¿El hermano de Daniel Bisogno tomará su lugar en “Ventaneando”?

A solo unas semanas del fallecimiento de Daniel Bisogno, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de una nueva adición al elenco del programa “Ventaneando”. Y uno de los nombres que no tardó en figurar en redes sociales fue el de Alex Bisogno. Pero, ¿el famoso estaría dispuesto a sumarse al show y ocupar la silla de su hermano mayor? Aquí te contamos lo que dijo.

En un encuentro reciente con la prensa, el ex conductor de “Al Extremo” no pudo evitar ser cuestionado sobre su próximo paso dentro de la escena de la televisión ahora que comienza a retomar sus actividades tras el fallecimiento de su hermano el pasado 20 de enero.

Si bien es cierto que aún desconoce si su regreso a la pantalla chica se dará de forma inmediata, tiene muy claro que no formará parte del show que su hermano condujo por más de 28 años.

“Ahora que Daniel ya no esta lo que sigue es regresar a trabajar, ¿en dónde? todavía no lo sé, si ha habido pláticas que no han pasado de ahí, sólo pláticas… Pero tengo claro una cosa, yo el sillón de Ventaneando, el sillón de Daniel, jamás lo voy a ocupar, nunca, porque a mí o a cualquier otra persona siempre le va a quedar muy grande“, dijo contundente.

Dispuesto a terminar de una vez por todas los dimes y diretes sobre la supuesta sustitución, el también influencer dejó claro que su hermano es irremplazable dentro y fuera de la televisión.

“El lugar de Daniel Bisogno siempre será el lugar de Daniel Bisogno y podrá llegar alguien pero sería un nuevo elemento, alguien que se integre, y jamás ocupará el lugar de Daniel“, sentenció durante su charla con los medios.

Además de desestimar los rumores de su posible paso por el show de espectáculos, Alex Bisogno negó su regreso a “Al Extremo”: “Tengo clara una cosa, que quiero trabajar pronto, eso sí, en su momento yo terminé mi ciclo en el programa en el que yo estuve hasta el 5 de enero“, dijo para finalizar.

