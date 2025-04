JM Márquez no cree que la inactividad afecte a Ryan García ante Romero

Juan Manuel Márquez no cree que el año de inactividad afecte a Ryan García en su enfrentamiento con Rolando ‘Rolly’ Romero el 2 de mayo en el Times Square en Nueva York.

En declaraciones al canal ProBox TV, Márquez aseguró que García llegará con buen ritmo y velocidad a la pelea con Rolly Romero porque cree que se ha mantenido activo entrenando.

“Creo que se mantuvo entrenando, haciendo sus cosas en el gimnasio, pero hay que verlo. Y si es así no va a llegar con óxido, no va a llegar sin ritmo, creo que va a llegar con ritmo, bien, con velocidad. Si no hubiera estado activo… creo que Ryan, como un profesional tuvo que estar activo, estar entrenando, y no creo que no haya estado entrenando“, dijo.

Ryan García no duda que saldrá vencedor ante Rolly Romero el 2 de mayo. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

“A veces está muy metido en las redes sociales, está muy metido en su vida extra boxeo, pero creo que ha estado entrenando y creo que cuando un peleador lo hace no pierde ritmo, no pierdes la calidad en cuanto a tu boxeo y creo que Ryan no es la excepción. Hay que verlo realmente, esa es la pregunta del millón. Si se mantuvo entrenando, qué tanto lo hizo y de qué forma ese año que estuvo castigado”, agregó.

Ryan García peleó por última vez con Devin Haney, pero tras fallar en el pesaje, King Ry no pudo convertirse en campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que venció contundentemente al estadounidense. Poco después del pleito dio positivo por dopaje, su victoria se convirtió en un No Contest y fue suspendido por un año.

A pesar de la inactividad los expertos y fanáticos del deporte, el enfrentamiento con Romero -donde estará en juego el cinturón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- será reñido, pero la mayoría se inclina por una victoria de García.

Ryan García y Rolly Romero se verán las caras en el Times Square de Nueva York. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

