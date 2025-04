Pati Chapoy arremete contra Imelda Tuñón y sale en defensa de Maribel Guardia

Cada vez son más los famosos que deciden compartir su opinión sobre la polémica que envuelve a Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón. En esta ocasión fue turno de la periodista Pati Chapoy, quien no dudó en enviarle un contundente mensaje a la viuda de Julián Figueroa.

En una de las más recientes transmisión del programa “Ventaneando”, la comunicadora se pronunció sobre los avances dentro de la batalla legal que las dos famosas protagonizan y aprovechó a enviarle una recomendación a la joven que recuperó la custodia del pequeño Julián.

De acuerdo con Pati Chapoy, la mejor manera de resolver el conflicto es no seguir dando foco a los dimes y diretes para que sea la justicia quien se encargue de dar la mejor resolución al caso y sin contratiempos.

“Ojalá que ya te quedes quieta, ya no hagas eso. Confía en tu abogado y ya“, sentenció la directora de Tv Azteca Espectáculos.

Aunado a esta recomendación, Pati Chapoy salió en defensa de la costarricense luego de que esta denunciara públicamente haber sido blanco de amenazas y hasta una serie de altercados en su domicilio durante su ausencia.

“Déjenla en paz, por favor. Lo único que ha hecho Maribel, es tratar de que las cosas se solucionen“, declaró la compañera de Pedro Sola ante las cámaras del show, dejando entrever que la balanza se inclina a favor de la protagonista de “Lagunilla Mi Barrio”.

Por su parte, Imelda Tuñón se ha blindado ante estas acusaciones y ha asegurado que nunca le ha escrito a su ex suegra algún mensaje de intimidación: “Jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que obviamente le hablé mal y le dije cosas muy feas, que después me disculpé“, explicó ante la prensa.

“Le dije bruja porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela y fue junto con Marco Chacón. Nos subieron a los dos -a ella y su hijo- en calidad de reos a una patrulla. El niño iba llorando, desesperado, diciendo que su abuela era mala, y yo iba muy asustada hablando con mi papá. En ese momento fue cuando le mandé unos mensajes en donde le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero realmente nunca la he amenazado“, indicó en su momento.

Seguir leyendo:

• Pati Chapoy asegura que Daniel Bisogno ha intentado comunicarse con ella

• Pati Chapoy defiende a Ángela Aguilar de las críticas: “Déjenla en paz”

• ¿Paty Chapoy irá a juicio por difamar a Gloria Trevi?