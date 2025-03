Alex Bisogno dice que su fallecido hermano Daniel contactó a Paty Chapoy

El hermano de Daniel Bisogno, Alex B, reveló en una entrevista con Flor Rubio que desde el fallecimiento del conductor su familia y el equipo del programa de televisión “Ventaneando” han experimentado diversas situaciones fuera de lo normal, como unas llamadas que recibió Paty Chapoy del teléfono celular de Daniel.

Sobre todo esto, Alex dijo: “Pues mira, habrá quien crea, habrá quien no, pero a mí no me dan miedo esas cosas. Ya hay algunos videos en Internet, que si el arete de Paty Chapoy salió volando…Yo me quedé con el celular de Daniel porque ahí tiene sus aplicaciones del banco, cosas importantes de él. Lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Hace unos días me habló Iyari González, productora de “Ventaneando”, y me dijo: “Dice Paty que si necesitas algo, porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel”.

Alex Bisogno confesó que se sorprendió por las palabras de la productora: “Yo le dije: ‘¿Del celular de Daniel?'” Pero González le volvió a confirmar lo dicho: “‘Ayer en la noche recibió tres llamadas Paty del celular de Daniel’. No puede ser, si el celular está en la casa. Ese día me fui yo a un concierto en la Arena Ciudad de México, porque me invitó un amigo, y dije: ‘No puede ser'”.

Alex B aseguró que su respuesta conmovió a Iyari: “Casi se me pone a llorar, y me dice: ‘¡Ay no! No me digas eso. ¿Seguro no marcaste tú?’ Pues se hicieron tres llamadas del celular de Daniel, eso es real. ¿Y te digo una cosa? Si a alguien hubiera llamado Daniel en algún momento, sí hubiera sido a Paty, porque además no se pudo despedir (de ella). Además, estaba muy agradecido. Él ya tenía todo planeado para regresar a “Ventaneando” y darle las gracias”.

Alex contó otra experiencia relacionada con su hermano, quien murió el pasado 20 de febrero: “Hace cuatro o cinco días llegué yo a la casa de Daniel y (la luz de) la cocina estaba prendida, cuando yo dejo todo perfectamente apagado. Porque además es una zona donde no hay subsidio de nada, y son carísimos todos los servicios, y ahorita no tenemos para pagar, y la cocina estaba prendida. Cositas de ese tipo”.

El hermano menor de Bisogno aseguró no sentir ningún miedo ante este tipo de manifestaciones: “Si a mí se me apareciera Daniel o supiera yo que es Daniel o es mi mamá, al contrario, me encantaría tener contacto con ellos”. Por otra parte, Alex B reveló que Daniel no dejó deudas por su enfermedad, gracias a que la empresa TV Azteca cubrió el costo de todo su tratamiento, pues de otra manera hubiera sido impagable para la familia. “La parte del hospital, nosotros, conforme veíamos el apoyo, si nos hubieran dicho que no nos iban a apoyar, hubiéramos tenido que tomar otras decisiones. Ni siquiera para pedir prestado, porque la cuenta era de millones, como 30 millones (de pesos). ¿Quién los podría pagar?“

