Trump impone aranceles recíprocos a cualquier país: “Hoy es el día de la liberación”

El presidente Donald Trump anuncia lo que llamó el “día de la liberación” de los Estados Unidos, al imponer aranceles recíprocos a cualquier país, lo que afirma beneficiará a los productores estadounidenses.

“[La orden] instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíproco, es decir, que nos lo imponen a nosotros y nosotros a ellos. ¡Sencillo! ¿Hay algo más sencillo?”, dijo el mandatario en un evento especial en la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que a partir en la medianoche entrarán en vigor los aranceles del 25% a los autos importados.

“Durante décadas, Estados Unidos redujo drásticamente las barreras comerciales de otros países, mientras que estos países impusieron aranceles masivos a nuestros productos y crearon barreras no monetarias abusivas para diezmar nuestras industrias”, afirmó Trump. “Y en muchos casos, las barreras no monetarias fueron peores que las monetarias. Manipularon su moneda, subvencionaron sus exportaciones, robaron nuestra propiedad intelectual, impusieron impuestos de IVA exorbitantes para perjudicar nuestros productos, adoptaron normas y estándares técnicos injustos y crearon paraísos fiscales repugnantes”.

Trump afirmó que mientras Estados Unidos cobra a otros países un arancel del 2.4% a las motocicletas, países como Tailandia cobra el 60%, India el 70%, Vietnam el 75%.

Ni los más cercanos se salvan

El presidente Trump presentó una de las tablas que reflejan los aranceles que se imponen a 185 países, incluso a cuyos líderes son cercanos a su gobierno.

A Argentina, Ecuador y El Salvador, se impondrá un 10% de arancel recíproco, aunque los mandatarios de esos países, Javie Milei, Daniel Noboa y Narib Bukele, respectivamente, presumen una cercanía particular con Trump.

La lista de los aranceles la lidera Lesotho con 50%, Cambodia con 49%, Laos con 48%, Madagascar con 47%, Vietnam con 46%, Myanmar y Sri Lanka con 44%, Islas Malvinas con 41%, Mauritius con 40%, Guayana con 38% y Bosnia y Herzegovina con 35%.

Trump acusó a los demócratas de impulsar acuerdos comerciales injustos desde hace 30 años.

“Se equivocaron con el TLCAN, se equivocaron con China, se equivocaron con el Acuerdo Transpacífico, que habría sido un desastre si no lo hubiera cancelado. Si no lo hubiera cancelado, el sindicato United Auto Workers no habría tenido empleos en este país. No habría habido empleos, y todos se habrían ido a otros países”, afimó.

En los nuevos aranceles se integran a países con un importante intercambio comercial con EE.UU.: China con 34% de aranceles, Taiwán con 32%, Sudáfrica con 30%, Corea del Sur con 25%, Japón con 24% y Unión Europea 20%.

“La Unión Europea prohíbe las importaciones de la mayoría de las aves de corral estadounidenses”, se quejó Trump. “Piensan que la Unión Europea es muy amigable, pero nos estafan. Es muy triste verlo. Es patético”.

¿Y México y Canadá?

En las listas no aparecen Canadá ni México, que son los principales socios comerciales de EE.UU. –incluido China–, pero esas naciones forman parte del T-MEC o USMCA, un acuerdo comercial que ha servido como una especie de muro contra aranceles más significativos.

Sin embargo, Trump considera que todos los países del mundo han abusado de EE.UU. en materia económica, aunque deja a México y Canadá fuera del 10% de los aranceles “de base”.

“Si lo analizamos con detenimiento, el panorama no es muy alentador, no nos gusta y no es justo. No es justo para nuestros agricultores. No es justo para nuestro país. Y con países como Canadá, ya saben, subsidiamos a muchos países, los mantenemos a flote”, afirmó. “En el caso de México, son $300 mil millones de dólares al año. En el caso de Canadá, son cerca de $200 mil millones de dólares al año. Y yo me pregunto: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos?”

La presidenta Claudia Sheinbaum, de México, ha enviado desde hace semanas comitivas de alto nivel para negociar la nueva relación comercial con EE.UU. bajo el gobierno de Trump, por lo que habría aranceles diversificados, es decir, dependiendo de los productos, como autos, acero, aluminio, entre otros.

En el caso de Canadá hay negociaciones en puerta, luego de la llegada del nuevo primer ministro Mark Carney, quien ya tuvo una primera conversación con Trump vía telefónica.