Real Madrid pudo tomarse una pequeña venganza al marcar el 1-1 parcial.

Una noche inolvidable para los valencianistas

Para el club ché, la victoria tiene sabor especial, pues cortaron una racha de 17 años sin ganar en el Bernabéu. “¿La última vez fue en 2008? ¡Wow!”, dijo Mamardashvili al conocer el dato.

En lo personal, el portero también se sacó una espina. Su temporada ha estado marcada por altibajos, pero este partido le permitió demostrar un mejor nivel.

“Todos tenemos días malos, pero hoy mostré quién soy. Estoy contento y tengo que seguir así. ¿Mi mejor actuación? Puede ser, pero aún falta mucho y voy a hacerlo mejor”, declaró.

Con este resultado, el Valencia suma 34 puntos y se mantiene alejado de la zona baja, tras haber iniciado el año en puestos de descenso.

Mientras tanto, el Real Madrid de Carlo Ancelotti dejó escapar puntos valiosos en casa, y el liderato del Barcelona en LaLiga quedó a cuatro puntos.

Para colmo, Vinícius falló su cuarto penalti como profesional.

El conjunto blanco deberá reponerse rápido, ya que en los próximos días viaja a Inglaterra para enfrentar al Arsenal por los cuartos de final de la Champions League.