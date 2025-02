Ex esposa de Daniel Bisogno revela cómo fueron sus últimos momentos con él

Luego de más de una semana de la muerte de Daniel Bisogno cada vez son más los detalles que se revelan sobre los últimos días de vida del conductor. Ahora fue turno de su ex esposa, Cristina Riva Palacio, de contar cómo vivió su última interacción con el famoso y la emotiva promesa que le hizo.

En una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, la empresaria habló por primera vez sobre la despedida que tuvo con el padre de su hija Michaela. Durante el relato, indicó que su “adiós” se dio mientras él se encontraba sedado, desde el área de terapia intensiva.

“Llego corriendo y nos dan la noticia de que ya es cuestión de horas. Yo ya no lo alcancé a ver sin estar intubado“, contó Cristina Riva Palacio ante las cámaras.

La también influencer contó que los hermanos del artista, Ivette y Alex Bisogno, le permitieron estar a solas con él para poder despedirse: “Yo entro y le empiezo a sobar la mano, le doy besos, en la frente, en la mano y le dije ‘Daniel, vete en paz, quiero que sepas que todos estamos aquí'”, detalló.

Cristina Riva Palacio y la promesa que le hizo a Daniel Bisogno antes de morir

Sin embargo, este no fue el único detalle que la ex esposa del presentador reveló de su último encuentro, pues visiblemente afectada explicó que le hizo una promesa que no piensa romper. Y es que Riva Palacio le aseguró a Daniel Bisogno que se encargaría de hacer feliz a su hija Michaela y de mantener vivo su legado.

“Quiero que sepas que yo voy a cuidar a la niña, nunca le va a faltar nada, y voy a hacer que siempre esté feliz. Tú no te preocupes, mi hija siempre va a ser feliz. Va a seguir tus pasos, va a seguir tus sonrisas, va a escuchar todo lo increíble que eras“, son las palabras que habría compartido con el famoso.

Según lo descrito por la mujer, el fallecido comunicador respondió a estas palabras con un suspiro mientras permanecía junto a él y con sus manos entrelazadas antes de su partida el pasado 20 de febrero.

Seguir leyendo:

• Falleció el presentador mexicano Daniel Bisogno a los 51 años

• Daniel Bisogno aseguró el futuro de su hija antes de morir: ¿A cuánto asciende su herencia?

• ¿Pati Chapoy pagó deuda hospitalaria de Daniel Bisogno?