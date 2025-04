La mayoría de los votantes multiculturales malinterpreta DEI y DOGE a pesar del impacto en sus vidas

La política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) ayudó a crear oportunidades justas para los grupos subrepresentados, pero la mayoría de los estadounidenses multiculturales no puede ofrecer una definición correcta de este programa ahora cancelado por el presidente Donald Trump.

Una encuesta del Intelligence Center de My Code y La Opinión revela que el 65% de los estadounidenses multiculturales y el 68% de los no multiculturales no pudieron definir correctamente qué significa DEI.

“El alto índice de respuestas incorrectas sugiere una desinformación o malentendido significativo, y existe una gran oportunidad para que las campañas publicitarias eduquen a estas comunidades”, añade el análisis.

Además, el 51% de los estadounidenses multiculturales, incluidos AAHPI, afroamericanos e hispanos, “han escuchado mucho o algo sobre DOGE”, pero no pudieron proporcionar la definición correcta (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés).

Elon Musk lidera DOGE sugiriendo e implementando recortes en el gobierno federal en áreas como la Seguridad Social, la Educación, USAID y el IRS, y promueve el despido de 280,000 empleados.

El informe también destaca que el 38% de los estadounidenses no multiculturales no proporcionaron una definición correcta de DOGE.

Crédito: My Code Intelligence Center | Cortesía

Los hispanos tienen menos conocimiento sobre DEI

Aunque la mayoría de los grupos multiculturales han escuchado hablar de esta política, no pudieron responder correctamente sobre el significado de DEI.

Pero los hispanos son el grupo con menor conocimiento, con solo un 50%. La comunidad LGBTQIA+ lidera en cuanto conocimiento con un 62%, seguida por el 55% de los afroamericanos y el 54% de los AANHPI.

Los demócratas (40%) tienen más probabilidades de reconocer el programa DEI como un esfuerzo institucional, mientras que los republicanos (28%) son menos propensos a verlo de esa manera.

Crédito: My Code Intelligence Center | Cortesía

DOGE es conocido, pero…

El informe destaca que el 60% de los estadounidenses LGBTQIA+ dicen haber escuchado “mucho” o “algo” sobre DOGE, aunque no pudieron proporcionar una definición correcta.

No hay mucha diferencia entre el resto de los estadounidenses multiculturales: 54% de AAHNPI, 51% de afroamericanos y 51% de hispanos.

El 51% de los demócratas multiculturales dieron una respuesta correcta sobre DOGE, frente al 49% de los republicanos.

Tampoco hay una diferencia significativa entre demócratas hispanos (54%) y republicanos hispanos (49%) al dar una respuesta correcta sobre DOGE.

