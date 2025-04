La medicina callejera “Street Medicine”: un puente de salud para nuestra comunidad

Cuando hablamos de acceso a la salud en los Estados Unidos, muchas veces no pensamos en los miles de personas que no pueden llegar a una clínica, mucho menos a un hospital. Pero ellos existen. Están en nuestros vecindarios, en las calles, viviendo en autos, en moteles o en albergues temporales. Son trabajadores, madres, hijos, abuelos… son parte de nuestra comunidad. Y muchos de ellos son latinos.

Como médico de emergencias y Director de Medicina Comunitaria y Equidad en Salud en Eisenhower Health, he tenido el privilegio de atender a cientos de pacientes en situaciones vulnerables. Pero más allá de lo que pasa dentro del hospital, mi verdadera pasión está en lo que ocurre afuera: en las calles, en los parques, en los rincones olvidados del Valle de Coachella.

La medicina callejera, o “Street Medicine”, es una forma directa, humana y urgente de cuidar a quienes más lo necesitan. Junto a un equipo de residentes, médicos, trabajadores sociales y voluntarios, salimos semanalmente en nuestra unidad médica móvil para brindar atención primaria, asesoría en salud mental, educación preventiva y más. Lo hacemos con respeto, empatía y en su idioma.

¿Por qué esto importa tanto?

Porque la comunidad latina es una de las más afectadas por las barreras del sistema de salud: falta de seguro médico, miedo por estatus migratorio, barreras lingüísticas y desinformación. En mi experiencia, cuando el sistema no llega a la gente, la gente se enferma en silencio. Es ahí donde nosotros debemos ir.

Un ejemplo que me marcó fue el de una mujer que conocimos en un campamento improvisado. Había tenido una infección severa en la pierna por semanas, pero no buscó ayuda por miedo a que le preguntaran sobre su situación migratoria. En cuestión de minutos, la atendimos, le dimos antibióticos y seguimiento. No sólo salvamos su pierna, posiblemente salvamos su vida.

Colaboración que transforma

Pero esto no lo hacemos solos. La clave está en colaborar: hospitales, universidades, clínicas comunitarias, organizaciones locales y líderes comunitarios. La medicina callejera no reemplaza el sistema, lo complementa. Y nos recuerda que la salud no empieza en un consultorio, empieza donde vive la gente.

Como médico latino, mi compromiso es claro: usar mi experiencia no solo para curar, sino para abrir caminos. La equidad en salud no es un lujo, es una necesidad. Y mientras haya personas olvidadas por el sistema, seguiremos saliendo a buscarlas.

Porque todos merecen ser vistos, escuchados y cuidados.

Sobre el autor

Dr. Víctor M. Cisneros, MD, MPH, CPH, FAAEM

Médico de emergencias y Director de Medicina Comunitaria y Equidad en Salud en Eisenhower Health, Rancho Mirage, California. Profesor en UC Riverside School of Medicine, experto en medicina de emergencias, medicina callejera, determinantes sociales de salud y salud pública. Miembro activo de la National Hispanic Medical Association (NHMA).

National Hispanic Medical Association (NHMA)

Organización dedicada a promover la salud y el bienestar de la comunidad hispana en Estados Unidos a través de educación, investigación y defensa de políticas de salud equitativas.

