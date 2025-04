Crece el miedo tras intento de agentes federales por entrar a escuelas

Dos escuelas primarias del sur de Los Ángeles fueron visitadas por agentes federales de Seguridad Nacional, que pretendieron entrar a los planteles, bajo el argumento de verificar el bienestar de los menores. Los oficiales se quedaron con un palmo de narices porque no se les permitió el acceso al no llevar una orden de cateo.

El incidente ha levantado una ola de preocupación y temor entre padres, maestros y alumnos; y es que al asumir su segundo mandato en enero, el presidente Trump dio luz verde a las autoridades de migración para hacer operativos en escuelas, iglesias y clínicas de salud, algo que antes les estaba vedado.

“Es la primera vez que recientemente sabemos que agentes federales intentan entrar a las escuelas con el pretexto de ver si están bien los estudiantes”, dijo Ron Góchez, maestro de secundaria y líder de la Unión del Barrio, una organización de voluntarios que se dedica a patrullar la ciudad en busca de operativos de migración para advertir a la comunidad indocumentada.

“Aplaudimos que no los hayan dejado entrar, y nos hemos estado preparando para lo que pasó el lunes, dando entrenamiento a más de 1,500 maestros a través de Zoom para que sepan qué hacer en caso de una redada”.

Dijo que también han sido notificados de que algunos estudiantes han recibido correos electrónicos mandados por el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), urgiéndolos a salir del país cuanto antes.

Los agentes de migración aparecieron el lunes 7 de abril en las escuelas primarias Lillian Street y Russell en el sur de Los Ángeles.

“Sigo perplejo sobre cómo un estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto o sexto grado podría representar un riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación al grado de desplegar a agentes en dos escuelas primarias”, dijo el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, en una conferencia de prensa.

Sostuvo que ninguna agencia federal tiene autoridad para entrar en las escuelas sin una orden judicial.

“No permitiremos el abuso ni la intimidación de nuestros hijos ni de nuestros empleados”, dijo el superintendente.

“Las escuelas son lugares para aprender. Las escuelas son lugares para comprender. Las escuelas son lugares para instruir. Las escuelas no son lugares para el miedo”, enfatizó

Voceros del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que los oficiales que fueron a las escuelas pertenecen a la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, y acudieron con el propósito de realizar controles de bienestar a los niños que llegaron solos a la frontera.

“Esto no tenía nada que ver con las autoridades migratorias”, dijeron en un comunicado.

Y agregaron que el DHS lidera los esfuerzos para realizar controles de bienestar a estos niños y garantizar que estén seguros y no sean víctimas de explotación, abuso ni trata sexual.

“En menos de 70 días, la secretaria Noem y el secretario Kennedy ya han reunido a casi 5,000 niños no acompañados con un familiar o tutor seguro”.

El maestro y activista Gochez dijo que el clima de miedo que se vive en las escuelas a partir de la llegada de Trump ha hecho que un 10% de los estudiantes hayan desaparecido de los planteles.

“En lo personal, he visto que de un día para otro, varios estudiantes ya no regresaron. Tienen miedo y ya no están yendo a la escuela, y otros ya se han autodeportado”.

Como organización, dijo que no les queda otra más que informar a los estudiantes y padres sobre sus derechos.

“La instrucción para los maestros es que si llega el ICE, deben cerrar la escuela como si se tratara de una emergencia y estuvieran frente a un tirador masivo pues se trata de un riesgo para la comunidad”.

Góchez dijo que la visita de los agentes federales a las escuelas ha despertado la preocupación entre los mismos estudiantes.

“Cómo se van a concentrar en los estudios, sabiendo que la Migra se los puede llevar a ellos o a sus padres. A la larga, estas acciones van a tener un impacto emocional, social, intelectual y en el aprendizaje”.

Evelyn Alemán, fundadora y líder del grupo de padres Our Voice. Communities for Quality Education dijo que la visita de los agentes federales a las escuelas del sur de Los Ángeles, hizo que entrarán en pánico.

“Agradecemos al superintendente que haya cumplido la promesa que nos hizo, de que no se dejaría entrar a los agentes federales a las escuelas”.

Sin embargo, Alemán ha pedido a los padres que no difundan videos, tomados de las redes sociales de arrestos de inmigrantes de estados republicanos que no son santuarios, porque lo único que hacen es aumentar el miedo.

“También los invitamos a que no difundan información no confirmada. Soy parte de una red de respuesta rápida y durante la semana nos dieron a conocer de la presencia de agentes del ICE en el área de Hollywood frente al Home Depot. Sucedió que un padre envió todos los nombres de las escuelas en Hollywood, y los papás se llenaron de pavor, cuando no era verdad que estaban afuera”.

Así que pidió a la gente que no asusten a los padres de familia más de lo que ya están, y que no difundan información sobre la presencia de agentes federales que no esté verificada.

El superintendente estatal de educación, Tony Thurmond condenó los intentos de ejecución de las medidas de seguridad nacional en escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD)

“Nos consterna saber que equipos de agentes de Seguridad Nacional irrumpieron en dos escuelas primarias del LAUSD el lunes”.

Señaló que ingresaron al campus sin orden judicial, atacando a niños pequeños que asisten a dichas escuelas.

“Todos los niños de este país y de nuestro estado tienen el derecho legal de asistir a la escuela y aprender, independientemente de su estatus migratorio. Este derecho está consagrado en nuestra constitución estatal y ha sido ratificado por la Corte Suprema”.

Agregó que las familias nunca deben tener miedo de enviar a sus hijos a la escuela, y nuestras escuelas no deben convertirse en un lugar donde los niños teman este tipo de acciones.

Mientras que concejal de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, coautor de la Ordenanza de Ciudad Santuario de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que presentarse en nuestras escuelas para acosar a niños inocentes es una nueva bajeza despreciable, y se debería preguntar a todos los funcionarios del Partido Republicano de Donald Trump si apoyan estas repugnantes tácticas de intimidación.

“Gracias a las protecciones de nuestra Ciudad Santuario, se le impidió al ICE acceder a las instalaciones escolares sin una orden judicial. No cederemos ante esta cobarde intimidación. Estén preparados y conozcan sus derechos visitando lausd.org/weareone”.