Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca, asegura que “el país no se hundirá en una recesión”

Bajo el argumento de que las 500 corporaciones más grandes de Wall Street se encargarán de impulsar a la economía, Peter Kent Navarro, asesor comercial senior de la Casa Blanca, descarta que Estados Unidos vaya a entrar en una recesión a consecuencia de los aranceles que el presidente Donald Trump le impuso al mundo.

La semana pasada, el republicano de 78 años estableció un arancel base de 10% para casi todas las naciones con las que comercia y aranceles recíprocos, lo cual fue recibido negativamente por los mercados financieros.

“Vamos a conseguir acuerdos justos y buenos con todos. Y si no, no tendremos nada que ver con ellos. No se les permitirá participar en Estados Unidos”, anticipó el jefe de la nación desde el Despacho Oval.

Durante una aparición en el programa de televisión “The Ingraham Angle”, el cual se transmite por la cadena Fox News, el asesor principal de comercio y manufactura de Trump señaló que los mercados financieros están tocando fondo, pero las empresas del S&P 500 liderarán su recuperación.

“Y va a suceder, Dow 50,000, lo garantizo, y también garantizo que no habrá recesión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando aprobemos la mayor y más amplia reducción de impuestos de la historia en cuestión de meses, será un gran estímulo“, indicó.

Bajo la óptica del asesor comercial senior de la Casa Blanca, la inflación tampoco se disparará. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Incluso el experimentado economista de Massachusetts desechó rotundamente la idea de que la inflación corra el riesgo de dispararse en las próximas semanas como lo vislumbran algunos analistas.

“No habrá inflación. Ya hemos tenido una caída significativa, una caída enorme en los precios del petróleo. Eso equivale a una reducción de un punto en el IPC. Tendremos rendimientos e hipotecas más bajos”, subrayó.

En contraparte, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock —sociedad de inversión multinacional— emitió una controversial declaración desde el Club Económico de Nueva York mediante la cual advierte que el país podría ya estar en recesión.

“El presidente se ha centrado en este momento en áreas que, en mi opinión, a corto plazo son muy inflacionarias y desestabilizadoras de la economía”, expresó.

