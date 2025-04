Pati Chapoy asegura que Daniel Bisogno ha intentado comunicarse con ella 

A pocos meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, la comunicadora que le abrió las puertas en el programa “Ventaneando”, Pati Chapoy, hizo una inesperada confesión ante el público: ha sido víctima de actividad “paranormal” que asoció con el periodista.

En una de las más recientes transmisiones del show de espectáculos, la reconocida conductora reveló que recibió varias llamadas del teléfono de Bisogno, un aparato que está bajo el resguardo de Alex, el hermano del presentador, quien a su vez, negó haber sido él quien la contactó por dicho dispositivo.

“Les voy a platicar que estando yo fuera de México a los 3, 4 días del fallecimiento de Daniel, en la noche, recibí 3 llamadas de Daniel Bisogno, del teléfono de Daniel“, inició su relato Pati Chapoy. Sin embargo, tremenda sorpresa se llevaría al intentar comunicarse con los familiares de su ex compañero.

Y es que al preguntarle a los seres queridos de Bisogno cuál era la razón por la que la contactaron, le respondieron: “Resulta que el teléfono estaba resguardado en la casa de Alejandro, estaba apagado y que nadie lo había usado y fin de la historia“, explicó.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que no contestó el teléfono, la estrella de Tv Azteca informó que se trata de una decisión que su círculo más cercano conoce: “Yo tengo una practica en mi teléfono que a partir de las 10 de la noche no contesto llamadas, si es algo urgente, la gente que me busca sabe el teléfono de mi casa o de mi marido, pero yo no contesto“, añadió.

Lejos de sentirse asustada, Pati Chapoy bromeó diciendo: “La próxima vez a partir de las 5 de la mañana que ya puedo contestar mi teléfono”, finalizó.

