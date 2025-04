Hallan muerto a un estadounidense que estaba de vacaciones familiares en Bahamas

Un joven turista estadounidense fue encontrado muerto en una playa de Paradise Island, Bahamas, a la mañana siguiente de su breve desaparición durante unas vacaciones familiares.

La familia de la víctima, identificado como Dinari McAlmont, de 23 años y residente de Maryland, sospecha que su muerte podría ser resultado de un crimen.

McAlmont llegó a la isla de Nassau el pasado 6 de abril junto a sus padres. Trágicamente, solo doce horas después de su arribo, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en Paradise Island.

Michelle McAlmont, la madre del joven, declaró a Eyewitness News Bahamas sentirse “traumatizada” tras identificar los restos de su hijo. Según sus declaraciones, recogidas inicialmente por FOX 5 DC, el cuerpo de Dinari presentaba signos de haber sido golpeado.

La comisionada de la Real Fuerza Policial de las Bahamas, Shanta Knowles, informó a Eyewitness News que las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de McAlmont para determinar la causa oficial de su muerte.

La familia McAlmont se hospedaba en el complejo turístico The Reef at Atlantis, ubicado en Paradise Island, Bahamas. Según los reportes, Dinari se separó de sus padres durante la cena con la intención de ir a buscar una chaqueta. Fue en ese momento cuando desapareció. Al no poder localizarlo utilizando los datos de ubicación de su teléfono móvil, sus padres presentaron una denuncia por persona desaparecida.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes”, expresó el resort The Reef at Atlantis en un comunicado enviado a Fox News Digital. “Acompañamos en el sentimiento a su familia en estos momentos difíciles. Estamos cooperando plenamente con las autoridades en la investigación”.

Este lamentable suceso ocurre en un contexto en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje de nivel 2 para las Bahamas, así como para Cuba, la República Dominicana, las Antillas Neerlandesas y las Islas Turcas y Caicos.

El aviso de viaje de nivel 2 advierte a los turistas sobre la necesidad de “tener en cuenta los mayores riesgos para la seguridad” al visitar estos destinos.

Las autoridades de Bahamas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Dinari McAlmont, mientras su familia busca respuestas ante esta repentina y trágica pérdida.

