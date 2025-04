Como parte del Cuerpo de Servicio de California ayudas a tu comunidad y ganas dinero 

Kenni Díaz se unió al Cuerpo de Servicio de California en su colegio comunitario principalmente por el dinero que se ofrecía con el programa para ayudar con el costo de sus gastos de vida, pero al terminar su primer año de servicio como voluntaria para una escuela primaria fue motivada seguir por la gratitud que la comunidad le enseñó.

“Como soy bilingüe me enfoque en ayudar a estudiantes que tenían dificultad en aprender inglés y al mismo tiempo apoyaba a las maestras con enseñar lecciones de matemáticas, gramática o lo que fuera necesario”, dijo Díaz.

La joven latina agrega que en la escuela primaria ver la sonrisa de los niños que ahora pueden comunicarse con sus compañeros y hacer amistades le da alegría.

El miércoles, el gobernador Gavin Newsom y el director de GO-Serve, Josh Fryday, anunciaron que California busca 10,000 personas para unirse al California Service Corps cuyos miembros obtienen experiencia laboral significativa mientras ayudan a sus comunidades y ganan dinero.

“Como californianos, el espíritu de servicio y de retribuir está en nuestro ADN — por eso tenemos el cuerpo de servicio más grande del país, más grande que el Peace Corps y un modelo para otros estados”, dijo el gobernador en un comunicado de La Oficina de Asociaciones Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas (OCPSC).

El Cuerpo de Servicio de California es la fuerza de servicio más grande del país y está compuesto por programas de servicio remunerado: #CaliforniansForAll College Corps, para estudiantes de universidades; California Climate Action Corps, diseñado para líderes climáticos emergentes; Youth Service Corps para jóvenes de edades 16-30 y AmeriCorps California para adultos de 18 años y más.

Cada uno de los miembros adquieren habilidades y experiencia mientras se conectan con otros y generan un impacto positivo. El servicio también fomenta un sentido de conexión y pertenencia, una respuesta a la crisis de soledad según lo definido por el Aviso del Cirujano General de los Estados Unidos.

Durante el próximo año, los miembros del California Service Corps brindarán cerca de cinco millones de horas de servicio y ayudarán a las comunidades tomando acciones ambientales, brindando tutoría y mentoría a estudiantes para apoyarlos en su éxito, asistiendo a comunidades afectadas por desastres, trabajando para erradicar el hambre y conectando a personas vulnerables con recursos y servicios esenciales.

“Estos programas están abiertos a estudiantes universitarios y personas que no están en la escuela con opciones de servicio de tiempo completo y parcial”, dijo Fryday. “Los participantes están recibiendo experiencia profesional, conectándose con sus comunidades y construyendo carreras a través del servicio”.

Linda LoBue, directora ejecutiva de Sight Word Busters, agradece el trabajo que han hecho los miembros del Cuerpo de Servicio de California para su organización.

“Nuestra organización agradece enormemente la oportunidad de incorporar a estos entusiastas estudiantes universitarios a nuestros salones de clases”, dijo la directora ejecutiva. “Su participación proporciona una experiencia práctica y técnica invaluable, a la vez que ayuda a abordar la necesidad crucial de alcanzar el éxito en la lectura temprana”.

Adrian D’Mirez, becario del Cuerpo de Acción Climática de California (CCAC), subraya que el CCAC es un programa transformador.

“Este programa me ha cambiado la vida a nivel personal, me ha dado confianza y propósito y he aprendido a usar mi voz, a confiar en mis habilidades y liderar con el corazón”, dijo el latino. “A nivel profesional me ha brindado experiencia real en coordinación de proyectos, participación comunitaria y liderazgo”.

La beca del CCAC coloca una fuerza estatal de líderes emergentes con comunidades tribales, organizaciones sin fines de lucro, agencias públicas e instituciones educativas para movilizar a las comunidades a través de la participación voluntaria, la acción climática y proyectos de servicio educativo.

Puede visitar el sitio web CAServiceCorps.com para más información acerca del Cuerpo de Servicio de California.