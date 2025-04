Revelan causa de muerte del joven estadounidense hallado muerto en una playa en Bahamas

Las autoridades de las Bahamas han hecho públicos los resultados del informe de la autopsia de Dinari McAlmont, el joven estadounidense de 23 años originario de Maryland que fue encontrado sin vida en una playa de Paradise Island la mañana del pasado 6 de abril, apenas 12 horas después de su llegada a la isla junto a sus padres.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, la Real Fuerza Policial de las Bahamas informó que la autopsia realizada al cuerpo de McAlmont concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento. La policía añadió que aún se encuentran a la espera de los resultados del examen toxicológico para completar la investigación.

“No se sospecha de juego sucio en este momento”, declaró la fuerza policial, respondiendo así a las declaraciones de Michelle McAlmont, madre del fallecido, a Eyewitness News Bahamas, donde expresó su convicción de que su hijo había sido agredido.

La familia McAlmont se hospedaba en el lujoso complejo turístico The Reef at Atlantis, ubicado en Paradise Island, Nassau. Según los reportes, Dinari se separó de sus padres durante la cena con la intención de buscar una chaqueta. Tras no poder localizarlo utilizando los datos de ubicación de su teléfono celular, sus padres presentaron una denuncia por persona desaparecida.

El resort The Reef at Atlantis emitió un comunicado a Fox News Digital lamentando profundamente el suceso. “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes”, manifestaron. “Acompañamos en el sentimiento a su familia en estos momentos difíciles. Estamos cooperando plenamente con las autoridades en la investigación”.

Este trágico incidente ocurre en un contexto en el que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje de nivel 2 para las Bahamas, así como para Cuba, la República Dominicana, las Antillas Neerlandesas y las Islas Turcas y Caicos. Dicha alerta advierte a los turistas sobre la necesidad de “tener en cuenta los mayores riesgos para la seguridad”.

La investigación sobre la muerte de Dinari McAlmont continúa en curso, a la espera de los resultados toxicológicos que podrían arrojar más luz sobre las circunstancias de su fallecimiento.

