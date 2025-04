Pati Chapoy explota contra Alex B a causa de la herencia de Daniel Bisogno

A solo unos días de haberse confirmado un distanciamiento familiar por la herencia de Daniel Bisogno, Pati Chapoy arremetió en contra del hermano del conductor, Alex Bisogno, alegando que este solo busca beneficiarse económicamente con los bienes que dejó el famoso tras su fallecimiento.

Fue durante la más reciente transmisión del programa “Ventaneando” que la presentadora decidió responder de forma contundente al comunicado que Alex lanzó recientemente. Aquel en el que afirma que la exesposa de su hermano buscaría quedarse con la herencia, dejando desprotegido a su padre Don Concho.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Pati Chapoy exhortó al joven a no tratar de entorpecer un proceso legal que tiene como finalidad proteger a Michaela, hija del fallecido Daniel Bisogno y heredera de su patrimonio.

“Déjame decirte Alejandro que la situación no está muy complicada y está muy clara. Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a la que le corresponde“, sentenció la famosa.

De acuerdo con Chapoy, la intención de Alex Bisogno es convertirse en el administrador de la herencia, algo que iría en contra de la última voluntad de Daniel.

“Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro. Me entero que tienes interés en que seas tú de quién administre el legado de tu hermano, estás muy equivocado porque eso le corresponde, única y exclusivamente a su hija y la mamá de la niña“, añadió contundente.

Bajo esta misma tesitura, la estrella de la pantalla chica desmintió que Alex Bisogno no conozca del paradero de las cenizas de su hermano, pues él mismo las colocó en su lugar de descanso: “No entiendo por qué pusiste ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están a lado de las cenizas de tu mamá, ¿por qué crear descontentos y situaciones que no vienen al caso?“, cuestionó.

Para finalizar, Pati Chapoy advirtió que de continuar con este comportamiento se verá en la obligación de “romper el silencio” sobre situaciones que lo dejarían mal parado: “Tu preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, no metas cizañas, no hagas este tipo de documentos, que lo único que hacen es que todo mundo crea que haya problemas (…) Daniel fue muy generoso contigo porque, si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú, así es que ya deja en paz a Christina, ya deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá“, condenó.

Seguir leyendo:

• Pati Chapoy arremete contra Imelda Tuñón y sale en defensa de Maribel Guardia

• Pati Chapoy asegura que Daniel Bisogno ha intentado comunicarse con ella

• Pati Chapoy defiende a Ángela Aguilar de las críticas: “Déjenla en paz”