La mayoría de los hispanos ha escuchado sobre los aranceles de Trump, pero no todos saben qué significan

El 60% de los votantes hispanos han escuchado sobre los aranceles que impone el presidente Donald Trump a otros países, pero el 32% no sabe lo que eso significa.

Los hispanos no son los únicos que desconocen los efectos de los aranceles, ya que entre todos los votantes multiculturales, incluidos los AANHPI, afroamericanos y población LGBTQIA+, el 32% proporcionó una definición incorrecta de los mismos, al igual que el 21% de los estadounidenses no multiculturales, según un sondeo del Intelligence Center de My Code para La Opinión.

“Impuestos sobre bienes importados”, respondió correctamente el 68% de los hispanos, pero el 13% dijo que era “un tipo de multa para las empresas que infringen las leyes federales”, mientras el 10% consideró que era “n fondo gubernamental que ayuda a las empresas a recuperarse de las crisis económicas”, en tanto el 9% simplemente reconoció: “no sé”.

El grupo que menos conoce sobre los aranceles son los afroamericanos con 59% de respuestas correctas, mientras los AAHPI lideran el grupo de votantes multiculturales con 82%, seguidos de la población no multicultural con 79%.

En enero, el presidente Trump anunció la implementación de aranceles a varios países, iniciando con México, Canadá y China, lo que derivó en varias negociaciones sobre bienes en general, acero, aluminio, autopartes.

Este mes, el mandatario impuso aranceles del 10% en adelante a 185 países, desatando un colapso en los mercados mundiales, pero este miércoles Trump suspendió 90 días los aranceles más altos, manteniendo la base de 10% de aranceles recíprocos, es decir, una tarifa extra a los productos que ingresan a EE.UU.

El Institute on Taxation and Economic Policy confirmó que los aranceles impactan directamente a la economía de las familias, ya que el importador agrega el impuesto adicional al costo final del producto.

Las familias de menos recursos tendrían un impacto del 5.7% en su economía anual con aranceles adicionales de Trump, mientras los más ricos tendrían una afectación de apenas el 1.4%, tomando en consideración los ingresos.

¿Y entre republicanos?

El reporte agrega que los hispanos republicanos conocen menos el significado de los aranceles con un 63% de respuestas correctas contra el 74% de los demócratas, pero no son los únicos en fallar al definir este concepto de comercio internacional.

“Los afroamericanos fueron el grupo con menos probabilidades de definir correctamente los aranceles, seguidos por los republicanos LGBTQIA+ y los hispanos, mientras que los demócratas de ambos grupos tienden a ser más precisos”, revela el reporte. “Los candidatos y las organizaciones deben hacer más para garantizar que todos los votantes comprendan qué son los aranceles y cómo impactan la economía estadounidense”.

